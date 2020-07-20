Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti

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Yüzeydeki istasyon

Elon Musk’ın başta şaka olarak ortaya attığı fakat sonrasında gerçeğe dönüşerek trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik ciddi projeler yürüten Boring Company’nin stratejisi netleşmeye başladı.

Boring Company ilk ortaya çıktığından bu yana asıl amaç tüneller inşa ederek insanlara alternatif bir ulaşım sağlamaktı fakat bu tünellerdeki ulaşımın nasıl sağlanacağına ilişkin planlar zaman zaman değişikliğe uğradı. Geçtiğimiz aylarda Las Vegas’taki tünel kazısının tamamlanması ve projenin bitimine yaklaşılmasıyla birlikte şirketin “Loop” olarak adlandırdığı ulaşım sisteminden de yeni detaylar geldi.

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Yeraltı istasyonu

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Şirketin ‘sıkça sorulan sorular’ sekmesini güncellemesiyle birlikte tünellerde kullanılacak araçlar da belli oldu:

“Loop; yolcuların duraklar arasındaki ana tünellerde otonom elektrikli araçlar ile 240 km/s hızda seyahat edebildiği tamamen elektrikli, sıfır emisyonlu, yüksek hızlı bir yeraltı toplu ulaşım sistemidir. Loop sisteminde otonom olarak hareket edecek araçlar Tesla Model S, X ve 3’tür.”

Ayrıca Bkz. "Bakan Dönmez: Yerli otomobilde nadir toprak elementleri (NTE) kullanılacak"

Tünellerdeki ulaşımın Tesla araçlarıyla yapılacağı zaten onaylanmıştı fakat bunun için halihazırdaki modellerin mi kullanılacağı yoksa sadece bu amaca odaklı yeni araçların mı geliştirileceği bilinmiyordu.

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Yeraltı - açık hava istasyonu

Şirket, yeni Loop sisteminde kullanılacak araçların yanı sıra yüzey, yeraltı ve yeraltı açık hava olmak üzere üç farklı istasyon türünün de konsept görüntülerini paylaştı. Tüm bu bilgilerin Las Vegas projesinin bitimine yakın bir tarihte paylaşılması, akıllara bu bölgedeki ulaşım sistemine özel olabileceği ihtimalini getirse de bu konuda henüz net bir açıklama yok.

Tesla’nın San Bernardino bölgesindeki bir başka tünel projesi için 12 kişilik elektrikli yolcu minibüsü üreteceğine dair haberler ortaya çıkmıştı. Fakat şirketten bu haberleri doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi. Şirket tarafından yapılan bir başka açıklamaya göre tünellerdeki ulaşımın fiyatı diğer toplu taşıma sistemleriyle aynı ya da daha ucuz olacak.

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