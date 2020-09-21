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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    e-Devlet'te 'Araçlarım' hizmetine yeni eklentiler geliyor: Araç muayene randevusu, HGS bakiye yükleme

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'teki ilk bütünleşik hizmet olan 'Araçlarım' hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacağını açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    e-Devlet'te 'Araçlarım' hizmetine yeni eklentiler geliyor: Araç muayene randevusu, HGS bakiye yükleme

    Dijital hizmetlerin önemi ve gerekliliği, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde daha net anlaşıldı. Bu kapsamda öne çıkan e-Devlet Kapısı, yeni elektronik hizmetlerle büyümeye devam ediyor.

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 9 Haziran'da kullanıma sunulan 'Araçlarım' hizmetinin ikinci fazının yakında devreye alınacağını açıkladı. Koç, açıklamasında şunları söyledi:

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    "Yoğun ilgi gören ve açılış tarihi olan 9 Haziran'dan bu yana 37 milyondan fazla kullanılan ilk bütünleşik hizmet 'Araçlarım' ile kullanıcılar; araçlarına ait sigorta, ceza, muayene, otoyol geçişi, borç durumu gibi birçok bilgiyi görüntüleyip vergi ve trafik cezası ödeme işlemelerini gerçekleştirebiliyorlar.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobile yeni transfer: Üretimden sorumlu isim belli oldu"

    Söz konusu fazda ise tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile hizmetin kapsamının daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor."

    e-Devlet'in 13 Eylül itibariyle 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştığını belirten Koç, bugüne kadar en fazla sorgulanan hizmetin Sosyal Güvenlik Kurumunun 4A Hizmet Dökümü olduğunu söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu hizmeti de en çok sorgulananlar listesinde ikinci sırada.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/kullanici-sayisi-50-milyonu-gecen-e-devlette-yeni-hizmet-hazirligi/1979289 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    fevzi11 15 dk. yeni yorumcu
    Allah razı olsun yapanlardan şükürler olsun cezadan faturaya vergiden saglik sonuclarina kadar bir çok konuda yerimden kalkmadan is hallettigim mecra
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 20 dk. (düzenlendi)
    Edevlet gerçekten muhteşem bir platform ve büyük bir proje. Gerçekten büyük şirketlerde çalışma fırsatı buldum ve gördüklerime dayanarak söyleyebilirim ki edevlet için çalışan yazılımcılarından iş analistlerine, yöneticilerinden ürün sahiplerine kadar gerçekten kaliteli insanlar çalıştığına parmak basarım, helal olsun. Avrupa'da gelişmiş dediğimiz ülkelerde bu devlet işlerinin nasıl yürüdüğüne şahit olsanız edevlet in gerçekten muhteşem bir girişim olduğunu daha iyi anlarsınız. Bravo.
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    yusufözdemir13 23 dk.
    güzel olur bu işte
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    gowlet 58 dk.
    Güzel olur. Tek elden her türlü kurumla alakalı işlem yapmak hatta direkt ödeme ekranının e devlet üzerinden gözükmesi gibi bir durum olursa çok kolaylık sağlar..
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