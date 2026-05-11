Düşman radarında sahte hedef oluşturuyor: JINN ve SİS sahneye çıktı

Tam Boyutta Gör Elektronik Harp Sistemleri Mühendislik AŞ (EHSİM), SAHA 2026 kapsamında geliştirdiği yeni nesil elektronik harp çözümleriyle öne çıktı. İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda şirket, hava platformlarını korumaya yönelik geliştirilen yerli JINN ve SİS sistemlerini tanıttı.

Şirketin öne çıkardığı çözümlerden JINN, platforma entegre çalışan bir karıştırma sistemi olarak görev yaparken SİS ise düşman radarları ve hava savunma unsurlarını yanıltmaya odaklanıyor. Sistem, tehdit unsurlarına sahte hedefler göstererek gerçek platformların tespit edilmesini zorlaştırıyor.

TÜBİTAK SAGE ile ortaklık kuruldu

EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, fuar kapsamında yaptığı açıklamalarda şirketin elektronik harp alanındaki yeni işbirliklerine de değindi. Say’ın verdiği bilgilere göre şirket, mayıs ayında TÜBİTAK SAGE ile önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda SAGE’nin geliştirdiği kritik füze teknolojileri ile EHSİM’in elektronik harp tecrübesi aynı çatı altında buluşturuldu.

Projede özellikle radar tehditlerine karşı düşük maliyetli ve sarf edilebilir elektronik harp çözümleri üzerinde duruluyor. Açıklamaya göre sistemler, fiziksel imha yöntemlerinden ziyade elektronik baskılama ve aldatma teknikleriyle düşman radarlarını etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece hava savunma unsurlarının dikkatinin dağıtılması, yanlış hedeflere yönlendirilmesi ve operasyon sahasında Türk savaş uçakları için daha güvenli bir hava koridoru oluşturulması hedefleniyor.

JINN yakın mesafede radarları baskılıyor

Tam Boyutta Gör Fuarda sergilenen JINN sisteminin özellikle sızma harekatları için geliştirildiği belirtildi. Sistemin, dronlarla birlikte kullanılarak yakın mesafeden radarları baskı altına alması planlanıyor. Açıklamalara göre JINN’in temel amacı, hava savunma operatörlerini aynı anda çok sayıda tehditle karşı karşıya bırakarak sistemleri doyuma ulaştırmak ve reaksiyon kabiliyetlerini düşürmek.

Bu yaklaşım sayesinde özellikle özel kuvvet operasyonları ve kritik hava harekatlarında savunma sistemlerinin dikkatinin dağıtılması hedefleniyor. Elektronik harp teknikleriyle radarların yanlış değerlendirme yapmasının sağlanması modern savaş doktrinlerinde giderek daha önemli hale geliyor.

SİS ise füzeleri yanıltıyor

Tam Boyutta Gör EHSİM’in fuarda tanıttığı bir diğer çözüm olan SİS ise doğrudan hava savunma füzelerine karşı geliştirildi. Sistemin çalışma mantığı, tehdit oluşturan füzelere sahte hedefler göstererek onları gerçek uçaktan uzaklaştırmak üzerine kurulu.

Fatih Say’ın açıklamalarına göre elektronik harp sistemlerinin hiçbirinin yüzde 100 başarı garantisi bulunmuyor. Bu nedenle bazı radar çözümlerinin aşılması mümkün olmadığında ve uçak doğrudan tehdit altına girdiğinde SİS devreye giriyor. Sistem, yaklaşan hava savunma füzesini farklı bir hedefe yönlendirmeye çalışarak platformun hayatta kalma ihtimalini artırıyor. Böylece kiritik unsurlar tespit edilseler bile tehdit unsurlarına karşı ikinci bir koruma katmanı oluşturuyor.

EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, geleceğin savaş konseptlerinde elektronik harp ve yapay zekanın belirleyici rol oynayacağını da vurguladı. Günümüzde savaş alanında kullanılan sistemlerin büyük bölümünün sensörlere dayalı çalıştığını belirten Say, bu sistemlerin aldatılması ve işlevsiz hale getirilmesinin elektronik harp teknolojileriyle mümkün olduğunu ifade etti. Say’a göre elektronik harp alanında artık yalnızca klasik yapay zeka yeterli görülmüyor. Bunun yerine, düşünme ve karar verme yeteneğine sahip “bilişsel zekalı” sistemler üzerinde çalışılıyor. Özellikle sınırlı istihbarat verileriyle hareket edilmesi gereken elektronik harp senaryolarında, geleneksel büyük veri temelli yapay zeka modellerinin ötesine geçen çözümlere ihtiyaç duyuluyor.

