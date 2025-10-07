Duster temelli yeni kompakt SUV: Nissan Tekton

Nissan Tekton, gövde tasarımındaki bazı detaylardan da anlaşılabileceği üzere yeni Renault Duster’ı temel alıyor. “Tekton” ismi, Yunanca’da “zanaatkâr” veya “inşaat ustası” anlamına geliyor. Mart 2024’te duyurulan modelin yeni paylaşılan görselleri, tasarımın Nissan’ın amiral gemisi SUV modeli Patrol'den (Kuzey Amerika’da Armada) yoğun biçimde ilham aldığını gösteriyor.
Yeni Tekton’un ön bölümünde Nissan’a özgü C şeklinde LED farlar, krom ızgara detayları ve kabartmalı “Tekton” yazılı kaput dikkat çekiyor. Kaslı tampon tasarımı, alüminyum görünümlü eklentilerle güçlendirilmiş. Bu detaylar arka bölümde de devam ediyor.
Yan profilde Duster ile aynı gövde yapısı korunmuş olsa da yenilenmiş yan hava kanalları ve jant tasarımları Tekton’a özgü detaylar arasında. Arka kısımda ise Patrol/Armada tarzı LED stoplar, ortada konumlandırılan Nissan logosuyla birleşiyor.
Boyutları henüz açıklanmasa da, Tekton’un uzunluğunun Dacia Duster’ın 4.343 mm’lik ölçüsüne yakın olması bekleniyor.
Modern ve teknolojik kokpit
CMF-B platformu üzerinde yükseliyor
Yeni Tekton, Dacia, Renault, Mitsubishi ve Nissan modellerinin Avrupa versiyonlarında da kullanılan CMF-B platformu üzerine inşa ediliyor. Motor seçenekleri henüz açıklanmadı ancak, tıpkı yeni Renault Duster gibi 1.0 litrelik ve 1.3 litrelik turbo benzinli motorlarla satışa sunulması bekleniyor.
Nissan Tekton’un resmi tanıtımı 2026 yılında Hindistan’da yapılacak ve aynı yıl satışa çıkacak. Üretim, Renault ile ortak işletilen Chennai fabrikasında gerçekleştirilecek. Nissan, bu modelle yalnızca Hindistan’daki konumunu güçlendirmeyi değil, aynı zamanda küresel pazarlara ihracat yapmayı da hedefliyor.
Tekton, oldukça rekabetçi bir segmente adım atıyor. Rakipleri arasında Renault Duster, Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser Hyryder, Honda Elevate, Skoda Kushaq ve Volkswagen Taigun yer alıyor.
