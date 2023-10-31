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    Anlık Bildirim

    Efsane Kasım Fırsatları Başlıyor!!!

    Tüm Dünya’da her yıl beklenen indirim ayı olarak bilinen Efsane Kasım sonunda geldi. Yılın en büyük indirim dönemi olan Black Friday, Türkiye’de tercih edilen adıyla Efsane Cuma, fırsatları başlıyor.

    Tüm Dünya’da her yıl beklenen indirim ayı olarak bilinen Efsane Kasım sonunda geldi. Yılın en büyük indirim dönemi olan Black Friday, Türkiye’de tercih edilen adıyla Efsane Cuma, fırsatları başlıyor. Sıcak fırsatların ve en fazla alışverişin yapıldığı festival bu yıl da geleneğini devam ettiriyor.

    1932’den beri Noel alışverişin başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961’de Philadelpihia yaşanan yoğunlukta insanların birbirini ezdiği izdihamdan sonra Black Friday “Kara Cuma” olarak anılmaya başlandı. Black Friday 24 Kasım Cuma günü başlıyor olsa da yoğun talepler doğrultusunda Kasım ayı boyunca farklı tarihlerde kampanyalar yapılmakta.

    Efsane Kasım Fırsatları Başlıyor!!! Tam Boyutta Gör

    Binlerce Üründe Kaçırılmayacak Fırsatlar

    Hazır sistem ve bilgisayar denince akla gelen ilk marka ITOPYA.COM,  bu yıl da Kasım ayında Efsane Kasım kampanyasını 2 Kasım Perşembe  18:00’da yapacağını duyurdu. Geniş ürün yelpazesi ile gaming sektöründen yayıncı sektörüne her ürün kategorisinde kaçırılmayacak birçok avantaj sunacak. Notebook, tablet, ekran kartı, monitör, kulaklık vb. birçok kategoride, Asus, Corsair, Logitech, MSI, SteelSeries gibi ünlü markaların ürünlerinde ve ITOPYA hazır sistemlerde çok özel fiyatlarla ziyaretçilerini sevindirecek.

    Kasım ayında ITOPYA.COM’un çılgın fiyatlarla 2 farklı kampanya yapacağı konuşuluyor. Siz de ITOPYA.COM tarafından düzenlenecek Kasım ayı kampanyalarından yararlanmak istiyorsanız, web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

    https://www.itopya.com/

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 16 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    türkiye"de isim sayısı sorgulama sistem kesintileri 100 cpu diş dolgusundan sonra alkol alınır mı karnımın içinde sanki bişey oynuyor beyaz gömleğin içine ne renk tişört giyilir

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