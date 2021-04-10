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    Mortal Kombat filminin resmi müziği paylaşıldı: Orijinal müziğe yenilikçi bir yaklaşım

    Bu yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan aynı isimli oyundan uyarlanan Mortal Kombat filminin resmi müziği paylaşıldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    10 Nisan 2021, 14:00 (4 gün)
    12b
    3
    40
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Mortal Kombat filminin resmi müziği paylaşıldı: Orijinal müziğe yenilikçi bir yaklaşım
    Tam Boyutta Gör

    Oyunseverlerin bu yıl en çok merak ettiği filmlerden biri de şüphesiz Mortal Kombat. Yapılan açıklamalar ile bekleyenleri heyecanlandıran filmin resmi müziği paylaşıldı.

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    Mortal Kombat oyunlarının ana müziği bugün oyun oynamayan insanların bile bir şekilde duyduğu ve bildiği bir müzik. Filmde orijinal versiyonuyla mı olacak yoksa bir farklılık olacak mı konusu bir hayli merak ediliyordu. Geçtiğimiz saatlerde de bu sorunun cevabını aldık.

    Daha önce Blade Runner 2049, It ve Shazam gibi filmlerin bestecisi olan başarılı müzisyen Benjamin Wallfisch, Mortal Kombat filminin de müziklerini yapıyor ve Warner Bros tarafından o merak edilen popüler parça yayınlandı. Daha yenilikçi bir yorum katıldığını söyleyebiliriz. şahsi olarak çok beğendiğimi de ekleyebilirim.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 23 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. 

    Mortal Kombat Filmi 2021

    Orijinal Mortal Kombat Müziği



    https://www.ign.com/articles/mortal-kombat-2021-theme-song-revealed
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    U Ultrasaray0643 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mortal kombat in müziği değiştirilemez,değiştirilmesi teklif dahi edilemez
    Yanıtla +23
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Eskisi çok daha iyiydi yazık olmuş,johnny cage,raiden vs diyişi bile çok daha vurguluydu gaza getiriciydi oyundaki seslerle aynı olması daha da bi ayrı tat katmıştı,bu çok sönük kalmış malesef.
    Eskisi çok daha iyiydi yazık olmuş,johnny cage,raiden vs diyişi bile çok daha vurguluydu gaza getiriciydi oyundaki seslerle aynı olması daha da bi ayrı tat katm...
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    Yanıtla +13
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    a_y_k_u_t (Aykut ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana göre en güze mortal kombat müziği şu :)
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    raxetul (Emrah Urhan) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Müziğe herhangi güzel bir şey eklememişler. Eski sürümün çıktığı sene içinde tekrardan cover'lamışlar gibi bir şey çıkmış ortaya.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Orijinal müzik daha güzel.
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    E erol.star (erol yıldız) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Film müziği mi disko müziğimi belli değil. Orijinali harikaydı. Daha iyi bir şey beklerdim
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    Bucephalas 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Film cehennemlere cennetlere düşmüş cam görüntü
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    Redzepi 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu filmin ana konusu yokmu açılmadımı?
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    LVL99 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Orjinali daha güzel
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    Rindaman ( -) 2 gün ( Mesaj Silindi )



    Bu iki parça bence çok iyi. Eski Soundtrack çok demode oldu artık.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Eskisi çok daha güzel
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Orijinalinin yanından bile geçemez
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesinlikle ama kesinlikle ilk versiyonu çok daha etkileyici
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    12038 kez okundu.
    27 kişi, toplam 37 yorum yazdı.

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