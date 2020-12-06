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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Micron’un fabrikasında 1 saat elektrik kesildi: Fiyat artışı yolda

    Donanım dünyası uzun bir süredir DRAM ve NAND pazarındaki düşük fiyatların tadını çıkarıyordu. Tahminlere göre tablo son yaşanan olay sonrasında değişebilir.
    2 hf.
    4,6b
    1
    58
    HDD / SSD
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    14

    Micron’un fabrikasında 1 saat elektrik kesildi: Fiyat artışı yolda
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    DRAM ve NAND Flash yonga pazarında son yıllarda yaşanan fiyat düşüşü sayesinde donanımseverler daha uygun fiyatlardan RAM ve SSD edinebiliyor. Yaşanan son olay tabloyu değiştirme potansiyeli taşıyor.

    Bu sefer de elektrik kesildi

    Micron’un Tayvan’daki üretim tesisinde 1 saatin biraz üzerinde yaşanan elektrik kesintisi donanım dünyasını tedirgin etti. Pazardaki DRAM arzının %10’ununu karşılayan fabrikada Micron’un duyurusuna göre zararı minimize etmek adına güvenlik mekanizmaları hemen aktive edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı"

    Buna karşın Micron’un hisseleri olayın hemen ardından %2 artmış bile. Elektrik kesintisinin önümüzdeki birkaç ayın üretimini etkilemesi bekleniyor. Pandemi döneminde artan talep neticesinde durum fiyat artışı şeklinde yansıyabilir.



    Kaynakça https://www.guru3d.com/news-story/power-went-out-for-1-hour-at-a-micron-memory-factory-will-dram-prices-go-up.html https://www.techpowerup.com/275573/1-hour-power-outage-at-micron-manufacturing-plant-could-mean-increased-dram-prices-throughout-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu seneki fiyat artışı sebebi de buymuş. Daha önce de sel ve gaz sızıntısı olmuştu. Seneye de biri fabrikaya kusar. Maksat fiyat artsın. Bütün bellek sektörü 2 3 firma elinde olunca böyle oluyor. Her sene saçma sapan bahanelerle fiyat artışı.
    Bu seneki fiyat artışı sebebi de buymuş. Daha önce de sel ve gaz sızıntısı olmuştu. Seneye de biri fabrikaya kusar. Maksat fiyat artsın. Bütün bellek sektörü 2 ...
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    fhrstw 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dram üreticileri: Babaannem serçe parmağını sehpaya çarptı zararı minimize etmek adına zam yapacağız.



    Ama yettiniz 3’lü Dram çetesi canınız sıkıldıkça zam yapıyorsunuz yok çarşambayı sel aldı yok bugün hava parçalı bulutlu yeter be.

    Ayrıca hiç mi sigortası yok bunların biz dandik araba alırken bile sigortamız kaskomuz oluyor ilaveten jeneratör icat edileli yıllar yıllar oluyor. Samimiyetle soruyorum gerçekten rasyonel bir şekilde izahı var mı bu olayın?
    Dram üreticileri: Babaannem serçe parmağını sehpaya çarptı zararı minimize etmek adına zam yapacağız. Ama yettiniz 3’lü Dram çetesi canınız ...
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    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Renault fabrikası 1 ay kapalı kaldı hiç fiyat artışı yaşanmadı. (Euro bazında)
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    Yorumlar (48) Yorum Yaz Forumda Gör
    sabe (Sasa ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Western digital denen dandik firmadan öğrendiler bu taktikleri.
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    teknoCat (ismi gizli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar bu hikayelere inanıyor ya ona gülüyorum
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    Oğuzhan/ (Oğuzhan ---) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    kaç para ulan bir DRAM fabrikası. Söyleyin bizde yapalım.
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    teknoCat (ismi gizli) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Oğuzhan/
    1 tane 2. Yeni havalimanı parası. 2. Kapatılıp yerine yapılan. İstanbul'da 3 tane havalimanı yok iddia edilenin aksine.

    22 milyar euroya tr dram fabrikası kurardı.
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    AndrewRayel (Erdi ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Demekki 3 gun resmi tatil olsa %72 zam olarak bize dönecek
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    KaSaTuRa. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fiyat artışı için ne aptalca bir neden...
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    muvaZaa xD 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dram üreticileri amma çok dram yapıyor
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    Romeo84 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    adamlar osursa burda kriz çıkıyor bu nedir arkadaş.
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    tozyet 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Micron fabrika müdürü karısıyla kavgalı. Fiyatlar artacak.
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    bkaakco (Berk ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    CSB
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    aga61 (Çağlar Atabay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hassektör olmuş
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    4613 kez okundu.
    47 kişi, toplam 48 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    micron elektrik kesintisi, dram ve
    4 etiket daha nand flash Ram ssd Donanım
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