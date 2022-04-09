Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    E Ink, yeni elektronik kağıdını piyasaya sürdü: Kaleido 3

    Elektronik kağıt sektörünün önde gelen şirketlerinden E Ink, yeni ürünü Kaleido 3'te önceki nesle kıyasla renk doygunluğunu %30 artırırken mavi ışık yansımalarını azaltıyor.
    1

    E Ink, yeni elektronik kağıdını piyasaya sürdü: Kaleido 3
    Tam Boyutta Gör

    E Ink, yeni nesil elektronik kağıdını piyasaya sürdü. E Ink Kaleido 3, önceki nesil E Ink Kaleido Plus'a kıyasla daha parlak renkler için renk filtresi dizisindeki baskı deseninde iyileştirmeler sunuyor. E-kağıt, Kaleido Plus'a göre %30 daha yüksek renk doygunluğuna sahip.

    13,3 inç boyut desteği sunacak

    E Ink, yeni elektronik kağıdı Kaleido 3 ile renklerin canlılığını artırdıklarını, modül tasarımını iyileştirdiklerini ve daha sağlıklı bir görsel okuma deneyimi yarattıklarını söylüyor.

    Kaleido 3, ekranın yüzeyinden yansıyan mavi ışığın miktarını azaltacak şekilde tasarlanan ve okuma sırasında daha fazla konfor sağlayan E Ink ComfortGaze yeni ön ışık teknolojisine sahip. ComfortGaze teknolojisinin, Mavi Işık Oranı'nı(BLR) %60 ve Mavi Işık Toksisite Faktörü'nü (BLTF) %24 azalttığı belirtiliyor.

    E Ink Kaleido 3 modülü, 7,8 inç, 10,3 inç ve 13,3 inç dahil olmak üzere çeşitli panel boyutlarında gelecek. Kaleido Plus, 10,3 inç büyüklüğe kadar destek sunuyordu ancak Kaleido 3, bunu bir adım daha yükselterek 13,3 inç büyüklüğe kadar destek sunacak.

    Kaynakça https://newatlas.com/electronics/e-ink-kaleido-3-epaper/ https://www.eink.com/news.html?type=releasedetail&id=2611&year=2022&page=1
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 1 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 3H930EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ARCHITECT-MASTER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız