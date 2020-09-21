e-Devlet'te 'Araçlarım' hizmetine yeni eklentiler geliyor: Araç muayene randevusu, HGS bakiye yükleme

Dijital hizmetlerin önemi ve gerekliliği, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde daha net anlaşıldı. Bu kapsamda öne çıkan e-Devlet Kapısı, yeni elektronik hizmetlerle büyümeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 9 Haziran'da kullanıma sunulan 'Araçlarım' hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacağını açıkladı. Koç, açıklamasında şunları söyledi:

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"Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar.

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Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor."

e-Devlet'in 13 Eylül itibariyle 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını belirten Koç, bugüne kadar en fazla sorgulanan hizmetin Sosyal Güvenlik Kurumunun 4A Hizmet Dökümü olduğunu söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu hizmeti de en çok sorgulananlar listesinde ikinci sırada.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kullanici-sayisi-50-milyonu-gecen-e-devlette-yeni-hizmet-hazirligi/1979289

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