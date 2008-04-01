Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EK su soğutma blokları Türkiye'de

11 yıl
17b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yüksek performans meraklıları, hız aşırtma düşkünleri ve sesizliğe önem veren kullanıcıların son dönemdeki önemli tercihlerinden biri de su soğutma çözümleri. Son olarak Mushkin belleklerini Türk tüketicisinin beğenisine sunarak adından bahsettiren Akortek, EK su soğutma bloklarını da Türkiye pazarına sunuyor. Segmentinin önemli oyuncularından biri olan EK, adını kurucusunun isim ve soyisiminin baş harflerinden alıyor. İşlemci, ekran kartı ve çipsetler için özel CNC kesim ile üretim yapan EK firmasının işlemci, anakart çipseti, ekran kartı ve MOSFET soğutucularını içeren bütün ürün gamı ülkemiz kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Hem SLI hemde Crossfire destekli çözümlerin yanı sıra çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 gibi yüksek performans kartları için de özel bloklar hazırlayan EK, anakart noktasında ise özellikle Asus'un modellerine yönelik ürün çeşitliliği başta olmak üzere farklı ihtiyaçlar için hazırlanan değişik bloklar ile pazarda yer alıyor. EK'nın ürün gamı; Ekran Kartı Blokları * nVidia 9600GT bloğu - şeffaf pleksi * nVidia 8800GTX / Ultra bloğu - şeffaf pleksi * nVidia 8800GT / GTS (G92) bloğu - şeffaf pleksi * ATI HD3850 bloğu - şeffaf pleksi * ATI HD3870 bloğu - şeffaf pleksi * ATI HD3870X2 bloğu - şeffaf pleksi * ATI HD2900 bloğu - kırmızı pleksi İşlemci Blokları * Supreme Şeffaf Pleksi - Intel/AMD tüm işlemciler * Supreme Asetal - Intel/AMD tüm işlemciler Anakart Kuzey/Güney Köprüsü ve MOSFET Blokları * Asus Maksimus Formula (X38) bloğu - şeffaf pleksi * Asus A8N, M2N32, P5B, P5K bloğu (NB/SB Asus4) - asetal * Asus A8N, M2N32, P5B, P5K bloğu (NB/SB Asus4) - şeffaf pleksi * nVidia nForce4 çipsetli anakartlar için blok (NB/SB NF4) - şeffaf pleksi * nVidia nForce 780i çipsetli anakartlar için blok (NB 780i) - şeffaf pleksi * EVGA nForce 680i SLI kuzey köprüsü bloğu - şeffaf pleksi * Mosfet 3A - Çoğu Asus ankart için - şeffaf pleksi * Mosfet 3A - Çoğu Asus ankart için - asetal Hpesiburada üzerinden kullanıma sunulan EK bloklarının fiyatları hakkında bilgi almak için; http://www.hepsiburada.com/department.aspx?Categoryid=1125&sp=brand=ek
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
black64 11 yıl
haber için teşekkürler fx57.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taktik 11 yıl
güzel bloklar ama çok pahallı :(


hepsiburadaya güzel ürünler gelmiş radyatörler pompalar falan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunter06 11 yıl
üstteki delik deşik su kaçırmasın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DivXci 11 yıl
Asus'u pek sevmiyorum, çok bios sıkıntısı var ama genelde modcular Asus tercih ediyor diye herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fahdlan 11 yıl
neden asus?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16960 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
cpu, sıvı soğutma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim