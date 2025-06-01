Türkiye'de Tesla Model Y, Almanya'dan ucuza satılıyor

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Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Tesla, nisan 2023’te Türkiye pazarına adım atmış ve bugüne kadar elektrikli otomobil sektöründeki en başarılı firmalardan birisi olmuştu. Bu başarının arkasında ise fiyatlandırmanın payı büyük. Zira halihazırda Türkiye’de satılan Tesla Model Y Standart Menzil RWD versiyonu, Almanya’da üretilen ve satılan aynı modelden önemli miktarda daha ucuz. Peki Almanya ile fiyat farkı ne kadar?

Fiyat farkı neredeyse 170 bin TL

Almanya’da satılan Tesla Model Y Standart Menzil RWD modelinin fiyatı vergiler dahil 45.970 euro. Bu da yaklaşık 2 milyon 35 bin TL yapıyor. Türkiye’de aynı modelin satış fiyatı ise 1 milyon 866 bin TL. Bu da yaklaşık 42 bin euro yapıyor; iki ülke arasındaki kabaca yaklaşık fiyat farkı ise 170 bin TL.

Tam Boyutta Gör Hatırlanacağı üzere Tesla, Model Y aracını Juniper yenilemesi ile güncellemiş ve nisan 2025 itibariyle bu modeli Türkiye pazarına sunmuştu. Tesla Model Y SR RWD esasında 220 kW motor ile Almanya’daki üretim tesisinin bantlarından çıkıyor ancak Türkiye’de satılan versiyonda aynı motorda 159 kW sınırı bulunuyor. Almanya’da üretilip satılan ile Türkiye’de satılan model arasındaki tek fark da bu.

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Motorun sınırlandırılma nedeni ise Tesla’nın bu modeli yüzde 10 ÖTV dilimine sokmak istemesi. Bu hamle Tesla Model Y’yi görece diğer bölgelere göre daha erişilebilir hale getiriyor. Model Y'nin diğer Long Range RWD ve AWD versiyonlarında ise Türkiye, Almanya'ya göre büyük farklarla daha pahalı. Zira bu modellerdeki vergi yükü daha yüksek.

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