Dying Light sahiplerine güzel haber: Standart sürümler Enhanced sürüme yükseltildi

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Techland'in yaptığı oyun dünyasının popüler serilerinden birisi olan Techland'in ilk oyunundan güzel haber geldi.

Enhanced Sürüm Ücretsiz

Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre 2015 yılında çıkış yapan Dying Light'ın ilk oyununun Stardart sürümüne sahip olanların oyunu ücretsiz olarak Enhanced sürüme yükseltildi. Enhanced sürüm ile gelen içerikleri indirmek için oyunun ana menüsünden DLC'ler bölümüne girmeniz gerekiyor.

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Bu ücretsiz yükseltme ile birlikte oyuncular şu içeriklere ücretsiz sahip olabilecek:

The Following Ek paketi

The Bozak Horde

Crash Test Skin Pack

Ultimate Survivor Bundle

Cuisine & Cargo

Enhanced sürümü hali hazırda sahip olanlar ise geçtiğimiz gün yayınlanan 1.49 yamasının birkaç yenilik getirdiğini söyleyebiliriz. Dying Light her iki oyununda da Türkçe dil desteği olduğunu hatırlatalım.

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Dying Light Standart sürümler Enhanced sürüme yükseltildi