Düşman radarında sahte hedef oluşturuyor: JINN ve SİS sahneye çıktı

Şirketin öne çıkardığı çözümlerden JINN, platforma entegre çalışan bir karıştırma sistemi olarak görev yaparken SİS ise düşman radarları ve hava savunma unsurlarını yanıltmaya odaklanıyor. Sistem, tehdit unsurlarına sahte hedefler göstererek gerçek platformların tespit edilmesini zorlaştırıyor.
TÜBİTAK SAGE ile ortaklık kuruldu
EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, fuar kapsamında yaptığı açıklamalarda şirketin elektronik harp alanındaki yeni işbirliklerine de değindi. Say’ın verdiği bilgilere göre şirket, mayıs ayında TÜBİTAK SAGE ile önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda SAGE’nin geliştirdiği kritik füze teknolojileri ile EHSİM’in elektronik harp tecrübesi aynı çatı altında buluşturuldu.
Projede özellikle radar tehditlerine karşı düşük maliyetli ve sarf edilebilir elektronik harp çözümleri üzerinde duruluyor. Açıklamaya göre sistemler, fiziksel imha yöntemlerinden ziyade elektronik baskılama ve aldatma teknikleriyle düşman radarlarını etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece hava savunma unsurlarının dikkatinin dağıtılması, yanlış hedeflere yönlendirilmesi ve operasyon sahasında Türk savaş uçakları için daha güvenli bir hava koridoru oluşturulması hedefleniyor.
JINN yakın mesafede radarları baskılıyor
Bu yaklaşım sayesinde özellikle özel kuvvet operasyonları ve kritik hava harekatlarında savunma sistemlerinin dikkatinin dağıtılması hedefleniyor. Elektronik harp teknikleriyle radarların yanlış değerlendirme yapmasının sağlanması modern savaş doktrinlerinde giderek daha önemli hale geliyor.
SİS ise füzeleri yanıltıyor
Fatih Say’ın açıklamalarına göre elektronik harp sistemlerinin hiçbirinin yüzde 100 başarı garantisi bulunmuyor. Bu nedenle bazı radar çözümlerinin aşılması mümkün olmadığında ve uçak doğrudan tehdit altına girdiğinde SİS devreye giriyor. Sistem, yaklaşan hava savunma füzesini farklı bir hedefe yönlendirmeye çalışarak platformun hayatta kalma ihtimalini artırıyor. Böylece kiritik unsurlar tespit edilseler bile tehdit unsurlarına karşı ikinci bir koruma katmanı oluşturuyor.
EHSİM Genel Müdürü Fatih Say, geleceğin savaş konseptlerinde elektronik harp ve yapay zekanın belirleyici rol oynayacağını da vurguladı. Günümüzde savaş alanında kullanılan sistemlerin büyük bölümünün sensörlere dayalı çalıştığını belirten Say, bu sistemlerin aldatılması ve işlevsiz hale getirilmesinin elektronik harp teknolojileriyle mümkün olduğunu ifade etti. Say’a göre elektronik harp alanında artık yalnızca klasik yapay zeka yeterli görülmüyor. Bunun yerine, düşünme ve karar verme yeteneğine sahip “bilişsel zekalı” sistemler üzerinde çalışılıyor. Özellikle sınırlı istihbarat verileriyle hareket edilmesi gereken elektronik harp senaryolarında, geleneksel büyük veri temelli yapay zeka modellerinin ötesine geçen çözümlere ihtiyaç duyuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.