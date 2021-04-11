Dwayne Johnson'ın başrolünde olduğu DC filmi Black Adam'ın çekimleri başladı

Tam Boyutta Gör

DC çizgi romanlarının önemli akrakterleridnen biri olan Black Adam'ın filminin geleceği bir süredir biliniyordu. Filmin çekimleri de sonunda başladı.

Ayrıca Bkz. "Mortal Kombat filminin resmi müziği paylaşıldı: Orijinal müziğe yenilikçi bir yaklaşım"

Salgın sebebiyle çekimleri ve dolayısıyla vizyon tarihi birçok kez ertelenen Black Adam filminin çekimleri sonunda başladı. Filmin başrolü olan Dwayne Johnson da şahsi Instagram hesabı üzerinden bir görsel paylaşarak çekimlerin başladığını resmi olarak açıkladı. Ayrıca çekimlerin başlamasından birkaç gün önce de filmin kadrosuna James Cusati-Moyer katılmıştı.

DC'nin yeni filmi Black Adam, 29 Temmuz 2022'de vizyona girecek. Duyuruya göre film yalnızca sinemalarda yayınlanacak. Filmin yönetmenliğini Jaume Collet-Serra üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Dwayne Johnson (Black Adam), Sarah Shahi, Aldis Hodge (Hawkman) ve Noah Centineo (Atom Smasher), James Cusati-Moyer, Sarah Shahi (Isis) ve Pierce Brosnan (Dr. Fate) bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.