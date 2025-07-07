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    Dünyanın ilk trilyoneri yapay zeka sayesinde ortaya çıkabilir

    Mark Cuban’a göre yapay zeka, tarihteki ilk trilyonerin yolunu açacak. Üstelik bu kişi büyük bir şirketin CEO’su değil, bodrum katında çalışan sıradan biri olabilir.

    Dünyanın ilk trilyoneri yapay zeka sayesinde ortaya çıkabilir Tam Boyutta Gör
    ABD’li milyarder yatırımcı Mark Cuban, yapay zekanın potansiyeline dair dikkat çekici bir öngörüde bulundu. Cuban’a göre, bu teknoloji dünyanın ilk trilyonerini yaratacak ve bu kişi hali hazırda zengin biri değil, “bodrum katında çalışan sıradan biri” olabilir.

    Ünlü yatırımcı yakın zamanda katıldığı bir podcastte yapay zekanın mevcut durumunu değerlendirdi. Henüz başlangıç aşamasında olduğuna inandığı bu teknolojinin, gelecekte neler başarabileceğinin henüz tam anlamıyla görülemediğini belirtti.

    Dünyanın en zengini şu anda bodrumda AI geliştiriyor olabilir

    Cuban, yapay zeka devrimini internet, akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarların ilk dönemlerine benzetti. Ancak bu kez farkın daha büyük olduğuna inanıyor. Ona göre her teknolojik devrimde yenilikçi bir girişimcinin ortaya çıkışı söz konusu oldu. Ancak yapay zeka bu geçmiş örneklerin çok ötesinde bir potansiyele sahip.

    Cuban, yapay zekayı herkes için vazgeçilmez kılacak fikri geliştiren kişinin muazzam bir servet elde edeceğini ve bu kişinin bodrumunda çalışan biri olabileceğini söylüyor Ayrıca, yapay zekanın karşılaştığı ilk tepkilerin tıpkı bilgisayarlar, internet ya da akıllı telefonlar gibi diğer devrimsel teknolojilerle benzerlik gösterdiğini vurguluyor: “Çoğu insan, bir şey ilk ortaya çıktığında onu kınar. Ama insanlar kullanmaya başladığında ve değeri ortaya çıktığında bakış açıları değişir.”

    Öte yandan Cuban, yapay zekanın herkesin işini elinden almayacağının da altını çiziyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, Ford CEO’su Jim Farley ve Anthropic CEO’su Dario Amodei gibi birçok üst düzey yönetici onunla aynı fikirde değil. Bu isimler, özellikle beyaz yakalılar için büyük bir iş kaybı öngörüyor.

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