Eizo, DisplayPort destekli 24-inç Full HD LCD monitörünü duyurdu

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Profesyonellere yönelik faklı boyut ve özellikte monitörler hazırlayan Eizo, DisplayPort destekli yeni LCD'sini duyurdu. Firmanın FlexScan serisi altında hazırladığı S2432W-H kod adlı yeni monitör, 24" boyutunda ve Full HD (1920 x 1200) desteği sunuyor.

Erişim süresi 16ms olarak belirlenen monitörün karşıtlık oranı 1000:1 ve maksimum parlaklığı ise 360 cd/m2. Güç tasarrufu için EcoView özelliğine sahip olan Eizo S2432W-H'nin üzerinde çift USB portu ile DVI ve DisplayPort konnektörleri yer alıyor.

Özellikle DisplayPort önemli zira yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarımına olanak tanıyan ve HDMI'a rakip olarak geliştirilen arabirim, ekran kartı ve anakart üreticileri tarafından bir süredir destekleniyor olsa da teknolojinin kullanımına olanak veren monitör sayısı çok fazla değildi.

Eizo'nun önümüzdeki ay Japonya'da kullanıma sunacağı monitörün fiyatı 940$ civarında olacak.