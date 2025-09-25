Giriş
    Yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Elegance, Prestige ve GT-Line donanım seviyeleriyle tercih edilebilen Kia Sportage'da markanın yeni ışık imzası dikkat çekerken, kaputun altında 1.6 litre turbo benzinli motor görev yapıyor.

    Geçtiğimiz yılın kasım ayında resmi olarak tanıtılan yeni 2025 Kia Sportage fiyatı 2.820.000 TL'den başlıyor. Markanın yeni ışık imzasını taşıyan model; Elegance, Prestige ve GT-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesine sahip.

    Yeni Kia Sportage fiyat listesi💸(Eylül 2025)
    Versiyon Fiyat
    Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Elegance 2.820.000 TL
    Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Prestige 3.090.000 TL
    Yeni Sportage 1.6L 180 PS 4x4 DCT GT-Line 3.300.000 TL

    Yenilenen Kia Sportage, özellikleriyle neler sunuyor❓

    2025 Kia Sportage Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Makyajlı Kia Sportage da artık yakından tanıdığımız Picanto ve Sorento gibi markanın yeni tasarım diliyle geliyor. Versiyona göre farklı motiflerle bezenen geniş panjur, dört modülden oluşan dikey farlar ve onları saran ince LED gündüz aydınlatmalarıyla kombine edilmiş. Alt tamponda ise Sportage'ın SUV karakterini güçlendiren yeni bir tasarıma yer verilmiş.

    Yeni Kia Sportage'ın iç mekanında markanın diğer yeni modellerindeki gibi 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panele geçiş yapılmış. Buna ek olarak, fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip yeni iki kollu direksiyon simidi de dikkat çeken tasarım detayları arasında. 

    2025 Kia Sportage Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında 19 inç alaşım jantlar, LED ön ve arka farlar, ön ve arka park sensörleri, anahtarsız giriş ve çalıştırma, yağmur sensörü, ısıtmalı direksiyon sistemi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, 12,3 inç ekranlar, geri görüş kamerası, otomatik klima, 6 hoparlörlü ses sistemi, kablosuz şarj ünitesi, elektrikli bagaj kapağı, ambiyans aydınlatma, otomatik kararan iç dikiz aynası, dur&kalk özellikli akıllı hız sabitleyici, ön çarpışma engelleme asistanı, şerit takip asistanı ve şeritte kalma asistanı gibi özellikler giriş seviyesinden itibaren standart.

    Adaptif kübik LED ön farlar, dinamik LED karşılama ışığı, 360 derece park sensörü, deri koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, soğutmalı ön koltuklar, çevre görüş kamera sistemi, 8 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, arka çapraz trafik çarpışma önleme sistemi, kör nokta çarpışma önleme asistanı, kör nokta görüntüleme asistanı ve arka park çarpışma önleme asistanı ise Prestige donanım seviyesinden itibaren standart hale geliyor.

    2025 Kia Sportage Türkiye fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Kia Sportage'ın 1.6 litrelik T-GDI motoru 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Önden çekişli olarak sunulan bu seçenek, 7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilmiş. 0-100 km/s hızlanmasını 9,4 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı 195 km/s, ortalama yakıt tüketimi ise 100 km'de 7,1 litre olarak açıklandı. GT-Line donanım seviyesi ise dört tekerlekten çekişli 180 beygirlik 1.6 litre motorla tercih edilebiliyor. 

     

