TRT Tabii çöktü mü? Şampiyonlar Ligi maçlarına erişilemedi

TRT Tabii çöktü mü?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını yayınlayan TRT Tabii platformu zaman zaman yoğunluktan dolayı çökme sorunları yaşıyor. Saat 23.00’da başlayacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyenler tatsız bir sürprizle karşılaştı.
Yaklaşık 23.20 sularına kadar Tabii platformuna erişim sağlanamadı. Platforma girmek isteyenler farklı hata mesajları ile karşılaştı. Sonrasında ise platform yeniden hizmet vermeye başladı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı golleri izleyemedikleri için Tabii platformuna tepki gösterdi.
Geçen yıl Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarında da Exxen platformu çökmüş, Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada bu denli büyük bir talebi tahmin edemediklerini dile getirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über