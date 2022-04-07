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    Anker, 3D yazıcı pazarına giriyor: AnkerMake M5, daha hızlı baskı sunuyor

    Anker, ilk 3D yazıcısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ön siparişlerine başlanılan AnkerMake M5, mevcut 3D yazıcılara kıyasla daha az baskı süresi sunacak.     
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    Anker, ilk 3D yazıcısında hıza odaklandı: AnkerMake M5
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    Çin merkezli elektronik şirketi Anker, 3D yazıcı pazarına girdi. Şirket, ilk ürünü olan AnkerMake M5 ile baskı süresini azaltmaya odaklanıyor. Anker, cihazın diğer 3D yazıcılara kıyasla baskı süresini %70'e kadar azaltabileceğini iddia ediyor.

    AnkerMake M5 ile daha hızlı 3D baskı

    Anker, AnkerMake markası altında ilk 3D yazıcısını piyasaya sürdü. AnkerMake M5 isimli yeni cihaz, ayrıntılı projeleri yerine getirmek adına standart 250 mm/sn'lik bir temel baskı hızı sunuyor. Ayrıca yazıcı, 2.500 mm/sn2 hızlandırılmış baskı moduna da sahip.

    Anker, ilk 3D yazıcısında hıza odaklandı: AnkerMake M5
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    Hız odaklı yaklaşan Anker, AnkerMake M5 ile yalnızca baskı hızına da odaklanmıyor. 3D yazıcı, 15 dakikalık bir kurulum süresiyle baskıya hazır hale getirilebiliyor. Cihaz, AI baskı izleme sistemi sayesinde katman bölünmesi ve tıkalı püskürtme uçları gibi yaygın sorunlarla karşılaşıldığında uygulama aracılığıyla kullanıcıyı uyaracak. Ayrıca yerleşik web kamerasıyla projeyi yazdırırken göz atmaya olanak tanıyor.

    AnkerMake M5 için ön siparişler başladı. Cihazın bu yıl Kasım ayında 759 dolar perakende satış fiyatıyla müşterilere sunulması bekleniyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 hafta önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 hafta önce

    direk 10k

    LooF 1 hafta önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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