Dying Light sahiplerine güzel haber: Standart sürümler Enhanced sürüme yükseltildi

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Techland'in yaptığı oyun dünyasının popüler serilerinden birisi olan Techland'in ilk oyunundan güzel haber geldi.
Enhanced Sürüm Ücretsiz
Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre 2015 yılında çıkış yapan Dying Light'ın ilk oyununun Stardart sürümüne sahip olanların oyunu ücretsiz olarak Enhanced sürüme yükseltildi. Enhanced sürüm ile gelen içerikleri indirmek için oyunun ana menüsünden DLC'ler bölümüne girmeniz gerekiyor.
Bu ücretsiz yükseltme ile birlikte oyuncular şu içeriklere ücretsiz sahip olabilecek:
- The Following Ek paketi
- The Bozak Horde
- Crash Test Skin Pack
- Ultimate Survivor Bundle
- Cuisine & Cargo
Enhanced sürümü hali hazırda sahip olanlar ise geçtiğimiz gün yayınlanan 1.49 yamasının birkaç yenilik getirdiğini söyleyebiliriz. Dying Light her iki oyununda da Türkçe dil desteği olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Sınıra lazım bundan
Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.