Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elecom 2.5-inç boyutundaki yeni SSD sürücülerini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
2,8b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elecom 2.5-inç boyutundaki yeni SSD sürücülerini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Depolama çözümleri üreticisi Elecom, 2.5-inç boyutundaki yeni SSD modellerini duyurdu. Firmanın ESD-I2SAA kod adlı seri altında hazırladığı yeni depolama çözümleri, 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Hem SATA-II hem de USB 2.0 ara birimlerini destekleyen yeni sürücülerde MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıldığı açıklandı.

Performans değerleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak aktif kullanım esnasında maksimum güç tüketimlerinin 2.5 Watt olduğu belirtilen yeni SSD'ler bir yıllk garanti ile geliyorlar. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ESD-I2SAA serisi yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim