iOS 18 yapay zeka özellikleri "Apple Intelligence" olarak tanıtılacak

Yapay zeka özelliklerinin isteğe bağlı olacağı söyleniyor. Yani iPhone, iPad ve Mac kullanıcıları isterlerse AI işlevlerini deneyimleyecek. Yeni özellikler iPhone 16 serisiyle birlikte iPhone 15 Pro modelleri ve en az M1 işlemcili Mac ve iPad gerektirecek.
Apple Intelligence’ın temel yapay zeka görevlerini yerine getirmesi bekleniyor ve genelde cihaz içinde çalışacak. Başka bir deyişle AI modeli, gücünü buluttan ziyade cihazın yerleşik işlemcisinden alacak. Peki, belirli iPhone, iPad ve Mac’lere gelmesi beklenen yapay zeka özellikleri neler?
- Apple Müzik için otomatik oluşturulan çalma listeleri ve daha akıllı şarkı geçişleri
- Keynote’da slaytların otomatik olarak oluşturulması, Pages’da daha hızlı yazma ve fazlası
- Mail’de gelen e-posta sınıflandırması, önerilen yanıtlar, özet ve mail yazma yardımı
- Mesajlar için yeni efektler, emojiler, önerilen yanıtlar
- Notlar için yerleşik ses kayıt aracı ve ses transkripsiyonları
- Yapay zeka tarafından oluşturulan bildirim özetleri
- Fotoğraflar’da yapay zeka destekli rötuşlama
- Safari: Web sitelerini özetleyebilen gezinme asistanı
- Siri’nin ChatGPT’ten ilham alan daha akıllı sürümü
- Spotlight: Daha akıllı arama sonuçları ve gelişmiş sıralama
iOS 18 ve fazlasının tanıtılacağı Apple WWDC 2024 etkinliği, 10 Haziran'da TSİ 20.00’de başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.