Türkiye'de Tesla Model Y, Almanya'dan ucuza satılıyor

Fiyat farkı neredeyse 170 bin TL
Almanya’da satılan Tesla Model Y Standart Menzil RWD modelinin fiyatı vergiler dahil 45.970 euro. Bu da yaklaşık 2 milyon 35 bin TL yapıyor. Türkiye’de aynı modelin satış fiyatı ise 1 milyon 866 bin TL. Bu da yaklaşık 42 bin euro yapıyor; iki ülke arasındaki kabaca yaklaşık fiyat farkı ise 170 bin TL.
Motorun sınırlandırılma nedeni ise Tesla’nın bu modeli yüzde 10 ÖTV dilimine sokmak istemesi. Bu hamle Tesla Model Y’yi görece diğer bölgelere göre daha erişilebilir hale getiriyor. Model Y'nin diğer Long Range RWD ve AWD versiyonlarında ise Türkiye, Almanya'ya göre büyük farklarla daha pahalı. Zira bu modellerdeki vergi yükü daha yüksek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!