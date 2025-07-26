BİM marketler deniz scooter modeli ve masaj koltuğu satacak

30 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri
30 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında deniz scooter modeli yer alıyor. 40 dakikaya kadar kullanılabilen scooter modeli 2 motorlu ve 2 vitesli. 50 metreye kadar dalış yapabilen cihazda GoPro kamera için yer de bulunuyor. Deniz scooter modeli 24999TL olarak satılacak.
Diğer taraftan Kumtel garantisi altında Bluetooth müzik, 22 otomatik program, LCD kontrol ekranı, sesli komut ile çalıştırma olan Luxell masaj koltuğu 45000TL iken çift motorlu ve 30 dakikaya kadar çalışma süresi olan şişme deniz yatağı da 8490TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya