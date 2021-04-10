Mortal Kombat filminin resmi müziği paylaşıldı: Orijinal müziğe yenilikçi bir yaklaşım

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Oyunseverlerin bu yıl en çok merak ettiği filmlerden biri de şüphesiz Mortal Kombat. Yapılan açıklamalar ile bekleyenleri heyecanlandıran filmin resmi müziği paylaşıldı.

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Mortal Kombat filminden bir yeni video daha paylaşıldı

Mortal Kombat oyunlarının ana müziği bugün oyun oynamayan insanların bile bir şekilde duyduğu ve bildiği bir müzik. Filmde orijinal versiyonuyla mı olacak yoksa bir farklılık olacak mı konusu bir hayli merak ediliyordu. Geçtiğimiz saatlerde de bu sorunun cevabını aldık.

Daha önce Blade Runner 2049, It ve Shazam gibi filmlerin bestecisi olan başarılı müzisyen Benjamin Wallfisch, Mortal Kombat filminin de müziklerini yapıyor ve Warner Bros tarafından o merak edilen popüler parça yayınlandı. Daha yenilikçi bir yorum katıldığını söyleyebiliriz. şahsi olarak çok beğendiğimi de ekleyebilirim.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 23 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek.

Mortal Kombat Filmi 2021

Orijinal Mortal Kombat Müziği

https://www.ign.com/articles/mortal-kombat-2021-theme-song-revealed

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