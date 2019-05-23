Yeni nesil Opel Corsa'nın elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda Corsa-e

Opel yeni nesil Corsa'nın elektrikli versiyonunu resmen tanıttı. Opel Corsa-e olarak adlandırılan otomobil, beklenildiği gibi Peugeot e-208 ile aynı aktarma organına sahip.

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Aracın kaputunun altında 100 kW gücünde (136 beygir) ve 260 Nm tork üretebilen bir elektrik motoru var. Opel, elektrikli hatchback'in 0'dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaşabileceğini söyledi.

50 kW-saat'lik bir batarya ile donatılan Corsa-e, tek şarjla 330 kilometre yol yapabiliyor. Araçtaki batarya paketinin sadece 30 dakikada %80 doluluk oranına ulaşabildiğini belirtelim.

CMP mimarisini temel alıyor

Yeni Corsa, PSA Group'un aynı zamanda Peugeot 208'in temelini oluşturan CMP mimarisi üzerinde yükseliyor. Altıncı nesliyle ilk kez karşımızda olan otomobil mevcut modelle neredeyse aynı büyüklükte. Tavan yüksekliği 48 mm kadar düşürülmüş olmasına rağmen aracın uzunluğu 4.06 metre değerinde kalarak değişmemiş.

Corsa-e'nin baz modelinde 7.0 inç dokunmatik ekranlı bilgi eğlence ve navigasyon sistemi standart olarak geliyor. Daha üst versiyonlarda ise 10 inçlik bir ünite var.

Otomobilin diğer özellikleri arasında LED matrix farlar, adaptif hız sabitleyici, kör nokta asistanı, trafik işareti tanıma, özelleştirilebilir dijital gösterge ekranı ve park asistanı bulunuyor.

Yeni Corsa'nın benzinli ve dizel versiyonları da olacak ancak bu modellerin detayları henüz açıklanmadı.

https://int-media.opel.com/en/sixth-generation-opel-corsa-goes-electric