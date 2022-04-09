E Ink, yeni elektronik kağıdını piyasaya sürdü: Kaleido 3

Tam Boyutta Gör

E Ink, yeni nesil elektronik kağıdını piyasaya sürdü. E Ink Kaleido 3, önceki nesil E Ink Kaleido Plus'a kıyasla daha parlak renkler için renk filtresi dizisindeki baskı deseninde iyileştirmeler sunuyor. E-kağıt, Kaleido Plus'a göre %30 daha yüksek renk doygunluğuna sahip.

13,3 inç boyut desteği sunacak

E Ink, yeni elektronik kağıdı Kaleido 3 ile renklerin canlılığını artırdıklarını, modül tasarımını iyileştirdiklerini ve daha sağlıklı bir görsel okuma deneyimi yarattıklarını söylüyor.

Kaleido 3, ekranın yüzeyinden yansıyan mavi ışığın miktarını azaltacak şekilde tasarlanan ve okuma sırasında daha fazla konfor sağlayan E Ink ComfortGaze yeni ön ışık teknolojisine sahip. ComfortGaze teknolojisinin, Mavi Işık Oranı'nı(BLR) %60 ve Mavi Işık Toksisite Faktörü'nü (BLTF) %24 azalttığı belirtiliyor.

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E Ink Kaleido 3 modülü, 7,8 inç, 10,3 inç ve 13,3 inç dahil olmak üzere çeşitli panel boyutlarında gelecek. Kaleido Plus, 10,3 inç büyüklüğe kadar destek sunuyordu ancak Kaleido 3, bunu bir adım daha yükselterek 13,3 inç büyüklüğe kadar destek sunacak.

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