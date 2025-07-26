BİM marketler deniz scooter modeli ve masaj koltuğu satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda masaj koltuklarından deniz scooter modellerine, motorlu deniz yataklarından klimalara ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

30 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri

30 Temmuz BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında deniz scooter modeli yer alıyor. 40 dakikaya kadar kullanılabilen scooter modeli 2 motorlu ve 2 vitesli. 50 metreye kadar dalış yapabilen cihazda GoPro kamera için yer de bulunuyor. Deniz scooter modeli 24999TL olarak satılacak.

23 Temmuz BİM aktüel kataloğunda neler var? 5 gün önce eklendi

Diğer taraftan Kumtel garantisi altında Bluetooth müzik, 22 otomatik program, LCD kontrol ekranı, sesli komut ile çalıştırma olan Luxell masaj koltuğu 45000TL iken çift motorlu ve 30 dakikaya kadar çalışma süresi olan şişme deniz yatağı da 8490TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: