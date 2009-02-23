EDGE'den 16 GB kapasiteli microSDHC bellek kartı

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EDGE Tech firması, 16 GB kapasiteli bellek kartını duyurarak microSDHC ailesini genişletti.

16 GB'lık bellek, SD kart adaptörüyle birlikte satılıyor. Böylece belleği cep telefonundan dijital kameraya kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor. 2. sınıfta yer alan kart firmanın belirttiğine göre 2 Mb/sn hızla veri aktarımı gerçekleştirebiliyor. Veri aktarım hızının biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyoruz. Kartın kapasitesi 4000'e yakın MP3 dosyası veya 10.000 civarında fotoğraf için yeterli durmakta. Bellek kartı firmanın internet sitesi üzerinden 60$'a ömür boyu garanti kapsamında satılıyor.

http://www.edgetechcorp.com/digital-media/micro-sdhc.asp