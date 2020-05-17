Dünya'nın Manyetik Kuzey Kutbu yer değiştiriyor: İşte sebebi

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İkisi Leeds Üniversitesi'nden diğeri Danimarka Teknik Üniversitesi'den olmak üzere üç araştırmacı Dünya'nın Manyetik Kuzey Kutbunun neden Kanada'dan Sibirya'ya sürüklendiğini açıklamak için bir teori geliştirdi.

Sabit bir konumda bulunan coğrafi kuzeyin aksine, Manyetik Kuzey Kutbu tek bir noktada sabit değil. Bu, ilk olarak 1831'de ölçüldüğünden beri biliniyor. O yıllardaki ölçümlere göre Manyetik Kuzey Kutbu, Kanada'daki Nunavut bölgesi üzerindeydi.

Bilim adamları o tarihten yakın zamana kadar çok yavaş ilerleyen(yıllık 0-15km) manyetik kutup değişimini takip ettiler ancak 1990'larda yıllık 50-60 km'lik yer değişimi yaparak Kanada'dan Sibirya'ya doğru hızla hareket etmeye başladı. Hızdaki bu değişim, Dünya Manyetik Modelinin daha sık güncellenmesi gerektiği anlamına geliyordu çünkü navigasyon gibi teknolojiler için bu durum büyük önem taşıyor. Manyetik kutbun bu hızlı değişimi yıllardır açıklanamayan bir gizem olmasına rağmen yapılan son çalışma ile araştırmacılar bu duruma sebep olan şeyi bulduklarını belirtiyorlar.

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Araştırmacılar, çekirdeğin ve mantonun sınırında iki büyük negatif manyetik akı lobunun olduğunu öne sürüyorlar. Ayrıca, çekirdekteki erimiş metal akışındaki değişikliklerin loblardaki manyetik akıda değişikliklere neden olduğunu ileri sürüyorlar. Manyetik kutbun konumu, iki lobun gücü ile belirleniyor. Yani loblardan biri güç kazandığında, diğeri gücü kaybederek manyetik kutbun daha güçlü yönde hareket etmesine neden oluyor.

Araştırmacılar, Dünya'nın Manyetik Kuzey Kutbunun yer değişikliğini ölçmek için 20 yıllık uydu verilerini inceledikten sonra teorilerini geliştirdiler. Teorilerini geliştirdikten sonra, manyetik kutbun tarihsel hareketiyle eşleşen bir model inşa ettiler ve gelecekteki yolunu tahmin etmek için kullandılar.

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Manyetik kutbun önümüzdeki bir kaç on yılda Sibirya taraflarında olacağı belirtilirken sonrasına ait bir tahmin bulunmuyor. Şimdi merak edilen konu ise Manyetik Kuzey Kutbunun tekrar Kanada kıyılarına dönüp dönmeyeceği.

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