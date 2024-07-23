Bayraktar Kızılelma’nın yerli motoru 4 yıl içinde üretilecek

Haluk Bayraktar, Capital’e yaptığı açıklamalarda şirketin yol haritasına dair kıymetli bilgiler verdi. Bayraktar, halihazırda Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı SİHA’larıyla dünyanın 34 ülkesine ihracat yaptıklarını söylüyor. 2023 yılında 1 milyar 770 milyon dolar ihracat gerçekleştiren şirket, Türk savunma ve havacılık ihracatının yüzde 32’sini elinde tutuyor. Firma aynı zamanda Latin Amerika gibi yeni coğrafyalar, AB ve NATO ülkelerinde de büyümeyi hedefliyor. Baykar aynı zamanda Ar-Ge yatırımlarına devam ederken 5 yılda en az 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Ancak şirketin en büyük projesi ise insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma.
Bayraktar Kızılelma, 2025’te seri üretimde
Önümüzdeki 5 yılda en az 1,5 milyar dolar yatırım planladıklarını ifade eden Bayraktar, “Bayraktar TB3’ü bu yıl seri üreteceğiz. 2024’te en az 12 tane Bayraktar Kızılelma üretmeyi hedefliyoruz. Bu iş katlanarak büyür. Dört yıl sonra dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağını yapan ülke oluruz. Para kazanmaya değil, teknolojide en iyi olmaya odaklıyız” dedi.
Kızılelma, 2025’te seri üretimde
Kızılelma’nın halihazırda geliştirilmeye devam ettiğini, projenin Baykar’ın kendi imkanlarıyla fonlandığını ve artık seri üretim aşamasına geldiklerini söyleyen Bayraktar, 2024 yılı içerisinde 12 adet Kızılelma üreteceklerini söyledi. Diğer ürünlerde ise Baykar, yılda 250 adet Bayraktar TB2 ve 50 adet Bayraktar Akıncı üretiyor.
Haluk Bayraktar, işe ilk başladıklarında savunma sanayisinin en can alıcı yeri olan uçuş kontrol sistemi, yazılım ve elektronik alanlarına odaklandıklarını ve motoru önemsemediklerini söyledi. Ancak şimdi ise Baykar, motor tarafında da odaklanıyor. Bilindiği üzere şirket, TB2 için BM100 adında kendi bünyesinde motoru üretmeye başladı, daha önce Ukrayna’dan ithal ediliyordu. BM100 motorunda 2024 için 20 adetlik üretim hedefleniyor. Bayraktar TB3’ün motoru ise TEİ tarafından yerli olarak üretiliyor.
Şirket olarak ise 5 yılda en az 1,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını söyleyen Bayraktar, üretim tarafında ise Bayraktar Kızılelma özelinde seri üretimin 2025’te başlayacağını belirtti. 2026’da ise üretim sayısının en az 48 adede çıkacağının altı çiziliyor. Baykar aynı zamanda bu yıl 20 adet Bayraktar TB3 üretecek ve bu sayıyı 2025’te 50 adede çıkaracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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