ABD ordusu için 1.000 km menzilli tam otonom kargo dronu geliştirildi

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli teknoloji şirketi MightyFly, otonom ve hibrit elektrikli dikey iniş-kalkış (eVTOL) kargo dronu Cento ile önemli bir başarıya imza attı. Kaliforniya’daki New Jerusalem Havalimanı’nda gerçekleştirilen gösteride, Cento’nun tamamen otonom kargo taşıma ve yerleştirme yetenekleri gözler önüne serildi.

Her işi tek başına yapabiliyor

ABD Hava Kuvvetleri için düzenlenen test uçuşunda iki büyük kutuyu başlangıç noktasından varış yerine taşıdı. Dronun içinde yer alan ve şirketin patentli teknolojisi olan Autonomous Load Mastering System (ALMS) sayesinde kargolar kalkış öncesi otomatik olarak konumlandırıldı, sabitlendi ve burun konisi kapandı. Dron kalktı, hedef noktaya ulaştı, kutuları bıraktı ve ardından üçüncü bir noktaya yöneldi.

Tam Boyutta Gör Ocak ayında tanıtılan Cento’nun üçüncü nesli, yaklaşık 45 kilogram kargo taşıma kapasitesine ve 965 km menzile sahip hibrit otonom eVTOL dron olarak dikkat çekiyor. Drondaki ALMS bileşeni, kargo bölmesi kapılarını açıp kapatabilme, iç mekanizma ile paketleri konumlandırma ve kilitleme, ayrıca ağırlık ve denge hesaplama yeteneğine sahip. Bu sistemler sayesinde Cento, sağlık, perakende, lojistik, üretim, afet yardım ve savunma gibi kritik sektörlerde temsilci paketlerin otonom olarak taşınmasını sağladı. Dronun içindeki mekanizma sayesinde aslında iniş yapmadan da havada kargo direkt yere düşürülebilir.

STRIKE projesinden tarihi başarı 1 gün önce eklendi

Elektrikli ve dikey iniş-kalkış yapabilen eVTOL dronlar, kargo teslimatını modernize etmek, yolcu taşımacılığı ve ileri hava hareketliliği gibi alanlarda büyük potansiyel taşıyor. ABD yönetimi ise bu alandaki çalışmaları hızlandırmak için adımlar atıyor.

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