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    BİM marketler deniz scooter modeli ve masaj koltuğu satacak

    30 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Corby markasına ait deniz scooter ve Kumtel garantisi altında elektrikli masaj koltuğu modelleri yer alıyor.     

    30 Temmuz BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda masaj koltuklarından deniz scooter modellerine, motorlu deniz yataklarından klimalara ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    30 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

    30 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında deniz scooter modeli yer alıyor. 40 dakikaya kadar kullanılabilen scooter modeli 2 motorlu ve 2 vitesli. 50 metreye kadar dalış yapabilen cihazda GoPro kamera için yer de bulunuyor. Deniz scooter modeli 24999TL olarak satılacak. 

    Diğer taraftan Kumtel garantisi altında Bluetooth müzik, 22 otomatik program, LCD kontrol ekranı, sesli komut ile çalıştırma olan Luxell masaj koltuğu 45000TL iken çift motorlu ve 30 dakikaya kadar çalışma süresi olan şişme deniz yatağı da 8490TL fiyat etiketine sahip. 

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    MDK 2 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 3 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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