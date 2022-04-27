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    E Ink, yeni Gallery 3 ile daha hızlı bir deneyim sunuyor

    E Ink, sürdürülebilir dijital okumayı sağlamak adına yeni paneli Gallery 3'ü duyurdu. Şirket, panelin katlanabilir ve yuvarlanabilir sürümlerini de piyasaya sürecek.
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    E Ink, yeni Gallery 3 ile daha hızlı bir deneyim sunuyor
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    Bu ayın başlarında Kaleido 3 adında yeni elektronik kağıdını piyasaya süren E Ink, son olarak yeni nesil renkli elektronik kağıt panelini duyurdu. E Ink Gallery 3, önceki nesillere oranla güncelleme süreleri ve çözünürlükte daha iyi değerler sunarken kalem girişi desteğine de sahip.

    Katlanabilir ve yuvarlanabilir versiyonlar da geliyor

    Toplamda dört farklı renk moduna sahip E Ink Gallery 3, siyah beyaz güncelleme 350 milisaniyeye (ms), hızlı renk modu 500 ms, standart renk modu 750-1000 ms ve en iyi renge 1500 ms sürede ulaşılabiliyor.

    Önceki nesildeki 150 ppi'ye kıyasla 300 ppi ile daha iyi bir çözünürlük sunan panel, siyah beyaz ve bazı renkler için 30 milisaniyeye kadar kalem girişini destekliyor. Ayrıca 0-50 santigrat derece çalışma aralığına sahip.

    Uzun süreli kullanımlarda kullanıcının göz sağlığını korumak adına şirketin ComfortGaze ön ışık teknolojisiyle donatılan E Ink Gallery 3'ün ilk üretimi 10 Mayıs'ta başlayacak bir fuar için gerçekleştirilecek. Fuarda E Ink, Gallery 3'ün katlanabilir ve yuvarlanabilir versiyonlarını da sergileyecek.

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