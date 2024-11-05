TRT Tabii çöktü mü? Şampiyonlar Ligi maçlarına erişilemedi

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Tam Boyutta Gör Son 3 sezondur yayın hakları Exxen platformunda olan Avrupa kupaları, bu sezondan itibaren TRT platformunda yayınlanmaya başladı. Belirli maçları TRT 1 ve TRT Spor kanalında şifresiz olarak veren TRT, kalan tüm Avrupa maçlarını Tabii platformunda ücretli abonelik karşılığında sunmaya başlamıştı.

TRT Tabii çöktü mü?

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını yayınlayan TRT Tabii platformu zaman zaman yoğunluktan dolayı çökme sorunları yaşıyor. Saat 23.00’da başlayacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyenler tatsız bir sürprizle karşılaştı.

TV+ platformunda Avrupa maçları 1 ay önce eklendi

Yaklaşık 23.20 sularına kadar Tabii platformuna erişim sağlanamadı. Platforma girmek isteyenler farklı hata mesajları ile karşılaştı. Sonrasında ise platform yeniden hizmet vermeye başladı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı golleri izleyemedikleri için Tabii platformuna tepki gösterdi.

Geçen yıl Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarında da Exxen platformu çökmüş, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bu denli büyük bir talebi tahmin edemediklerini dile getirmişti.

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TRT Tabii tepkilere sebep oldu