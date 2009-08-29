Elecom 2.5-inç boyutundaki yeni SSD sürücülerini duyurdu

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Depolama çözümleri üreticisi Elecom, 2.5-inç boyutundaki yeni SSD modellerini duyurdu. Firmanın ESD-I2SAA kod adlı seri altında hazırladığı yeni depolama çözümleri, 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Hem SATA-II hem de USB 2.0 ara birimlerini destekleyen yeni sürücülerde MLC (multi-level cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanıldığı açıklandı.

Performans değerleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak aktif kullanım esnasında maksimum güç tüketimlerinin 2.5 Watt olduğu belirtilen yeni SSD'ler bir yıllk garanti ile geliyorlar. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ESD-I2SAA serisi yeni SSD'lerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.