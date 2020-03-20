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    Uzaktan eğitim yapılacak EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarına ilişkin bilgiler netleşti

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim için belirlediği kanalların frekans bilgileri kesinleşti. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim dersleri 23 Mart Pazartesi başlıyor
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Uzaktan eğitim yapılacak EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarına ilişkin bilgiler netleşti
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    Koronavirüs salgını yüzünden okula gidemeyen öğrenciler 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yayın yapılacak EBA TV kanallarıyla ilgili bilgiler netleşti.

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    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarına ilişkin parametreler şöyle:

    Uzaktan eğitim yapılacak EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarına ilişkin bilgiler netleşti
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    Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim derslerinin süresi 20 dakika olacak. Yayın saatini kaçıran öğrenciler, günün ilerleyen saatlerinde yapılacak tekrarlar sayesinde kaçırdığı dersi takip edebilecek. Uzaktan eğitim dersleri internetten EBA sistemi üzerinden de izlenebilecek. Fakat oluşacak yoğunluk yüzünden sistemin açılmaması gibi sorunların yaşanması muhtemel.

    Bakanlığın sınavlarla ilgili de farklı senaryoları mevcut. Şuan hakim olan görüş, “Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldıysa sınav içerikleri de onlardır” yönünde. Yani uzaktan eğitimle verilen dersler sınavlara dahil edilmeyecek gibi görünüyor.

    EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarında verilecek uzaktan eğitim derslerine ilişkin program da şöyle:

    Uzaktan eğitim yapılacak EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarına ilişkin bilgiler netleşti

    Uzaktan eğitim yapılacak EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarına ilişkin bilgiler netleşti



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alprkrkmz (alper korkmaz) 14 sa.
    O çocuklara sınavda sormazsan eğer herhangi bir şey o yayınlardan, MEB 100 bin öğrenciye izlettirebilirse dua etsin. Bizim öğrencimize gönüllü izlettirmezsin maalesef.
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    Pizza Steve 15 sa.
    Tamda sabah kadın kuşağında verilen saatler. Anneler müge anlıyı felan bırakıp çocuklarına izlettirecekler mi acaba?
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    Jeopol 15 sa.
    youtube filan da koysunlar. kaciranlar cocuklar oradan izler.
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