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    Bayraktar Kızılelma’nın yerli motoru 4 yıl içinde üretilecek

    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, şirketin projeleri ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve uçağın yerli motoru hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
    Bayraktar Kızılelma’nın yerli motoru 4 yıl içinde üretilecek Tam Boyutta Gör
    Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız savaş uçağı projesi Bayraktar Kızılelma hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bayraktar, “Para kazanmaya değil teknolojide en iyi olmaya odaklıyız” açıklamasını yaparken aynı zamanda bu yıl içerisinde 12 adet Kızılelma üreteceklerini de ifade etti.

    Haluk Bayraktar, Capital’e yaptığı açıklamalarda şirketin yol haritasına dair kıymetli bilgiler verdi. Bayraktar, halihazırda Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı SİHA’larıyla dünyanın 34 ülkesine ihracat yaptıklarını söylüyor. 2023 yılında 1 milyar 770 milyon dolar ihracat gerçekleştiren şirket, Türk savunma ve havacılık ihracatının yüzde 32’sini elinde tutuyor. Firma aynı zamanda Latin Amerika gibi yeni coğrafyalar, AB ve NATO ülkelerinde de büyümeyi hedefliyor. Baykar aynı zamanda Ar-Ge yatırımlarına devam ederken 5 yılda en az 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Ancak şirketin en büyük projesi ise insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma.

    Bayraktar Kızılelma, 2025’te seri üretimde

    Bayraktar Kızılelma’nın yerli motoru 4 yıl içinde üretilecek Tam Boyutta Gör
    Haluk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilmesine 1 milyar dolar kaynak ayrıldığını ifade ederken 2023 yılında motora yatırım yapma kararı aldıklarına dikkat çekiyor. Bu bağlam şirket, 5 yılda 300 milyon dolarlık bir motor yatırımı gerçekleştirecek.

    Önümüzdeki 5 yılda en az 1,5 milyar dolar yatırım planladıklarını ifade eden Bayraktar, “Bayraktar TB3’ü bu yıl seri üreteceğiz. 2024’te en az 12 tane Bayraktar Kızılelma üretmeyi hedefliyoruz. Bu iş katlanarak büyür. Dört yıl sonra dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağını yapan ülke oluruz. Para kazanmaya değil, teknolojide en iyi olmaya odaklıyız” dedi.

    Kızılelma, 2025’te seri üretimde

    Kızılelma’nın halihazırda geliştirilmeye devam ettiğini, projenin Baykar’ın kendi imkanlarıyla fonlandığını ve artık seri üretim aşamasına geldiklerini söyleyen Bayraktar, 2024 yılı içerisinde 12 adet Kızılelma üreteceklerini söyledi. Diğer ürünlerde ise Baykar, yılda 250 adet Bayraktar TB2 ve 50 adet Bayraktar Akıncı üretiyor.

    Haluk Bayraktar, işe ilk başladıklarında savunma sanayisinin en can alıcı yeri olan uçuş kontrol sistemi, yazılım ve elektronik alanlarına odaklandıklarını ve motoru önemsemediklerini söyledi. Ancak şimdi ise Baykar, motor tarafında da odaklanıyor. Bilindiği üzere şirket, TB2 için BM100 adında kendi bünyesinde motoru üretmeye başladı, daha önce Ukrayna’dan ithal ediliyordu. BM100 motorunda 2024 için 20 adetlik üretim hedefleniyor. Bayraktar TB3’ün motoru ise TEİ tarafından yerli olarak üretiliyor.

    Bayraktar Kızılelma’nın yerli motoru 4 yıl içinde üretilecek Tam Boyutta Gör
    Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma’da ise türbin motorları kullanılıyor ve bunlar ithal ediliyor. Baykar, burada da kendi motorlarını üretmek istiyor. Bunun için önümüzdeki 5 yılda bu uçakların motorunu üretmek için 300 milyon dolar yatırım yapılacak. Haluk Bayraktar, 4 yıl içerisinde Kızılelma’nın motorunun yerli olacağını ifade etti: “Akıncı’nın motoru iki, Kızılelma’nın motoru ise dört yıl sonra Türkiye’de üretilecek. Tüm bunların sonucunda dört yıl sonra dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağını yapan ülke haline geleceğiz.

    Şirket olarak ise 5 yılda en az 1,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını söyleyen Bayraktar, üretim tarafında ise Bayraktar Kızılelma özelinde seri üretimin 2025’te başlayacağını belirtti. 2026’da ise üretim sayısının en az 48 adede çıkacağının altı çiziliyor. Baykar aynı zamanda bu yıl 20 adet Bayraktar TB3 üretecek ve bu sayıyı 2025’te 50 adede çıkaracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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