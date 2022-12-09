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    Peugeot, 2023 yılında voltajı artıracak

    2023’ün ilk yarısından itibaren tüm Peugeot modelleri bir veya daha fazla elektrikli motorlu versiyonla tercih edilebilecek.                                         
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    Peugeot, 2023 yılında voltajı artıracak Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce %100 elektrikli crossover modeli e-2008'i ülkemizde satışa sunan Peugeot, 2023 yılında yeni modelleriyle adından daha fazla söz ettirmeyi planlıyor.

    Sunacağı yeni modellerle 2030 yılına kadar Avrupa’da tamamen elektrikli modeller sunma hedefine bir adım daha yaklaşacak olan Peugeot, bu sayede Avrupa’nın en kapsamlı 'e-seçim' çözümünü sağlayacak. 2023’ün başından itibaren 208 ve yeni 308 modellerinin tamamen elektrikli versiyonları kademeli olarak satışa sunulacak.

    Yeni Peugeot e-308

    Peugeot’nun tamamen elektrikli ürün gamı, 2023 yılında yeni e-308 ile genişleyecek. Bu sayede aslan logolu marka, sıfır emisyonlu ulaşıma geçiş yapmak isteyen kompakt sınıf müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Peugeot’nun DNA’sının temel unsurları olan dinamizm ve sürüş keyfi, 115 kW (156 HP) güç üreten yeni ve güçlü elektromotora sahip yeni modellerin geliştirilmesine dayanıyor.

    Sadece 12,7 kWsa/100 km enerji tüketimiyle öne çıkan e-308, WLTP'ye göre 400 kilometrenin üzerinde bir menzil sunuyor. Bu performans, motor ve batarya teknolojisindeki gelişmelere ek olarak, aerodinamik ve ağırlık açısından optimize edilen yeni EMP2 platformu ve sürtünme kayıplarının azaltılmasına yönelik gelişmeler sayesinde mümkün oluyor. Peugeot ayrıca kompakt sınıfta dinamik ve yenilikçi şarj edilebilir hibrit modellerinin yanı sıra gelecekte Peugeot e-408’i de pazara sunacak.

    Yenilenen Peugeot e-208

    Peugeot, 2023 yılında voltajı artıracak Tam Boyutta Gör

    Peugeot’nun tamamen elektrikli ürün gamının öncüsü e-208 de 2023 yılında e-308 ile tanıtılan yeni motorla birlikte bazı önemli teknik iyileştirmelerden yararlanacak. e-208’in maksimum gücü yüzde 15 artış ile 100 kW (136 HP)’den 115 kW (156 HP)’ye çıkıyor. Sadece 12 kWsa/100 km karma tüketim değeriyle (WLTP) e-208, menzilde yüzde 10,5 artış ortaya koyuyor ve 38 km ek menzil ile toplam 400 km’ye varan sıfır emisyonulu sürüş sunuyor.

    İlk hareket anından itibaren 260 Nm torku kullanıma sunan Peugeot e-208, sessiz, titreşimsiz çalışarak akıcı ve keyifli bir kullanıma sahip. Bu özellikler, e-208’i bu kadar başarılı kılan dinamik niteliklerini daha da güçlendiriyor. Aynı zamanda dingin ve huzurlu bir günlük kullanım da sağlıyor. Peugeot e-208, hızlı şarj özelliği ile 100 kW’lık bir şarj istasyonunda 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 80 oranında şarj olabiliyor.

    Şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip modeller

    Peugeot, tüm kullanım gereksinimlerini karşılayan bir elektrikli ulaşım çözümü sunmak amacıyla son derece kapsamlı bir şarj edilebilir hibrit ürün gamı da geliştirdi. Sedan, station wagon veya SUV olmak üzere farklı sınıflardan modeller, Peugeot ‘yu başarılı kılan göz alıcılığı, heyecanı ve mükemmelliği, olağanüstü verimlilikle birleştiriyor.

    Peugeot, 2023 yılında voltajı artıracak Tam Boyutta Gör
    Şarj edilebilir hibrit Peugeot 308, 180 veya 225 HP olmak üzere iki farklı güç seviyesiyle sunuluyor ve tamamen elektrikli sürüş modunda 60 km’ye kadar menzil sağlıyor. Bu motorlar, dünya tanıtımı Paris Otomobil Fuarı’nda yapılan yeni Peugeot 408’de de kullanılıyor. Peugeot 3008 ise 225 HP şarj edilebilir hibrit veya dört tekerlekten çekişli 300 HP versiyonlarıyla sunuluyor ve içten yanmalı motoru kullanmadan 59 km’ye kadar seyahat edebiliyor.

    Bunun dışında Peugeot 508 de sedan ve SW gövde tipiyle, 225 HP şarj edilebilir hibrit veya 360 HP ve dört tekerlekten çekiş ile Peugeot Sport Engineered versiyonuyla sunuluyor. Peugeot’nun şarj edilebilir hibrit teknolojisi, Temmuz 2022’den bu yana Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda (WEC) yarışan Peugeot 9X8 Hybrid hypercar ile pistte test ediliyor.

    Yakıt hücreli yeni Peugeot e-EXPERT Hydrogen

    Peugeot, yenilikçi sıfır emisyonlu ulaşım çözümleri arayan profesyoneller ve yerel yetkililere hidrojen yakıt hücresi teknolojisiyle donatılan yeni Peugeot e-EXPERT Hydrogen çözümünü sunuyor. Tamamen elektrikli Peugeot e-EXPERT Hydrogen’in en büyük avantajı, hidrojen deposunun sadece 3 dakikada doldurulabilmesi. 400 km menzil, 100 kW güç ve 260 Nm tork ile Peugeot e-EXPERT Hydrogen, 6,1 metreküp hacminde 1.000 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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