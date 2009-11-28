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eBay’den iPhone OS için “eBay Deal$” uygulaması

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,6b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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eBay’den iPhone OS için “eBay Deal$” uygulaması
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Ülkemizde Gittigidiyor.com'la ortak çalışan eBay, iPhone OS kullanıcılarına yönelik hazırladığı ikinci uygulaması “eBay Deal$”'i AppStore'dan ücretsiz olarak satışa sundu.

Temel amacı kullanıcının dikkatini eBay'deki milyonlarca ürün arasından en uygun fiyatlı açık arttırmalara çekmek olan eBay Deal$, kişiselleştirilebilir arama fonksiyonu ve PayPal desteğiyle de göz dolduruyor. İlk olarak 8 arama kategorisiyle gelen uygulamada kullanıcılar istekleri doğrultusunda kendi arama kriterlerini de kaydederek, isteklerine uyan ürünleri her seferinde takip edebiliyorlar. eBay Deal$, ayrıca Facebook ve Twitter desteğiyle en ideal açık arttırmaları arkadaşlarınızla paylaşma imkanı da sunuyor.

Haziran 2008'den bu yana 5 milyon defa yüklenen eBay Mobile'den sonraki 2. eBay yazılımı “eBay Deal$”' hakkında burayı tıklayarak daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Ancak uygulamanın şimdilik AppStore Türkiye'de bulunmadığını belirtelim.


<a href="http://www.ebayinc.com/news#20091124005346">eBay Basın Açıklaması </a> Yorum Yaz
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