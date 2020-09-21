Yerli otomobile yeni transfer: Üretimden sorumlu isim belli oldu

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Şu anda yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatına devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), deneyimli isimleri bünyesine kazandırmaya devam ediyor. Gelen haberlere göre TOGG'da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu.

Yapılan açıklamada, TOGG'da üretim sorumluluğunun otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildiği ifade edildi. 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

TOGG'da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.

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Murat Akdaş kimdir?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi.

Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.

Honda Türkiye'deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı.

Yerli otomobil fabrikasında son durum

18 Temmuz 2020'de başlayan fabrika inşaatında 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu çalışması, 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı açıklandı. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bine ulaşacak. İnşaatın 16 ay sonra tamamlanması planlanıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/toggda-uretimin-basina-murat-akdas-geldi/1979981

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