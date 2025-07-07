AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (7 Temmuz 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Amerikalı yapay zeka şirketleri bu hafta yarışta öne geçebilmek için önemli hamleler yaparken, Çin'den de dikkat çekici yeni modeller geldi. Yapay zeka dünyasında bu haftanın en çok konuşulan konusu ise Spotify ve Apple Music gibi platformlarda yüz binlerce dinleyiciye ulaşan bir grubun, yapay zeka ürünü çıkması oldu. İşte bu hafta yapay zeka dünyasında yaşanan başlıca gelişmeler:

Yapay Zeka ile Üretilen Şarkılar Spotify'da Geniş Kitlelere Ulaşmaya Başladı

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ile şarkı üretme araçları geliştikçe, bu araçları kullanan "müzisyenlerin" sayısı da artıyor. Üstelik bunlardan bazıları geniş kitlelere ulaşmaya başlamış durumda. Spotify'da oldukça yüksek dinlenme sayılarına ulaşan The Velvet Sundown grubunun tamamen yapay zeka üretimi olduğunun ortaya çıkması, bu hafta müzik dünyasının gündemine bomba gibi düştü. The Velvet Sundown'ın hem yüz binlerce dinlenmeye ulaşan şarkılarını, hem de sosyal medyada paylaştığı grup fotoğraflarını AI ile ürettiği anlaşıldı.

The Velvet Sundown'ın Spotify, Deezer, Apple Music gibi platformlarda milyonlarca dinleyiciye ulaşması yeni bir tartışma başlattı. Sektörden pek çok isim, bu tarz AI ile üretilen şarkıların AI yapımı olduğunu açıkça belirten uyarılar eklenmesi gerektiğini savunuyor. Diğer yandan başka işlerden türetilen bu "eserlerden" gelir elde edilmesi de müzik dünyası tarafından pek hoş karşılanmıyor. Ancak The Velvet Sundown'ın başarısı, önümüzdeki dönemde bu tarz örneklerin hızla artabileceğini gösteriyor.

Apple, Yapay Zeka İçin OpenAI ya da Anthropic'ten Yardım Alabilir

Yapay zeka yarışında bariz şekilde rakiplerinin gerisinde kalan Apple, inovasyon tarafındaki bu eksikliğini bir kez daha parayla kapatacak gibi görünüyor. Başta Siri olmak üzere yapay zeka destekli ürün ve servislerini geliştirmenin yollarını arayan Apple, kendi yapay zeka departmanından umudu kesmiş olacak ki dışarıdan yardım almaya hazırlanıyor. Bu hafta gelen haberlere göre şirket iki ihtimal üzerinde duruyor: Birincisi, OpenAI ile anlaşıp onların yapay zekasını kullanmak; İkincisi ise Anthropic gibi bir yapay zeka şirketini satın almak. Şirketin hangi yolu tercih edeceği henüz netlik kazanmamış olsa da dışarıdan yardım almadan rakipleriyle yarışamayacağı artık açıkça görülüyor.

Microsoft, Doktorlardan 4 Kat Daha Başarılı Bir Yapay Zeka Geliştirdi

Microsoft, tıpta devrim yaratabilecek yeni yapay zeka sistemini tanıttı. Şirketin “MAI Diagnostic Orchestrator” (MAI-DxO) adını verdiği sistem, doktorların teşhis sürecini adım adım taklit ederek hastalıkları insan doktorlardan dört kat daha yüksek doğrulukla teşhis edebildi. Şirket, bu sistemin sağlık hizmetlerinde maliyetleri yüzde 20 azaltabileceğini öne sürüyor.

Sistem, yalnızca tek bir yapay zekaya dayanmıyor. Microsoft’un geliştirdiği MAI-DxO, OpenAI’ın o3 GPT’si, Google Gemini, Anthropic Claude, Meta Llama ve xAI Grok gibi önde gelen modelleri doktorlar arasında geçen birtartışma sürecini taklit edecek şekilde sırayla sorgulayan bir yapı üzerine kurulu. Her model, teşhis sürecinin farklı bir aşamasında devreye girerek adım adım katkı sağlıyor. Bu çok katmanlı ve çok modelli sistem, zincirleme tartışma (chain-of-debate) yaklaşımı sayesinde, insan uzmanların kolektif çalışmasını andıran bir yöntemle çalışıyor. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Meta, Sohbet Botlarını Bir Sonraki Adıma Taşımaya Hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Meta, ChatGPT gibi AI sohbet botlarının bir sonraki evrimi olarak görülen yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Meta'nın amacı, sadece soru sorulduğunda cevap veren sohbet botlarının yerine adeta sanal bir dost gibi insanlarla muhabbet edecek, hatta herhangi bir komut verilmeden kendi başına sohbetler başlatabilecek yapay zekalar geliştirmek. Şirket, bunun yapay zeka kullanımını arttıracağına inanıyor. Project Omni adı altında geliştirilen bu proje, "Her" filmindeki yapay zekayı akıllara getiriyor.

Türkiye Veri Merkezlerine 10 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Yapay zeka teknolojileri için kritik bir görev üstlenen veri merkezleri, ülkelerin gelecek planları arasında önemli bir yer tutuyor. Nitekim Türkiye de bu yönde önemli adımlar atmaya başladı. Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta bir açıklama yaparak, güvenli ve sürekli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgelerinin kurulması için 10 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurdu. 250 megavat düzeyinde olan veri merkezi kapasitesinin 2030 yılına kadar 1 gigavat seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Yapay Zeka Tabanlı Oyun Motoru: Mirage

Bu hafta, AI ile oyun dünyaları yaratmanın nerelere gidebileceğini gösteren dikkat çekici bir yapay zeka aracı yayınlandı. Mirage adını taşıyan bu yeni model, yapay zeka tabanlı bir oyun motoru olarak tanımlanıyor. Yayınlanan ilk demolar, Mirage'ın GTA, Super Mario, Forza Horizon gibi oyunların benzerlerini AI ile oluşturabileceğini ve kullanıcı komutlarına göre anlık olarak değiştirebileceğini gösteriyor. Örneğin GTA'yı andıran bir oyunda komut alanına "sarı bir taksi gelir" komutu yazıldığında, oyun dünyasında bir anda sarı bir taksi beliriyor.

Üretilen oyunun kalitesi günümüz oyun standartlarından epey uzak olsa da Mirage ve benzeri araçlar, yapay zekanın zamanla oyun üretiminde nasıl devrim yapabileceğini gözler önüne seriyor.

Tencent'in Hunyuan-A13B Modeli, Performansı ve Mimarisiyle Dikkat Çekti

Çinli teknoloji devi Tencent, bu hafta yeni büyük dil modeli Hunyuan-A13B’yi açık kaynak olarak yayınladı. Özellikle hızı ve verimliliğiyle dikkat çeken Hunyaun-A13B, 80 milyar parametreye sahip olsa da istem sırasında sadecce yalnızca 13 milyar parametreyi aktif şekilde kullanıyor. Yapay zekanın verimliliğini arttıran bu yapı, MoE (Mixture of Experts) mimarisi sayesinde mümkün oluyor. MoE, her girdiye özel olarak yalnızca belirli uzman alt-modelleri (expert'leri) devreye sokarak hesaplama maliyetini azaltırken verimliliği arttırıyor.

Hunyuan-A13B bu etkileyici mimari sayesinde çok daha hızlı ve verimli çalışırken çok daha büyük modellerle rekabet edebilecek düzeyde performans sergiliyor. A13B’nin en dikkat çeken yönlerinden biri, 256 bin token’lık bağlam penceresiyle uzun metinlerde üstün anlama yeteneği sunması. Matematik, kodlama ve muhakeme alanlarındaki testlerde başarılı sonuçlar veren model, GitHub ve Hugging Face gibi platformlar üzerinden tamamen ücretsiz olarak yayınlandı.

DeepSeek'in Çok Daha Hızlı Bir Versiyonu Yayınlandı

DeepSeek'in açık kaynak kodlu yapay zeka modellerini kullanarak kendi versiyonlarını geliştiren şirketlerden olan Almanya merkezli TNG, bu hafta DeepSeek-TNG R1T2 Chimera adını taşıyan yeni modelini yayınladı. Çıktığı dönemde epey ses getiren DeepSeek-R1'dan %200 daha hızlı olan R1T2 Chimera, performans testlerinde oldukça etkileyici sonuçlar veriyor.

Tam Boyutta Gör Modelin bu gelişmiş performansının temelinde TNG’nin Assembly-of-Experts (AoE) yaklaşımı bulunuyor. AoE yöntemi, farklı modelleri bir araya getiriyor ama bunu yaparken sadece en güçlü yanlarını alıyor. AoE ile oluşturulan model, farklı uzmanlıklara sahip alt-modellerin kolektif bilgisini kullanarak daha az hesaplama gücüyle yüksek performans gösterebiliyor. R1T2 Chimera'da DeepSeek-R1-0528, DeepSeek-R1 ve DeepSeek-V3-0324 modelleri bir araya getiriliyor.

Bu çoklu model entegrasyonu, karmaşık muhakeme ve dil anlama yeteneklerini korurken, gereksiz işlem yükünü azaltıyor. Sonuç olarak, DeepSeek-TNG R1T2 Chimera, yüksek doğruluk ve akıl yürütme yeteneklerini korurken, kaynak tüketimini ve yanıt sürelerini önemli ölçüde iyileştiren bir model olarak öne çıkıyor.

Özel Antikorlar Tasarlayabilen Yeni Yapay Zeka Modeli: Chai-2

Tam Boyutta Gör Yapay zekanın biyoteknolojiyle kesiştiği alanlarda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta duyurulan Chai-2 adlı yeni yapay zeka modeli, biyolojik olarak işlevsel antikorları sıfırdan tasarlayabilme yeteneğiyle dikkat çekti. Model, yalnızca birkaç amino asit dizisini temel alarak yeni antikor yapıları üretebiliyor. Üstelik bu tasarımların laboratuvar ortamında doğrulanabilir nitelikte olduğu ortaya koyuldu.

Chai-2, belirli bir hedef moleküle (antijen) bağlanabilecek uygun antikor bölgelerini yüksek doğrulukla tahmin edebiliyor. Bu da araştırmacıların spesifik virüslere, bakterilere ya da kanser hücrelerine karşı özel olarak tasarlanmış antikorlar geliştirmesini mümkün kılıyor. Örneğin, HIV gibi sürekli mutasyona uğrayan virüslere karşı daha etkili bağışıklık yanıtı oluşturmak ya da yalnızca tümör hücrelerini hedefleyen kanser tedavileri üretmek bu teknolojiyle çok daha hızlı ve isabetli hâle gelebilir. Testleri süren Chai-2 kulanım aşamasına geçebilirse, aylar süren deneysel süreçleri günlere hatta saatlere düşürebilir.

Meta, Yapay Zeka Departmanını Yeniden Yapılandırdı

Son günlerde yapay zeka dünyasından önemli isimleri transfer eden Meta, bir araya getirdiği bu etkileyici ekibin etrafına "Meta Superintelligence Labs" adını verdiği yeni bir departman kurdu. Meta'nın tüm yapay zeka ekipleri bundan sonra Meta Superintelligence Labs çatısı altında toplanacak. Bu ekiplerin başında ise eski Scale AI CEO'su Alexandr Wang olacak.

Otonom Robotlar Futbol Sahasında Karşı Karşıya Geldi

Kısa süre önce ringde kozlarını paylaşan otonom robotlar bu kez de futbo sahasında karşı karşıya geldi. Dünyanın ilk robot boks müsabakası gibi robotların ilk futbol maçı da Çin'de gerçekleşti. Zaman zaman gülünç anlar ortaya çıksa da bu robotların futbolun temel kurallarını anlayarak tamamen otonom bir şekilde sahada hareket etmesi etkileyici görüntüler de ortaya çıkardı.

Cursor, Web Uygulamasını Kullanıma Sundu

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ yardımıyla kod yazmak için en çok kullanılan platformların başında gelen Cursor, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda kullanılabilecek yeni web uygulamasını kullanıma sundu. Bu uygulama üzerinden doğal dil ile komut verme, görevleri takip etme ve tamamlanan kodları doğrudan ana koda entegre etme gibi pek çok görevi yerine getirmek mümkün. Kullanıcılar, Cursor'ın mobil uygulamasında geliştirdikleri projeleri web uygulaması üzerinden de devam ettirebilecekler.

Google'ın Gemini Botları Artık Workspace Uygulamalarında

Google, üretken yapay zeka asistanı Gemini için geliştirdiği özelleştirilebilir sohbet botları Gems'i artık doğrudan Google Workspace uygulamalarına entegre ediyor. Kullanıcılar, Google Drive, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Gmail gibi araçlarda yer alan yan panel üzerinden bu özel botlara erişebilecek.

Gems, daha önce yalnızca Gemini uygulaması içinde çalışıyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, uygulamalar arasında geçiş yapmadan özel amaçlar için oluşturulmuş yapay zeka botlarını doğrudan Workspace içinden kullanabilecek.

Eleven Labs'e Yeni Rakip Geldi: Kyutai TTS

Metinleri seslendiren yapay zekalara bu hafta bir yenisi daha eklendi. Eleven Labs'e ücretsiz bir alternatif olarak sunulan Kyutai TTS, metinleri farklı duygu ve tonlamalarla seslendirebiliyor. Bunun için kullanıcılara "kızgın", "kafası karışmış" veya "üzgün" gibi pek çok farklı seçenek sunuluyor. Aynı şekilde farklı aksanlar arasında da seçim yapılabiliyor.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

OpenAI ve Oracle , yıllık 30 milyar dolarlık devasa veri merkezi anlaşması imzaladı. Bu yılın başında duyurulan Stargate Projesi'ni daha da genişletecek olan bu ortaklık, yapay zeka için 4.5 GW işlem gücü sağlayacak.

ve , yıllık 30 milyar dolarlık devasa veri merkezi anlaşması imzaladı. Bu yılın başında duyurulan Stargate Projesi'ni daha da genişletecek olan bu ortaklık, yapay zeka için 4.5 GW işlem gücü sağlayacak. Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI , 10 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldı. Şirketin OpenAI gibi rakipleriyle yarışmasına yardımcı olacak bu yeni kaynak, AI altyapısı ve Grok için kullanılacak.

, 10 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldı. Şirketin OpenAI gibi rakipleriyle yarışmasına yardımcı olacak bu yeni kaynak, AI altyapısı ve Grok için kullanılacak. Google'ın arama motorunda sunduğu Yapay Zeka Özetleri (AI Overviews), Avrupa Birliği tarafından inceleme alındı. Bağımsız yayıncıları temsil eden bir grup, bu özetlerin içerik sağlayıcıların görünürlüğünü ve gelirlerini olumsuz etkilediğini belirterek Avrupa Komisyonu’na resmi başvuru yaptı.

(AI Overviews), Avrupa Birliği tarafından inceleme alındı. Bağımsız yayıncıları temsil eden bir grup, bu özetlerin içerik sağlayıcıların görünürlüğünü ve gelirlerini olumsuz etkilediğini belirterek Avrupa Komisyonu’na resmi başvuru yaptı. Google, gelişmiş video üretim modeli Veo 3 ’ü dünya genelindeki Gemini Pro abonelerinin kullanımına sundu. Veo 3, bu haftaya kadar yalnızca Google AI Ultra aboneleri tarafından kullanılabiliyordu.

’ü dünya genelindeki Gemini Pro abonelerinin kullanımına sundu. Veo 3, bu haftaya kadar yalnızca Google AI Ultra aboneleri tarafından kullanılabiliyordu. Çin’de yapılan bir araştırma, çağrı merkezlerinde kullanılan yapay zeka asistanlarının çalışanlara yardımcı olmak yerine hataları ve stres düzeyini artırdığını ortaya koydu.

kullanılan yapay zeka asistanlarının çalışanlara yardımcı olmak yerine hataları ve stres düzeyini artırdığını ortaya koydu. OpenAI, geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerin aksine, Google’ın geliştirdiği yapay zeka çiplerini (TPU) kullanma gibi bir planı olmadığını duyurdu.

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Yapay zeka dünyasında bu hafta: 7 Temmuz 2025

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