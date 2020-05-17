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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Edison Mail hatası iOS kullanıcılarının yabancıların e-postalarını görmesine izin verdi

    Edison Mail, iOS uygulamasının bazı kullanıcılarının yabancıların hesaplarından gelen e-postaları görmesine izin veren bir yazılım güncellemesini yayınladı. Şirket bir süre sonra güncellemeyi kaldırdı
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Edison Mail hatası iOS kullanıcılarının yabancıların e-postalarını görmesine izin verdi

    Popüler e-posta uygulaması Edison Mail'in birkaç kullanıcısı, iOS uygulamasında diğer kullanıcıların e-posta hesaplarını görebildiklerini bildiriyor. Büyük bir gizlilik ihlali gibi görünen bir durumda, kullanıcılar yeni bir senkronizasyon özelliğini etkinleştirdikten sonra bu diğer e-posta hesaplarına tam erişime sahip olduklarını söylüyorlar.

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    Yeni senkronizasyon özelliği, bağlı e-posta hesaplarının tüm cihazlarınızda görünmesine izin vermek için yakın zamanda Edison tarafından piyasaya sürüldü ancak açıkça bu özellikte önemli bir sorun olduğu kısa sürede anlaşıldı.

    Kullanıcılar, bir yabancıya ait e-posta hesaplarının kendi cihazlarında göründüğü söylüyorlar. Ayrıca, hesaplar orijinal kullanıcı tarafından herhangi bir kimlik doğrulaması gerekmeksizin görünüyordu

    Edison Mail, bu teknik sorunu çözmek için acilen çalıştığını söylerken Twitter kullanıcılarına yanıt vermeye başladı ve güncelleme hatasından kullanıcılarının küçük bir yüzdesinin bu durumdan etkilendiğini belirtti.

    Şirket, sorun çıkartan güncellemeyi geri aldı ancak yine de tam olarak kaç kişinin mağdur olduğu bilinmiyor. Edison Mail, bu durumla karşılaşanlarla irtibata geçtiklerini söyledi. 



    https://www.engadget.com/edison-mail-bug-showed-others-messages-035511688.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    igetsky 12 sa.
    Biraz skintili ama en kral uygulama
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