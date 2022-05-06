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    İptal edilen Half-Life oyunundan oynanış videosu paylaşıldı

    Deathloop ve Dishonored oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Arkane'in 2005 - 2008 yılları arasında geliştirdiği ve sonrasında iptal edilen Half Life oyunundan oynanış videosu geldi.
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    İptal edilen Half-Life oyunundan oynanış videosu paylaşıldı
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    Oyun dünyasının en popüler oyun serilerinden birisi olan Half Life'ın yeni oyununu uzun yıllardır bekliyoruz ancak yakın tarihte böyle bir şey görecek gibi değiliz. Geçtiğimiz saatlerde de iptal edilen Half Life oyunundan oynanış videosu paylaşıldı.

    Deathloop ve Dishonored oyunlarının arkasındaki stüdyo olan Arkane, 2005 - 2008 yılları arasında yeni bir Half Life oyunu geliştiriyordu. Bu bilgi yeni bir bilgi değil, o zamanlarda da bunu biliyorduk ve oyundan görüntüler görmüştük. Şimdi ise oyundan çok daha uzun bir oynanış videosu geldi.

    Bu iptal edilen oyun Half Life serisinin spin-off'u olacak bir oyundu ancak ne yazık ki iptal edildi. Bu videoyla birlikte oyuna dair çok daha fazla detay öğrenebiliyoruz ve alıştığımız Half Life atmosferinin aksine biraz daha korku odaklı bir oyun olduğunu görebiliyoruz. 

    İptal Edilen Half Life Oyunu

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 4 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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