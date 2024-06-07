iOS 18 yapay zeka özellikleri "Apple Intelligence" olarak tanıtılacak

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Tam Boyutta Gör Apple, 10 Haziran’da WWDC’de yeni yapay zeka özelliklerini tanıtacak. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve diğer işletim sistemlerine dahil edilecek AI özellikleri “Apple Intelligence” olarak tanıtılacak.

Apple, iPhone'lara en az 5 yıl destek verecek 1 gün önce eklendi

Yapay zeka özelliklerinin isteğe bağlı olacağı söyleniyor. Yani iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları isterlerse AI işlevlerini deneyimleyecek. Yeni özellikler iPhone 16 serisiyle birlikte iPhone 15 Pro modelleri ve en az M1 işlemcili Mac ve iPad gerektirecek.

Apple Intelligence’ın temel yapay zeka görevlerini yerine getirmesi bekleniyor ve genelde cihaz içinde çalışacak. Başka bir deyişle AI modeli, gücünü buluttan ziyade cihazın yerleşik işlemcisinden alacak. Peki, belirli iPhone, iPad ve Mac’lere gelmesi beklenen yapay zeka özellikleri neler?

Apple Müzik için otomatik oluşturulan çalma listeleri ve daha akıllı şarkı geçişleri

Keynote’da slaytların otomatik olarak oluşturulması, Pages’da daha hızlı yazma ve fazlası

Mail’de gelen e-posta sınıflandırması, önerilen yanıtlar, özet ve mail yazma yardımı

Mesajlar için yeni efektler, emojiler, önerilen yanıtlar

Notlar için yerleşik ses kayıt aracı ve ses transkripsiyonları

Yapay zeka tarafından oluşturulan bildirim özetleri

Fotoğraflar’da yapay zeka destekli rötuşlama

Safari: Web sitelerini özetleyebilen gezinme asistanı

Siri’nin ChatGPT’ten ilham alan daha akıllı sürümü

Spotlight: Daha akıllı arama sonuçları ve gelişmiş sıralama

iOS 18 ve fazlasının tanıtılacağı Apple WWDC 2024 etkinliği, 10 Haziran'da TSİ 20.00’de başlayacak.

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iOS 18 AI özellikleri "Apple Intelligence" olarak tanıtılacak