Yapay zeka düşüncelerinizi okumak istiyor, bunun için para ödüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İnsan zihnini okuyabilen bir makine geliştirme fikri yeni değil. Bundan yaklaşık 120 yıl önce psikiyatri profesörü Frederick Peterson, ayna ve lamba gibi bileşenlerden oluşan "psikometre" adlı cihazının insanların düşüncelerini okuyabildiğini öne sürmüştü. O dönem bilim dünyasında büyük ilgi gören ancak doğruluğu hiçbir zaman kanıtlanamayan bu iddia, bugün yapay zeka sayesinde yeniden gündemde. Üstelik bunun için para ödemeye de razı.

Düşünceleri komuta dönüştürmek

Son yıllarda yapay zeka ve beyin sinyallerini analiz edebilen teknolojilerde kaydedilen ilerlemeler, düşüncelerin dijital ortama aktarılmasını daha gerçekçi bir hedef haline getirdi. Haziran ayında Meta, beyin taramalarını metne dönüştürebilen Brain2Qwerty sisteminin yeni sürümünü tanıtmıştı. Şirket, bu teknolojinin özellikle ALS ve diğer nörodejeneratif hastalıkları bulunan kişilerin yeniden iletişim kurmasına yardımcı olmasını hedefliyor.

2024 yılında San Francisco'da kurulan Conduit ise benzer bir alanda farklı bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, internet sitesinde hedefini "ölçeklenebilir telepati" olarak tanımlıyor. Amaç, Elon Musk'ın Neuralink girişiminde olduğu gibi beyne cerrahi olarak yerleştirilen implantlara ihtiyaç duymadan düşünceleri okuyabilen yapay zeka sistemleri geliştirmek.

Uzun vadede şirket, kullanıcıların sesli komut yazmasına veya klavyeden istem girmesine gerek kalmadan, yalnızca düşünceleriyle yapay zeka asistanlarını kontrol edebileceği giyilebilir bir cihaz geliştirmeyi planlıyor.

50 dolar ödeme yapılıyor

Tam Boyutta Gör Böyle bir sistemi geliştirebilmek için büyük miktarda eğitim verisine ihtiyaç duyan Conduit, bu nedenle gönüllü katılımcılarla veri toplama çalışmaları yürütüyor. Şirket, ofisine gelen katılımcılara yaklaşık 1,8 kilogram ağırlığında ve çok sayıda elektrotla donatılmış özel bir başlık takıyor. Yaklaşık iki saat süren oturumlarda katılımcılar bazen büyük dil modelleriyle serbest konular üzerine sohbet ediyor, bazen de okuma ve yazma görevlerini yerine getiriyor.

Conduit, bu oturumlara katılan herkese 50 ila 55 dolar ödeme yapıyor. Programa katılabilmek için tek şart ise klavyede parmaklara bakmadan yazabiliyor olmak. Her katılımcı en fazla 32 oturuma katılabiliyor. Bu da 1.760 dolara denk geliyor.

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Şirketin aktardığına göre veri toplama sürecinde belirli bir konu sınırlaması uygulanmıyor. Amaç, iki saat boyunca mümkün olduğunca fazla konuşma ve yazma verisi elde ederek yapay zeka modellerini eğitmek.

Eski OpenAI araştırmacısı da ekibe katıldı

Conduit, Oxford mezunu ve beş yaşında görme yetisini kaybeden Rio Popper ile yapay zeka araştırmacısı Clem von Stengel tarafından kuruldu. Geçtiğimiz günlerde eski OpenAI araştırmacılarından Naomi Bashkansky de şirketten ayrılarak Conduit ekibine katıldığını duyurdu. Araştırmacıya göre şirket hedeflerine ulaşabilirse gelecekte 1 trilyon doların üzerinde bir değere ulaşabilir.

Bashkansky, Conduit'un geliştirdiği nöral kafa bandının 2030 yılına kadar kullanıcıların yalnızca düşünceleriyle OpenAI'ın Codex gibi yapay zeka araçlarına komut verebilecek olgunluğa erişeceğini öngörüyor.

Öte yandan Conduit'un geliştirdiği teknoloji henüz araştırma aşamasında bulunuyor ve ticari kullanıma hazır bir ürün ortada yok. Şirketin yürüttüğü veri toplama çalışmalarının ticari bir ürüne evrilip evrilmeyeceğini ise zaman gösterecek.

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