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    Elektrikli Opel Corsa-e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Türkiye'deki elektrikli otomobil atağını Mokka-e ile başlatan şirket şimdi de elektrikli Opel Corsa-e ile iddiasını artırma hazırlığında. Yeni Opel Corsa-e Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde:
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    Elektrikli Opel Corsa-e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Opel Türkiye, geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan elektrikli Mokka-e'nin ardından küçük kardeşi Corsa-e'yi de ülkemiz yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. Aralık ayı itibarıyla sınırlı sayıda adetle ön siparişe sunulan elektrikli Opel Corsa-e fiyatı 839.900 TL'den başlıyor.

    Elektrikli Opel Corsa-e, lansmana özel olarak aşağıda isimlerini bulabileceğiniz 17 farklı bayide 1 yıllık Eureko kasko desteği, 120 bin TL için 12 ay %0 faiz ve 1 yıllık Eşarj bakiye kampanyası gibi fırsatlarla sunuluyor. Buna ek olarak yeni Opel Corsa-e’de 8 yıl/160.000 km batarya garantisi de standart.

    Elektrikli Opel Corsa-e, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Opel Corsa-e, sadece sabit mıknatıslı senkron motoruyla değil, aynı zamanda önceki nesillerin kompakt dış boyutlarını koruyan sportif tasarımıyla da dinamik sürüş özellikleri sunuyor. 4,06 metre uzunluğa sahip Corsa-e'nin aerodinamik olarak optimize edilen jantları da bu sportif görünümü perçinlemekle kalmayıp verimliliği destekliyor. Opel Corsa-e, iç mekanı ısıtmak ve soğutmak için bir ısı pompası kullanıyor.

    WLTP’ye göre 350 km’ye varan menzili ile beş koltuklu Corsa-e, günlük kullanım gereksinimlerini tam anlamıyla karşılıyor. 50 kWh kapasiteli batarya, 100 kw’lik DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. Corsa-e, duvar tipi şarj istasyonu, yüksek hızlı şarj veya kablo ile ev tipi priz olmak üzere tüm şarj çözümlerini destekliyor.

    Elektrikli Opel Corsa-e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Opel Corsa-e'de sürücü, Normal, Eko ve Spor olmak üzere üç sürüş modundan birini seçebiliyor. Spor sürüş modu, menzil üzerinde orta düzeyde bir etki yaparken üstün sürüş dinamikleri sunuyor. Eco modu ise sürücüyü daha fazla verimlilik için destekliyor. 

    Corsa-e’nin güç-aktarma sistemi, emisyonsuz sürüşü maksimum sürüş keyfi ile harmanlıyor. 100 kW (136 HP) güç ve 260 Nm anlık maksimum tork üreten motor, anlık gaz tepkisi ile dinamik bir performans sunuyor. Corsa-e, sıfırdan 50 km/s hıza 2,8 saniyede ve sıfırdan 100 km/s hız 8,1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise elektronik olarak 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

    Corsa-e güvenlik teknolojileri

    Elektrikli Opel Corsa-e; ABS, ESP, yokuş kalkış desteği, ön, yan ve perde hava yastıkları, kör nokta uyarı sistemi, şerit koruma özelliği ile aktif şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, trafik işareti tespit sistemi, hız limitleyici, aktif acil fren sistemi (yaya algılama özelliğiyle) ve ön çarpışma ikazı gibi standart güvenlik donanımlarıyla dikkat çekiyor. Corsa-e’nin aydınlatma elemanları da güvenliği artırırken verimliliği de destekliyor.

    Aydınlatma performansından ödün vermeden halojene kıyasla yüzde 80’in üzerinde enerji tasarrufu sağlayan verimli LED farlar, özel reflektör teknolojisi sayesinde geceyi gündüze çeviriyor. Yüksek teknolojili ön kamera sayesinde trafik işareti tanımlama sistemi, LED işaretler gibi farklı bilgileri algılıyor. Sistemde kayıtlı olan hız limitleri ekranda gösteriliyor.

    Elektrikli Opel Corsa-e Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Radar destekli hız sabitleyici ve sensör tabanlı yan koruma, yeni Corsa’da ilk kez kullanıma sunuluyor. Araç, istem dışı olarak şeritten çıkarsa, aktif şerit yardımcısı zarif hareketlerle direksiyona müdahale ediyor. Aktif sürüş asistanı devredeyken araç, sürüş şeridinin ortasında tutuluyor. Ayrıca yan kör nokta asistanı ve çeşitli park yardımcıları da sunuluyor.

    Ultimate donanım seviyesi

    Türkiye’de Ultimate donanım seviyesiyle satılmaya başlanan Corsa-e, tüm bu güvenlik donanımlarına ek olarak konfor ve tasarım donanımlarıyla da eksiksiz bir paket sunuyor. Tasarımda 17 inçlik alaşımlı jantlar, karartılmış arka camlar, krom detaylı pencere çerçeveleri, siyah tavan, panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma, deri görünümlü kaptan mavisi kumaş koltuklar, deri görünümlü kapı döşemesi, piano black iç dekor ile şık bir kombinasyon sağlanıyor.

    Corsa-e’nin konfor ve teknoloji donanımlarında, küçük sınıf hatchback’lerdeki tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. 7 inçlik dokunmatik renkli ekranı, 6 hoparlörü, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto ve USB çıkışı ile desteklenen Multimedya sistemiyle farklı seçenekler tüm bir pakette yönetilebiliyor. Ayrıca otomatik açılan ve kapanan ön ve arka camlar, yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, hız sabitleyici (Cruise Control), 60/40 katlanabilir arka koltuklar, düz tabanlı spor ve çok fonksiyonlu deri direksiyon ve elektronik park freni de Corsa-e'de sunulan donanımlar arasında.

    Bunların dışında kol dayama, elektrikli, ısıtmalı ve otomatik katlanan yan aynalar, otomatik yanan farlar, ışığa duyarlı otomatik kararan iç dikiz aynası, yağmur sensörü, ön ve arka park sensörü, 180 derecelik panoramik geri görüş kamerası, elektronik iklim kontrollü klima, 6 yönlü sürücü ve yolcu koltuğu, ön koltuk sırtlarında cepler, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler de Ultimate donanım paketi kapsamında yer alıyor. Müşteriler, Opel Corsa-e modelinde 7 farklı renk seçeneğinden birini tercih edilebiliyor.

    Yeni Opel Corsa-e'nin deneyimlenebileceği bayiler
    Şehir Bayi
    İstanbul Mepa
    - Nev
    - Gülan
    - Öztek Çekmeköy
    - Odak
    - Çetaş Büyükçekmece
    Bursa Neskar Nilüfer
    Ankara Abc
    - Otosay
    Eskişehir Alpata
    Balıkesir Beyaz
    İzmir Arkas Karşıyaka
    - Egem
    Aydın Surtaş
    Muğla Turgut Milas
    Antalya Antoto Merkez
    Kayseri İnciroğlu

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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