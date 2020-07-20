Elektrikli Hyundai Kona satışları 100 bin barajını geçti

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Hyundai’nin tamamen elektrikli kompakt SUV’si Kona Electric, global satışlarda yüz bin adet barajını geride bıraktı. Kona Electric, Mart 2018’de dünyanın ilk elektrikli B-SUV modeli olarak piyasaya sürülmüştü.

Birçok ülkede “Yılın Elektrikli Otomobili” ödülü kazanan Hyundai Kona Electric, tam dolu batarya ile 415 kilometre sürüş menzili vadediyor. Hızlı şarj özelliği, güvenlik ve konfor donanımlarıyla dikkat çeken modelde 201 beygir (150 kW) güç üretebilen yüksek verimli elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motoru beslemek için de yüksek voltajlı 64 kWh batarya kullanılıyor.

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Birçok aktif ve pasif güvenlik sistemiyle donatılan Kona Electric, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve Apple Car Play – Android Auto desteğine sahip. Almanya’da iki farklı versiyonla satılan Kona Electric’i teşvikler dahilinde yaklaşık 23 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün. ABD’deki başlangıç fiyatı ise vergi ve teşvikler hariç 37.190 dolar.

Ülkemize Mayıs 2018’de benzinli motorlarla giriş yapan Hyundai Kona, ardından dizel seçeneğe de kavuşmuştu. Fakat otomobilin tamamen elektrikli versiyonu henüz ülkemize giriş yapabilmiş değil. Hyundai Kona’nın Türkiye’deki güncel fiyatları 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli) versiyon ile 163.950 TL’den başlıyor.

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