Poco ilk akıllı saatini tanıttı: AMOLED ekran, GPS ve 100'ün üzerinde saat arayüzü

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Poco markası bugün yalnızca üst düzey akıllı telefon Poco F4 GT'yi değil, aynı zamanda ilk akıllı saatini de tanıttı. Poco Watch olarak adlandırılan cihaz, Redmi Watch 2'nin yeniden adlandırılmış bir versiyonuna benziyor.

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Üç farklı kasa rengi seçeneği bulunan akıllı saat, 39,1 x 34,4 x 9,98 mm ebatlarına, 31 gr ağırlığa ve 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. Ayrıca Poco Watch, farklı renklerde değiştirilebilir silikon kayış seçenekleriyle birlikte geliyor.

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Poco Watch'un fiyatı ne olacak?

Cihaz 360 x 320 piksel çözünürlüklü 1,6 inç AMOLED ekrana sahip. Spor özellikleri açısından cihaz, yoga, koşu, bisiklet ve yürüyüş dahil olmak üzere 100'den fazla egzersiz modunu destekliyor. Ayrıca sürekli kalp atış hızı takibi için GPS ve optik kalp atış hızı monitörüne sahip. Öte yandan, stresi takip etmek ve kandaki oksijen seviyesini 7/24 ölçme işlevlerini de barındırıyor.

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Poco, manyetik bir şarj cihazıyla birlikte gelen akıllı saatin tek bir şarjla 14 güne kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Saat, 28 Nisan'da 79 Euro fiyatla satışa çıkacak.

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