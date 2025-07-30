ABD’li Lyten, Avrupa'nın en büyük enerji depolama fabrikasını devralıyor

2023’te faaliyete geçen ve 25 bin metrekarelik alana sahip olan tesis, yıllık 6 gigawatt-saat (GWh) üretim kapasitesine sahip. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu kapasite, gelecekte 10 GWh seviyesine çıkarılabilecek. Tesis, yenilenebilir enerjiyle çalışıyor ve 2026’ya kadar uzanan siparişlere sahip.
Lyten, yaptığı açıklamada devralma sonrasında derhal operasyonlara başlayacaklarını ve mevcut müşteri siparişlerini karşılamanın yanı sıra yeni taleplere de cevap vereceklerini söyledi.
Lityum-kükürt bataryalar Avrupa’ya geliyor
ESS, batarya pazarının en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sistemler, yapay zeka destekli veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki elektrik şebekelerinin dayanıklılığını artırmak ve gelişmekte olan pazarlardaki talebi karşılamak için kritik öneme sahip.
Bu arada Northvolt, Mart ayında iflas başvurusunda bulunarak İsveç'in en büyük şirket iflaslarından birine imza atmıştı. Böylece Avrupa'nın Çinli batarya üreticilerine rakip olacak bir şirket kurma umudu da fiilen sona ermişti. Şirket, fabrikanın kapatılacağını geçen yıl Kasım ayında duyurmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: