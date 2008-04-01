EK su soğutma blokları Türkiye'de

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performans meraklıları, hız aşırtma düşkünleri ve sesizliğe önem veren kullanıcıların son dönemdeki önemli tercihlerinden biri de su soğutma çözümleri. Son olarak Mushkin belleklerini Türk tüketicisinin beğenisine sunarak adından bahsettiren Akortek, EK su soğutma bloklarını da Türkiye pazarına sunuyor. Segmentinin önemli oyuncularından biri olan EK, adını kurucusunun isim ve soyisiminin baş harflerinden alıyor. İşlemci, ekran kartı ve çipsetler için özel CNC kesim ile üretim yapan EK firmasının işlemci, anakart çipseti, ekran kartı ve MOSFET soğutucularını içeren bütün ürün gamı ülkemiz kullanıcılarının beğenisine sunuluyor. Hem SLI hemde Crossfire destekli çözümlerin yanı sıra çift grafik işlemcili Radeon HD 3870 X2 gibi yüksek performans kartları için de özel bloklar hazırlayan EK, anakart noktasında ise özellikle Asus'un modellerine yönelik ürün çeşitliliği başta olmak üzere farklı ihtiyaçlar için hazırlanan değişik bloklar ile pazarda yer alıyor. EK'nın ürün gamı; Ekran Kartı Blokları * nVidia 9600GT bloğu - şeffaf pleksi * nVidia 8800GTX / Ultra bloğu - şeffaf pleksi * nVidia 8800GT / GTS (G92) bloğu - şeffaf pleksi * ATI HD3850 bloğu - şeffaf pleksi * ATI HD3870 bloğu - şeffaf pleksi * ATI HD3870X2 bloğu - şeffaf pleksi * ATI HD2900 bloğu - kırmızı pleksi İşlemci Blokları * Supreme Şeffaf Pleksi - Intel/AMD tüm işlemciler * Supreme Asetal - Intel/AMD tüm işlemciler Anakart Kuzey/Güney Köprüsü ve MOSFET Blokları * Asus Maksimus Formula (X38) bloğu - şeffaf pleksi * Asus A8N, M2N32, P5B, P5K bloğu (NB/SB Asus4) - asetal * Asus A8N, M2N32, P5B, P5K bloğu (NB/SB Asus4) - şeffaf pleksi * nVidia nForce4 çipsetli anakartlar için blok (NB/SB NF4) - şeffaf pleksi * nVidia nForce 780i çipsetli anakartlar için blok (NB 780i) - şeffaf pleksi * EVGA nForce 680i SLI kuzey köprüsü bloğu - şeffaf pleksi * Mosfet 3A - Çoğu Asus ankart için - şeffaf pleksi * Mosfet 3A - Çoğu Asus ankart için - asetal Hpesiburada üzerinden kullanıma sunulan EK bloklarının fiyatları hakkında bilgi almak için; http://www.hepsiburada.com/department.aspx?Categoryid=1125&sp=brand=ek
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