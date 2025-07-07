ABD ordusu için 1.000 km menzilli tam otonom kargo dronu geliştirildi

ABD Hava Kuvvetleri için düzenlenen test uçuşunda iki büyük kutuyu başlangıç noktasından varış yerine taşıdı. Dronun içinde yer alan ve şirketin patentli teknolojisi olan Autonomous Load Mastering System (ALMS) sayesinde kargolar kalkış öncesi otomatik olarak konumlandırıldı, sabitlendi ve burun konisi kapandı. Dron kalktı, hedef noktaya ulaştı, kutuları bıraktı ve ardından üçüncü bir noktaya yöneldi.
Elektrikli ve dikey iniş-kalkış yapabilen eVTOL dronlar, kargo teslimatını modernize etmek, yolcu taşımacılığı ve ileri hava hareketliliği gibi alanlarda büyük potansiyel taşıyor. ABD yönetimi ise bu alandaki çalışmaları hızlandırmak için adımlar atıyor.