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    Poco ilk akıllı saatini tanıttı: AMOLED ekran, GPS ve 100'ün üzerinde saat arayüzü

    İlk Poco markalı akıllı saat olan Poco Watch, büyük bir AMOLED ekran ve birçok sağlık izleme özelliği ile piyasaya sürüldü. İşte cihazın özellikleri ve fiyatı.  
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    Poco ilk akıllı saatini tanıttı
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    Poco markası bugün yalnızca üst düzey akıllı telefon Poco F4 GT'yi değil, aynı zamanda ilk akıllı saatini de tanıttı. Poco Watch olarak adlandırılan cihaz, Redmi Watch 2'nin yeniden adlandırılmış bir versiyonuna benziyor.

    Üç farklı kasa rengi seçeneği bulunan akıllı saat, 39,1 x 34,4 x 9,98 mm ebatlarına, 31 gr ağırlığa ve 5 ATM su geçirmezlik özelliğine sahip. Ayrıca Poco Watch, farklı renklerde değiştirilebilir silikon kayış seçenekleriyle birlikte geliyor.

    Poco ilk akıllı saatini tanıttı
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    Poco Watch'un fiyatı ne olacak?

    Cihaz 360 x 320 piksel çözünürlüklü 1,6 inç AMOLED ekrana sahip. Spor özellikleri açısından cihaz, yoga, koşu, bisiklet ve yürüyüş dahil olmak üzere 100'den fazla egzersiz modunu destekliyor. Ayrıca sürekli kalp atış hızı takibi için GPS ve optik kalp atış hızı monitörüne sahip. Öte yandan, stresi takip etmek ve kandaki oksijen seviyesini 7/24 ölçme işlevlerini de barındırıyor.

    Poco ilk akıllı saatini tanıttı
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    Poco, manyetik bir şarj cihazıyla birlikte gelen akıllı saatin tek bir şarjla 14 güne kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Saat, 28 Nisan'da 79 Euro fiyatla satışa çıkacak.

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    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 5 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 5 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 5 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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