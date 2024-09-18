TV+ ve Tabii arasında önemli anlaşma

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda EXXEN ile anlaşma yaparak Avrupa maçlarını yayınlamaya başlayan TV+ platformu, yayın haklarının TRT tarafından satın alınmasının ardından bu kez Tabii kanallarına yer vermeye başlayacak.

TV+ ve Tabii iş birliği

TV+ ve Tabii arasında yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında Tabii Spor ve Tabii TV adıyla iki yeni kanal TV+ platformuna ekleniyor. TV+ kullanıcıları UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin seçili maçlarını Tabii Spor kanalında izleyebilirken, Tabii orijinal içeriklerini ve TRT arşivinden sevilen içerikleri de Tabii TV kanalından izleyebilecek.

TRT Tabii, ücretli oldu: İşte Tabii Premium fiyatı ve içerikler 4 hf. önce eklendi

Tabii Spor, TV+’ta 75 numaralı kanalda izleyicilerle buluşacak. Kanal, her maç gününde Avrupa Kupaları’ndan bir yabancı maçı canlı yayınlayacak. Temsilcilerimizin maçları ise TRT 1 ve TRT Spor’da yer almaya devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.