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    Dying Light sahiplerine güzel haber: Standart sürümler Enhanced sürüme yükseltildi

    Popüler oyun serisi Dying Light'ın ilk oyununun Standart sürümüne sahip olan herkesin oyunu ücretsiz olarak Enhanced sürüme yükseltildi.                         
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    Dying Light Standart sürümler Enhanced sürüme yükseltildi
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Techland'in yaptığı oyun dünyasının popüler serilerinden birisi olan Techland'in ilk oyunundan güzel haber geldi.

    Enhanced Sürüm Ücretsiz

    Geçtiğimiz saatlerde yapılan resmi açıklamaya göre 2015 yılında çıkış yapan Dying Light'ın ilk oyununun Stardart sürümüne sahip olanların oyunu ücretsiz olarak Enhanced sürüme yükseltildi. Enhanced sürüm ile gelen içerikleri indirmek için oyunun ana menüsünden DLC'ler bölümüne girmeniz gerekiyor. 

    Bu ücretsiz yükseltme ile birlikte oyuncular şu içeriklere ücretsiz sahip olabilecek:

    • The Following Ek paketi
    • The Bozak Horde
    • Crash Test Skin Pack
    • Ultimate Survivor Bundle
    • Cuisine & Cargo

     Enhanced sürümü hali hazırda sahip olanlar ise geçtiğimiz gün yayınlanan 1.49 yamasının birkaç yenilik getirdiğini söyleyebiliriz. Dying Light her iki oyununda da Türkçe dil desteği olduğunu hatırlatalım.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 5 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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