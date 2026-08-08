Yapay zeka düşüncelerinizi okumak istiyor, bunun için para ödüyor

Düşünceleri komuta dönüştürmek
Son yıllarda yapay zeka ve beyin sinyallerini analiz edebilen teknolojilerde kaydedilen ilerlemeler, düşüncelerin dijital ortama aktarılmasını daha gerçekçi bir hedef haline getirdi. Haziran ayında Meta, beyin taramalarını metne dönüştürebilen Brain2Qwerty sisteminin yeni sürümünü tanıtmıştı. Şirket, bu teknolojinin özellikle ALS ve diğer nörodejeneratif hastalıkları bulunan kişilerin yeniden iletişim kurmasına yardımcı olmasını hedefliyor.
2024 yılında San Francisco'da kurulan Conduit ise benzer bir alanda farklı bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, internet sitesinde hedefini "ölçeklenebilir telepati" olarak tanımlıyor. Amaç, Elon Musk'ın Neuralink girişiminde olduğu gibi beyne cerrahi olarak yerleştirilen implantlara ihtiyaç duymadan düşünceleri okuyabilen yapay zeka sistemleri geliştirmek.
Uzun vadede şirket, kullanıcıların sesli komut yazmasına veya klavyeden istem girmesine gerek kalmadan, yalnızca düşünceleriyle yapay zeka asistanlarını kontrol edebileceği giyilebilir bir cihaz geliştirmeyi planlıyor.
50 dolar ödeme yapılıyor
Conduit, bu oturumlara katılan herkese 50 ila 55 dolar ödeme yapıyor. Programa katılabilmek için tek şart ise klavyede parmaklara bakmadan yazabiliyor olmak. Her katılımcı en fazla 32 oturuma katılabiliyor. Bu da 1.760 dolara denk geliyor.
Şirketin aktardığına göre veri toplama sürecinde belirli bir konu sınırlaması uygulanmıyor. Amaç, iki saat boyunca mümkün olduğunca fazla konuşma ve yazma verisi elde ederek yapay zeka modellerini eğitmek.
Eski OpenAI araştırmacısı da ekibe katıldı
Conduit, Oxford mezunu ve beş yaşında görme yetisini kaybeden Rio Popper ile yapay zeka araştırmacısı Clem von Stengel tarafından kuruldu. Geçtiğimiz günlerde eski OpenAI araştırmacılarından Naomi Bashkansky de şirketten ayrılarak Conduit ekibine katıldığını duyurdu. Araştırmacıya göre şirket hedeflerine ulaşabilirse gelecekte 1 trilyon doların üzerinde bir değere ulaşabilir.
Bashkansky, Conduit'un geliştirdiği nöral kafa bandının 2030 yılına kadar kullanıcıların yalnızca düşünceleriyle OpenAI'ın Codex gibi yapay zeka araçlarına komut verebilecek olgunluğa erişeceğini öngörüyor.
Öte yandan Conduit'un geliştirdiği teknoloji henüz araştırma aşamasında bulunuyor ve ticari kullanıma hazır bir ürün ortada yok. Şirketin yürüttüğü veri toplama çalışmalarının ticari bir ürüne evrilip evrilmeyeceğini ise zaman gösterecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: