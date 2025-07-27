MSB Ar-Ge, Türkiye’nin en güçlü uçak bombası GAZAP’ı tanıttı

GAZAP: Termobarik etkide yeni seviye
MSB Ar-Ge tarafından geliştirilen GAZAP bombası, Türkiye’nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek tahrip gücüne sahip uçak bombası olarak öne çıkıyor. 2000 libre (970kg) ağırlığındaki termobarik yapılı GAZAP, patlama anında 10.000 özel şekillendirilmiş parçacığı çevreye yüksek hızda saçarak maksimum yıkım etkisi oluşturuyor.
Bu parçacıklar sayesinde metrekare başına ortalama 10,6 parçacık düşüyor. Bu oran, NATO standardı olan MK-84 bombalarının yaklaşık üç katı yoğunlukta bir parçacık etkisi anlamına geliyor. GAZAP’ın bu özelliği, özellikle geniş hedef alanlarını etkisiz hale getirme açısından büyük avantaj sunuyor. Aktarılanlara göre etki menzili yüzlerce metre ile ölçülüyor. Bomba, mevcut MK-84 güdüm kitleriyle tam uyumlu olarak tasarlandı.
Yeni NEB bombaları 90 metre derine etki ediyor
Yüksek mukavemetli C50 beton bloklar ve nervürlü çeliklerle kaplanmış hedeflere yönelik yapılan testlerde NEB HAYALET’in 7 metreyi aşan delici etkisi ortaya kondu. Daha da çarpıcısı, testlerde mühimmat 1,5 tonluk beton blokları da aşarak kum havuzuna kadar ulaştı. Bu sonuçlar, uluslararası standartlarda 2 bin librelik mühimmatların 1,8 ila 2,4 metre aralığındaki delme kapasitesini açık şekilde geride bırakıyor.
Bu arada yapılan testler C50 tipi beton üzerinde gerçekleştirildi. C50 tipi betonun viyadük, köprü, stratejik noktalar ve nükleer tesisler gibi son derece hassas alanlarda kullanıldığı belirtiliyor. Normal şartlarda testler ise C35 betonlarda test ediliyordu.
Ayrıca yapılan uçuş testlerinde NEB, yaklaşık 90 metrelik bir kayalık alanı delip geçerek hem gücünü hem de hassasiyetini ortaya koydu. Kuzulu, ürünün tüm kalifikasyon ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını, dolayısıyla TSK envanterine girmeye hazır olduğunu belirtiyor.
180 kilometre menzilli hava-hava füzesi
ABD üretimi AIM-120D AMRAAM füzesinin menzili 160 kilometre. Avrupa füzesi Meteor 200 kilometre ve üzerine çıkıyor. Çin PL 15 füzesi de 200 artı kilometre menzile sahip. ABD’nin JATM AIM füzesi de 200 artı menzile sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
yandan tekmeyi bir koyarım olduğu gibi yapışır asfalta :)
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya