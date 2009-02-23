Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EDGE'den 16 GB kapasiteli microSDHC bellek kartı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,7b
1
4
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

EDGE'den 16 GB kapasiteli microSDHC bellek kartı
Tam Boyutta Gör

(Temsili resim)

EDGE Tech firması, 16 GB kapasiteli bellek kartını duyurarak microSDHC ailesini genişletti.

16 GB'lık bellek, SD kart adaptörüyle birlikte satılıyor. Böylece belleği cep telefonundan dijital kameraya kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. 2. sınıfta yer alan kart firmanın belirttiğine göre 2 Mb/sn hızla veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Veri aktarım hızının biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz. Kartın kapasitesi 4000'e yakın MP3 dosyası veya 10.000 civarında fotoğraf için yeterli durmakta. Bellek kartı firmanın internet sitesi üzerinden 60$'a ömür boyu garanti kapsamında satılıyor.


http://www.edgetechcorp.com/digital-media/micro-sdhc.asp Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
winnerS 10 yıl
hızı artmadıkça kapasitesinin artmasının bi manası yok diye düşünüyorum, 2mb/sn günümüz için oldukça düşün bir aktarım hızı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GeceBekcisi 10 yıl
SDHC spesifikasyonunu 2 MB/s'dan başlatmak hataydı, Class 2/4/6 diye gideceğine 4/6/8 diye gitmeliydi ama SD Card Association zaten SD kartüreticilerinden oluştuğu için tüketici lehinde karar almalarını beklemek daha büyük bir hata...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
bu hızla herhalde çektiklerimi nasıl okuruz o başka...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vuze 10 yıl
kapasite iyi hız kötü 60 dolar tr için pahallı gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Western Digital ile sabit disk dünyasını konuştuk 10 yıl Ekran kartları için Yazılımsal Voltaj Modifikasyonu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim