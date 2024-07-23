Bayraktar Kızılelma’nın yerli motoru 4 yıl içinde üretilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız savaş uçağı projesi Bayraktar Kızılelma hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bayraktar, “Para kazanmaya değil teknolojide en iyi olmaya odaklıyız” açıklamasını yaparken aynı zamanda bu yıl içerisinde 12 adet Kızılelma üreteceklerini de ifade etti.

Haluk Bayraktar, Capital’e yaptığı açıklamalarda şirketin yol haritasına dair kıymetli bilgiler verdi. Bayraktar, halihazırda Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı SİHA’larıyla dünyanın 34 ülkesine ihracat yaptıklarını söylüyor. 2023 yılında 1 milyar 770 milyon dolar ihracat gerçekleştiren şirket, Türk savunma ve havacılık ihracatının yüzde 32’sini elinde tutuyor. Firma aynı zamanda Latin Amerika gibi yeni coğrafyalar, AB ve NATO ülkelerinde de büyümeyi hedefliyor. Baykar aynı zamanda Ar-Ge yatırımlarına devam ederken 5 yılda en az 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Ancak şirketin en büyük projesi ise insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma.

Bayraktar Kızılelma, 2025’te seri üretimde

Tam Boyutta Gör Haluk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilmesine 1 milyar dolar kaynak ayrıldığını ifade ederken 2023 yılında motora yatırım yapma kararı aldıklarına dikkat çekiyor. Bu bağlam şirket, 5 yılda 300 milyon dolarlık bir motor yatırımı gerçekleştirecek.

Önümüzdeki 5 yılda en az 1,5 milyar dolar yatırım planladıklarını ifade eden Bayraktar, “Bayraktar TB3’ü bu yıl seri üreteceğiz. 2024’te en az 12 tane Bayraktar Kızılelma üretmeyi hedefliyoruz. Bu iş katlanarak büyür. Dört yıl sonra dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağını yapan ülke oluruz. Para kazanmaya değil, teknolojide en iyi olmaya odaklıyız” dedi.

Kızılelma, 2025’te seri üretimde

Kızılelma’nın halihazırda geliştirilmeye devam ettiğini, projenin Baykar’ın kendi imkanlarıyla fonlandığını ve artık seri üretim aşamasına geldiklerini söyleyen Bayraktar, 2024 yılı içerisinde 12 adet Kızılelma üreteceklerini söyledi. Diğer ürünlerde ise Baykar, yılda 250 adet Bayraktar TB2 ve 50 adet Bayraktar Akıncı üretiyor.

Bayraktar TB3 535 saat uçuş süresine ulaştı 5 gün önce eklendi

Haluk Bayraktar, işe ilk başladıklarında savunma sanayisinin en can alıcı yeri olan uçuş kontrol sistemi, yazılım ve elektronik alanlarına odaklandıklarını ve motoru önemsemediklerini söyledi. Ancak şimdi ise Baykar, motor tarafında da odaklanıyor. Bilindiği üzere şirket, TB2 için BM100 adında kendi bünyesinde motoru üretmeye başladı, daha önce Ukrayna’dan ithal ediliyordu. BM100 motorunda 2024 için 20 adetlik üretim hedefleniyor. Bayraktar TB3’ün motoru ise TEİ tarafından yerli olarak üretiliyor.

Tam Boyutta Gör Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızılelma’da ise türbin motorları kullanılıyor ve bunlar ithal ediliyor. Baykar, burada da kendi motorlarını üretmek istiyor. Bunun için önümüzdeki 5 yılda bu uçakların motorunu üretmek için 300 milyon dolar yatırım yapılacak. Haluk Bayraktar, 4 yıl içerisinde Kızılelma’nın motorunun yerli olacağını ifade etti: “Akıncı’nın motoru iki, Kızılelma’nın motoru ise dört yıl sonra Türkiye’de üretilecek. Tüm bunların sonucunda dört yıl sonra dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağını yapan ülke haline geleceğiz.”

Şirket olarak ise 5 yılda en az 1,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını söyleyen Bayraktar, üretim tarafında ise Bayraktar Kızılelma özelinde seri üretimin 2025’te başlayacağını belirtti. 2026’da ise üretim sayısının en az 48 adede çıkacağının altı çiziliyor. Baykar aynı zamanda bu yıl 20 adet Bayraktar TB3 üretecek ve bu sayıyı 2025’te 50 adede çıkaracak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Bayraktar Kızılelma’nın yerli motoru 4 yıl içinde üretilecek