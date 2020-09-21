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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobile yeni transfer: Üretimden sorumlu isim belli oldu

    1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.
    4 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobile yeni transfer: Üretimden sorumlu isim belli oldu
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    Şu anda yerli otomobilin üretileceği fabrikanın inşaatına devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), deneyimli isimleri bünyesine kazandırmaya devam ediyor. Gelen haberlere göre TOGG'da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu.

    Yapılan açıklamada, TOGG'da üretim sorumluluğunun otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş'a verildiği ifade edildi. 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye'de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, bugünden itibaren TOGG'da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

    TOGG'da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.

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    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil fabrikasında son durum"

    Murat Akdaş kimdir?

    Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği'nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi.

    Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli AŞ'de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.

    Honda Türkiye'deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı.

    Yerli otomobil fabrikasında son durum

    18 Temmuz 2020'de başlayan fabrika inşaatında 50 bin m3 kazı çalışması, 10 bin m3 yapısal dolgu çalışması, 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı açıklandı. Güçlendirme çalışmaları tamamlandığında zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bine ulaşacak. İnşaatın 16 ay sonra tamamlanması planlanıyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/toggda-uretimin-basina-murat-akdas-geldi/1979981 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 4 sa. en beğenilen
    Keşke fiyatı da yerli olabilseydi !
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    willyyyyy 2 sa.
    hani bir fıkra var ya, arsayı beklesin diye bir tane bekçi alınıyor, sonra bu bekçiyi denetlemek lazım diye 2 müfettiş, bunların mali işlerine baksın diye muhasebeci, bunlara bir de müdür lazım diye müdür ve 2 yardımcısı da işe alınıyor. Sonra muhasebeci diyor ki bütçemiz bitti, bekçiyi işten çıkarmamız lazım
    hani bir fıkra var ya, arsayı beklesin diye bir tane bekçi alınıyor, sonra bu bekçiyi denetlemek lazım diye 2 müfettiş, bunların mali işlerine baksın diye muhas...
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    Yanıtla +17
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    TheCaliph_ 2 sa.
    Gecemedigimiz yollar, kopruler alamadigimiz araclar. Anne babadan bir sey kalmiyorsa hep korfezi dolastiriyor hayat
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    yusufözdemir13 24 dk.
    hayırlı uğurlu olsun o zaman
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    R0llingMan 1 sa.
    Şirket tarafından araçların resmi satış fiyatı açıklanmamıştır. Şu fiyat bu fiyat diyenlerin tamamı yalandır. Fiyat eksenli yapılan eleştiri yada övgülerin tamamı şimdilik anlamsızdır.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Emre Tuna Mirliva 56 dk. R0llingMan
    Dünyada en çok satılan elektrikli aracı baz alarak düşünmek caizdir belki hocam .d
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    internetmagduru 1 sa. (düzenlendi)
    Şahsı tanımıyorum lakin allah utandırmasın ekip çok sağlam yeni ve tecrübeli bir ekip oluyor kripto vatan hainleri çatlamaya devam patlamaya devam
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    yakupyasar1 1 sa.
    herşey iyi güzel ama keşke bu fiyatı da biraz iyi olsaydı.
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    mokoko_TR 1 sa. yakupyasar1
    fiyatmı aldınız yahu bilmiş bilmiş yazıyorsunuz?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mokinto (umut AYDIN) 1 sa.
    Çok iyi niyetli yazıyorum. Bence togg araba üretir ama son ürünün halk tarafından alınabilir olması (benzer yurtdışı muadilleri ile rekabet ve Türkiye içi cazibesi açısından) önemli. Nasıl Arçelik ve Vestel oled TV uretse dahi LG Türkiye'de daha ucuza ve daha çekici ürün satiyorsa aynı şey Togg un da başına gelebilir.

    Siyasi tercihle araç resmi kurumlara girebilir ama bizim için durum ne olur o muallak. Yarın muhtemelen Tesla, elektrikli araçlarda yeni standartları belirleyecek. Togg 2023 yılında 500 km menzilli arabayı 40000 euro ya satabilirse belki bir şansı olur. Öbür türlü THY nin sübvanse edilmesi gibi olur bu iş. Ha umarım sübvanse edilir ve yeni teknolojiler gelistirebiliriz ama milyar dolarlık Ar-Ge olmadan teknoloji üretmek de kolay iş değil.
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    R0llingMan 1 sa. mokinto
    Kararnameyi incelerseniz otomobilin üretimi için yurtdışından gelen parçalara gümrük ve vergi muafiyeti verilmiş, işçiler için prim desteği stopaj vs vs için de muafiyetler var. Bu durum otomobili biraz daha ucuz olmasını sağlayacak en önemli faktör bence.
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    brsyls (barış brsyls) 2 sa.
    30 bin liralık aksesuar eklemeden satmazlar artık
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    Mr. Pink 2 sa.
    Rabbim tamamina erdirsin insaAllah
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa.
    Hayırlı olsun.
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    willyyyyy 2 sa.
    hani bir fıkra var ya, arsayı beklesin diye bir tane bekçi alınıyor, sonra bu bekçiyi denetlemek lazım diye 2 müfettiş, bunların mali işlerine baksın diye muhasebeci, bunlara bir de müdür lazım diye müdür ve 2 yardımcısı da işe alınıyor. Sonra muhasebeci diyor ki bütçemiz bitti, bekçiyi işten çıkarmamız lazım
    Yanıtla +17
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    TheCaliph_ 2 sa.
    Gecemedigimiz yollar, kopruler alamadigimiz araclar. Anne babadan bir sey kalmiyorsa hep korfezi dolastiriyor hayat
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 sa. TheCaliph_
    Yeni türkiyede artık böyle. Bize ihtişamlı saraylar, güzel parlatılmış fayanslar verdiler ama karşılığında kalitesiz ve niteliksiz bir yaşam sundular. Bir cep telefonu ihtiyacın olsa en düşük versiyonuna 2500 lira ve üzeri para vermen gerekiyor.
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    mokoko_TR 1 sa. TheCaliph_
    önceden köprüler yollar bedava mı yapılıyor du da haberimiz mi yok ?
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    3300 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, yerli otomobil ve
    4 etiket daha murat akdaş togg yerli otomobil üretim togg Bilim ve Teknoloji
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