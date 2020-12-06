Micron’un fabrikasında 1 saat elektrik kesildi: Fiyat artışı yolda

DRAM ve NAND Flash yonga pazarında son yıllarda yaşanan fiyat düşüşü sayesinde donanımseverler daha uygun fiyatlardan RAM ve SSD edinebiliyor. Yaşanan son olay tabloyu değiştirme potansiyeli taşıyor.
Bu sefer de elektrik kesildi
Micron’un Tayvan’daki üretim tesisinde 1 saatin biraz üzerinde yaşanan elektrik kesintisi donanım dünyasını tedirgin etti. Pazardaki DRAM arzının %10’ununu karşılayan fabrikada Micron’un duyurusuna göre zararı minimize etmek adına güvenlik mekanizmaları hemen aktive edilmiş.
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Buna karşın Micron’un hisseleri olayın hemen ardından %2 artmış bile. Elektrik kesintisinin önümüzdeki birkaç ayın üretimini etkilemesi bekleniyor. Pandemi döneminde artan talep neticesinde durum fiyat artışı şeklinde yansıyabilir.
Kaynakça https://www.guru3d.com/news-story/power-went-out-for-1-hour-at-a-micron-memory-factory-will-dram-prices-go-up.html https://www.techpowerup.com/275573/1-hour-power-outage-at-micron-manufacturing-plant-could-mean-increased-dram-prices-throughout-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ama yettiniz 3’lü Dram çetesi canınız sıkıldıkça zam yapıyorsunuz yok çarşambayı sel aldı yok bugün hava parçalı bulutlu yeter be.
Ayrıca hiç mi sigortası yok bunların biz dandik araba alırken bile sigortamız kaskomuz oluyor ilaveten jeneratör icat edileli yıllar yıllar oluyor. Samimiyetle soruyorum gerçekten rasyonel bir şekilde izahı var mı bu olayın?