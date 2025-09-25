Yeni Kia Sportage Türkiye fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz yılın kasım ayında resmi olarak tanıtılan yeni 2025 Kia Sportage fiyatı 2.820.000 TL'den başlıyor. Markanın yeni ışık imzasını taşıyan model; Elegance, Prestige ve GT-Line olmak üzere üç farklı donanım seviyesine sahip.
Yeni Kia Sportage fiyat listesi💸(Eylül 2025)
Versiyon
Fiyat
Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Elegance
2.820.000 TL
Yeni Sportage 1.6L 150 PS DCT Prestige
3.090.000 TL
Yeni Sportage 1.6L 180 PS 4x4 DCT GT-Line
3.300.000 TL
Yenilenen Kia Sportage, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Kia Sportage'ın iç mekanında markanın diğer yeni modellerindeki gibi 12.3'er inçlik ekranlardan oluşan kavisli panele geçiş yapılmış. Buna ek olarak, fiziksel fonksiyon tuşlarına sahip yeni iki kollu direksiyon simidi de dikkat çeken tasarım detayları arasında.
Adaptif kübik LED ön farlar, dinamik LED karşılama ışığı, 360 derece park sensörü, deri koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, soğutmalı ön koltuklar, çevre görüş kamera sistemi, 8 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi, arka çapraz trafik çarpışma önleme sistemi, kör nokta çarpışma önleme asistanı, kör nokta görüntüleme asistanı ve arka park çarpışma önleme asistanı ise Prestige donanım seviyesinden itibaren standart hale geliyor.