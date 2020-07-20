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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti

    Elon Musk'ın sahibi olduğu Boring Company, 'Loop' adını verdiği yeraltı ulaşım sisteminde kullanılacak araçların Tesla Model S, X, 3 olduğunu açıkladı ve istasyonların konsept görüntüleri paylaştı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti
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    Yüzeydeki istasyon

    Elon Musk’ın başta şaka olarak ortaya attığı fakat sonrasında gerçeğe dönüşerek trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik ciddi projeler yürüten Boring Company’nin stratejisi netleşmeye başladı.

    Boring Company ilk ortaya çıktığından bu yana asıl amaç tüneller inşa ederek insanlara alternatif bir ulaşım sağlamaktı fakat bu tünellerdeki ulaşımın nasıl sağlanacağına ilişkin planlar zaman zaman değişikliğe uğradı. Geçtiğimiz aylarda Las Vegas’taki tünel kazısının tamamlanması ve projenin bitimine yaklaşılmasıyla birlikte şirketin “Loop” olarak adlandırdığı ulaşım sisteminden de yeni detaylar geldi.

    Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti
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    Yeraltı istasyonu

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    Şirketin ‘sıkça sorulan sorular’ sekmesini güncellemesiyle birlikte tünellerde kullanılacak araçlar da belli oldu:

    Loop; yolcuların duraklar arasındaki ana tünellerde otonom elektrikli araçlar ile 240 km/s hızda seyahat edebildiği tamamen elektrikli, sıfır emisyonlu, yüksek hızlı bir yeraltı toplu ulaşım sistemidir. Loop sisteminde otonom olarak hareket edecek araçlar Tesla Model S, X ve 3’tür.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Dönmez: Yerli otomobilde nadir toprak elementleri (NTE) kullanılacak"

    Tünellerdeki ulaşımın Tesla araçlarıyla yapılacağı zaten onaylanmıştı fakat bunun için halihazırdaki modellerin mi kullanılacağı yoksa sadece bu amaca odaklı yeni araçların mı geliştirileceği bilinmiyordu.

    Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti
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    Yeraltı - açık hava istasyonu

    Şirket, yeni Loop sisteminde kullanılacak araçların yanı sıra yüzey, yeraltı ve yeraltı açık hava olmak üzere üç farklı istasyon türünün de konsept görüntülerini paylaştı. Tüm bu bilgilerin Las Vegas projesinin bitimine yakın bir tarihte paylaşılması, akıllara bu bölgedeki ulaşım sistemine özel olabileceği ihtimalini getirse de bu konuda henüz net bir açıklama yok.

    Tesla’nın San Bernardino bölgesindeki bir başka tünel projesi için 12 kişilik elektrikli yolcu minibüsü üreteceğine dair haberler ortaya çıkmıştı. Fakat şirketten bu haberleri doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi. Şirket tarafından yapılan bir başka açıklamaya göre tünellerdeki ulaşımın fiyatı diğer toplu taşıma sistemleriyle aynı ya da daha ucuz olacak.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Manhunt Three 2 dk.
    Bizde RTÜK ile Netflix arasında ki sansür problemini konuşuyoruz.
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    torabi 23 dk.
    Bence bu herif Total Recall filminden çok etkilendi onu kopyalalıyor
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    DoğanGörünümlüToros 23 dk.
    Sonunda bee, kac aydir hangisi olacak diye dusunuyorduk...
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    korayreyiz 47 dk.
    Bu tüneli açıp düz metro yapsa daha iyi değil mi?
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    yakupyasar1 55 dk.
    adamların yaptığı işe bak bizim yaptıklarımıza bak. Diyeceklerim bu kadar
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