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    ABD’li Lyten, Avrupa'nın en büyük enerji depolama fabrikasını devralıyor

    ABD merkezli Lyten, iflas eden Northvolt’un Polonya’daki Avrupa’nın en büyük enerji depolama fabrikasını devralıyor. Tesiste lityum-kükürt bataryalar kullanılacak.

    ABD’li Lyten, Northvolt’un enerji depolama fabrikasını devralıyor Tam Boyutta Gör
    Silikon Vadisi merkezli enerji teknolojisi girişimi Lyten, iflas eden İsveçli batarya üreticisi Northvolt’un Polonya’daki enerji depolama sistemleri (ESS) fabrikasını tamamen devralıyor. Avrupa’nın en büyük ESS üretim tesisi olan bu fabrika, Lyten’in lityum-kükürt (veya sülfür) bataryalarını Avrupa pazarına taşıma hedefinde kritik bir rol oynayacak.

    2023’te faaliyete geçen ve 25 bin metrekarelik alana sahip olan tesis, yıllık 6 gigawatt-saat (GWh) üretim kapasitesine sahip. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu kapasite, gelecekte 10 GWh seviyesine çıkarılabilecek. Tesis, yenilenebilir enerjiyle çalışıyor ve 2026’ya kadar uzanan siparişlere sahip.

    Lyten, yaptığı açıklamada devralma sonrasında derhal operasyonlara başlayacaklarını ve mevcut müşteri siparişlerini karşılamanın yanı sıra yeni taleplere de cevap vereceklerini söyledi.

    Lityum-kükürt bataryalar Avrupa’ya geliyor

    ABD’li Lyten, Northvolt’un enerji depolama fabrikasını devralıyor Tam Boyutta Gör
    Lyten’in geliştirdiği lityum-kükürt bataryalar, daha geniş sıcaklık aralığında çalışabilme, gelişmiş güvenlik ve düşük maliyetli, bol bulunan hammaddelerle üretilebilme özellikleriyle öne çıkıyor. Bu bataryalar; nikel, kobalt, manganez ve grafit gibi kritik minerallerin kullanımını ortadan kaldırarak daha sürdürülebilir bir seçenek sunuyor. Şirket, bu teknolojiyi daha önce insansız hava araçlarında, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen ekipmanlarda ve Stellantis’in Chrysler markası için geliştirilen Halcyon elektrikli konsept aracında da kullanmıştı.

    ESS, batarya pazarının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sistemler, yapay zeka destekli veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki elektrik şebekelerinin dayanıklılığını artırmak ve gelişmekte olan pazarlardaki talebi karşılamak için kritik öneme sahip.

    Bu arada Northvolt, Mart ayında iflas başvurusunda bulunarak İsveç'in en büyük şirket iflaslarından birine imza atmıştı. Böylece Avrupa'nın Çinli batarya üreticilerine rakip olacak bir şirket kurma umudu da fiilen sona ermişti. Şirket, fabrikanın kapatılacağını geçen yıl Kasım ayında duyurmuştu.

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