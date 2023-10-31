Efsane Kasım Fırsatları Başlıyor!!!

Tüm Dünya’da her yıl beklenen indirim ayı olarak bilinen Efsane Kasım sonunda geldi. Yılın en büyük indirim dönemi olan Black Friday, Türkiye’de tercih edilen adıyla Efsane Cuma, fırsatları başlıyor. Sıcak fırsatların ve en fazla alışverişin yapıldığı festival bu yıl da geleneğini devam ettiriyor.

1932’den beri Noel alışverişin başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961’de Philadelpihia yaşanan yoğunlukta insanların birbirini ezdiği izdihamdan sonra Black Friday “Kara Cuma” olarak anılmaya başlandı. Black Friday 24 Kasım Cuma günü başlıyor olsa da yoğun talepler doğrultusunda Kasım ayı boyunca farklı tarihlerde kampanyalar yapılmakta.

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Binlerce Üründe Kaçırılmayacak Fırsatlar

Hazır sistem ve bilgisayar denince akla gelen ilk marka ITOPYA.COM, bu yıl da Kasım ayında Efsane Kasım kampanyasını 2 Kasım Perşembe 18:00’da yapacağını duyurdu. Geniş ürün yelpazesi ile gaming sektöründen yayıncı sektörüne her ürün kategorisinde kaçırılmayacak birçok avantaj sunacak. Notebook, tablet, ekran kartı, monitör, kulaklık vb. birçok kategoride, Asus, Corsair, Logitech, MSI, SteelSeries gibi ünlü markaların ürünlerinde ve ITOPYA hazır sistemlerde çok özel fiyatlarla ziyaretçilerini sevindirecek.

Kasım ayında ITOPYA.COM’un çılgın fiyatlarla 2 farklı kampanya yapacağı konuşuluyor. Siz de ITOPYA.COM tarafından düzenlenecek Kasım ayı kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız, web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

https://www.itopya.com/

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