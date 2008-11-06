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Eizo, DisplayPort destekli 24-inç Full HD LCD monitörünü duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
12,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eizo, DisplayPort destekli 24-inç Full HD LCD monitörünü duyurdu
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Profesyonellere yönelik faklı boyut ve özellikte monitörler hazırlayan Eizo, DisplayPort destekli yeni LCD'sini duyurdu. Firmanın FlexScan serisi altında hazırladığı S2432W-H kod adlı yeni monitör, 24" boyutunda ve Full HD (1920 x 1200) desteği sunuyor.

Erişim süresi 16ms olarak belirlenen monitörün karşıtlık oranı 1000:1 ve maksimum parlaklığı ise 360 cd/m2. Güç tasarrufu için EcoView özelliğine sahip olan Eizo S2432W-H'nin üzerinde çift USB portu ile DVI ve DisplayPort konnektörleri yer alıyor.

Özellikle DisplayPort önemli zira yüksek tanımlı içeriğin tek kablo üzerinden aktarımına olanak tanıyan ve HDMI'a rakip olarak geliştirilen arabirim, ekran kartı ve anakart üreticileri tarafından bir süredir destekleniyor olsa da teknolojinin kullanımına olanak veren monitör sayısı çok fazla değildi.

Eizo'nun önümüzdeki ay Japonya'da kullanıma sunacağı monitörün fiyatı 940$ civarında olacak.


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Laguna3 10 yıl
4L1 06.11.2008 Saat: 14:49
"bence hak edenler var zaten satılan lar onlar bu kasanın aynısı acer tarafından kullanıldı zaten bu monitör displey port testleri için kullanılır heralde"
evet aynen katılıyorum kardeşim çok doğru, ama ne yazıkki monitör alınırken yada satılırken önce kaç ms diye konuşuluyor, ms ne kadar düşükse al sana o kadar TN panelli LCD, çoğunun S-IPS ve S-PVA panelden haberi yok, bu panellerde ms değerleri yüksektir ama renkleri doğru verirler. Merak edip araştıranlar farkı anlayacaklardır sanırım.
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ZzZzZzP 11 yıl
kaliteli ips panel bir monitör için bu fiyat fazla değil bence ama türkiyeye geleceğini hiç sanmıyorum
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oktayd 11 yıl
fiyat şaka galiba kamera nerde


ayrıca japonya da bu fiyataysa türkiyede ne olur tahmin bile edemiyorum
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StreamRolleR 11 yıl
puha 16ms 940 dolar g24 689 dolar 2ms lol buneya
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RealGangsta 11 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

puha 16ms 940 dolar g24 689 dolar 2ms lol buneya



arkadaşım bu monitör g24 ü evirir çevirir toplar çarpar böler. tepki süresinin fazla olması panel farkından kaynaklanıyor. 16ms dediği siyahtan siyaha. griden girye de 8 ms falandır.
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XivA 11 yıl
fiyatının pahalı olmasının sebebi panel mi acaba :S
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Xemmes 11 yıl
çok pahalı bu paraya daha iyi monitör alınır
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RealGangsta 11 yıl
hp lp2475de de displayport var ve her yönüyle daha ii. eizo bu sefer afallamış.
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01Mrt 11 yıl
s panel olduğu için 16ms tir...
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4L1 11 yıl
bence hak edenler var zaten satılan lar onlar
bu kasanın aynısı acer tarafından kullanıldı zaten
bu monitör displey port testleri için kullanılır heralde
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DraGonS 11 yıl
Çok pahalı ya. Bu paraları haketmiyor hiç biri..
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Şebboy 11 yıl
gecikme süresi şaka gibi...
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