Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil Opel Corsa'nın elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda Corsa-e

Yeni nesil Opel Corsa ilk kez tamamen elektrikli versiyonu ile karşımıza çıktı. İşte altıncı nesline kavuşan popüler hatchback'in elektrikli versiyonu ile ilgili tüm detaylar.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
5,7b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Opel yeni nesil Corsa'nın elektrikli versiyonunu resmen tanıttı. Opel Corsa-e olarak adlandırılan otomobil, beklenildiği gibi Peugeot e-208 ile aynı aktarma organına sahip.
Ayrıca Bkz. "Audi resmen açıkladı: TT üretimi sona eriyor, elektrikli model yolda"
Aracın kaputunun altında 100 kW gücünde (136 beygir) ve 260 Nm tork üretebilen bir elektrik motoru var. Opel, elektrikli hatchback'in 0'dan 100 km/s hıza 8.1 saniyede ulaşabileceğini söyledi.
50 kW-saat'lik bir batarya ile donatılan Corsa-e, tek şarjla 330 kilometre yol yapabiliyor. Araçtaki batarya paketinin sadece 30 dakikada %80 doluluk oranına ulaşabildiğini belirtelim.

CMP mimarisini temel alıyor

Yeni Corsa, PSA Group'un aynı zamanda Peugeot 208'in temelini oluşturan CMP mimarisi üzerinde yükseliyor. Altıncı nesliyle ilk kez karşımızda olan otomobil mevcut modelle neredeyse aynı büyüklükte. Tavan yüksekliği 48 mm kadar düşürülmüş olmasına rağmen aracın uzunluğu 4.06 metre değerinde kalarak değişmemiş.
Corsa-e'nin baz modelinde 7.0 inç dokunmatik ekranlı bilgi eğlence ve navigasyon sistemi standart olarak geliyor. Daha üst versiyonlarda ise 10 inçlik bir ünite var.
Otomobilin diğer özellikleri arasında LED matrix farlar, adaptif hız sabitleyici, kör nokta asistanı, trafik işareti tanıma, özelleştirilebilir dijital gösterge ekranı ve park asistanı bulunuyor.
Yeni Corsa'nın benzinli ve dizel versiyonları da olacak ancak bu modellerin detayları henüz açıklanmadı.

https://int-media.opel.com/en/sixth-generation-opel-corsa-goes-electric Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DoğanGörünümlüToros 2 hf. en beğenilen
TR de alınabilir elektrikli araclarin temel problemi şu; var olmaması, yani TR ye gelmemesi. Dünyadaki pazara baktığımız zaman leaf, niro, kona, ioniq, e golf gibi orta kalite araclarin hicbiri TR ye gelmiyor. Distributorlerin bahanesi TR de altyapi yok diyorlar fakat TR de her 2 EV ye 1 public soket duserken bu oran sarj altyapisinin mukemmel olduguy Norvecte bile 15 araca 1 soket. Yani oran olarak cok ilerideyiz.
Umarım gelir ve zoe ile i3 arasındaki fiyat be kalite olarak ucurumsal boslugu bir nebze doldurur.
TR de alınabilir elektrikli araclarin temel problemi şu; var olmaması, yani TR ye gelmemesi. Dünyadaki pazara baktığımız zaman leaf, niro, kona, ioniq, e golf ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 2 hf.
Polocular gelmeden beğendiğimizi söyleyelim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mand1ra_Hekimi 2 hf.
En sonki ucube kasa corsadan sonra güzel olmuş
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
_RaGoN_ 2 hf.
Elektrikli araçların yaygınlaşması güzel bakalım Türkiye'ye gelecek mi. Skoda Superb'e makyajla birlikte 1.4 TSi Plug-in Hybrid seçeneği de eklendi. Türkiye'de elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşması için daha fazla devlet teşviki gerekiyor ve tabiki elektrikli araçlar için akaryakıt istasyonlarında hızlı şarj üniteleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIGERSHARK 2 hf.
Güzel olmuş . Ben beğendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
azizerkan07 2 hf.
Tipi güzel ve dedim Opel böyle bir model yapmaz. Sonra biraz araştırınca bu haberde öğrendim Psa üretimi ve 208 şasinini kullanıyomuş.
bu haberde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canlee89 2 hf.
0-100 : 8.1 gayet iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furion07 2 hf.
Yarım saat şarjla 30 lt deposu olan lpg'li araçlar kadar yol alabiliyor. Bu da bir gelişme sayılır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 2 hf.
Fiyatın suyu çıkmazsa koşa koşa gider alırım. Bakalım elektrikli araç halka inecek mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dış kapının iç mandalı 2 hf.
Makul fiyattan gelirse alınır. 8.1 sn 0-100 ü var aracın. Hızlı şarj da var. Net alınır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 2 hf.
Elektrikli araçlardan MTV alınmıyordu, şimdi alınmaya başlandı. Emin olun, elektrikli araçlar yaygınlaştıkça %3, %7, %15 olan ÖTV de ciddi oranda arttırılır. Zamanında, Naci Ağbal'ın, Tayyip Erdoğan'a sunduğu taslak vergiler vardı. Hatırlarsınız, hani Erdoğan vergileri düşürüp milletin gönlünü almıştı. İşte orada elektrikli araçlar için ÖTV %60 görünüyordu.

Üreticiye destek verirler, fakat tüketiciye köstek olacaklarına kesin gözüyle bakıyorum. Diğer ülkelerde bırakın vergiyi, tüketiciye ciddi oranda teşvik veriyorlar ilk alımda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mand1ra_Hekimi 2 hf.
En sonki ucube kasa corsadan sonra güzel olmuş
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cnv_58 2 hf.
50 kw batarya ve bu kasa ile minimum 420/450 yapması gerekirdi . Tüketimi çok yüksek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5735 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil, elektrikli otomobil ve
9 etiket daha elektrikli araç araba opel corsa corsa-e Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven Galeri Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Samsung, 16 inç MacBook Pro ve yeni iPad Pro'lar için OLED ekran tedarik edebilir 2 hf. Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı 2 hf. Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil 2 hf. Bir dönemin gözdesi Ouya kapanıyor 2 hf. Toyota, hidrojenle çalışan otomobillerin fiyatını düşürecek 2 hf. Google Duo artık sekiz kişilik görüntülü sohbetleri destekliyor 2 hf. Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi tanıttı 2 hf. Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak 2 hf. 64MP çözünürlüğünde kamera Galaxy A70S modelinde kullanılacak 2 hf. Galaxy S10 kamerasına gece modu güncellemesi geldi 2 hf. Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler 2 hf. Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde! 2 hf. GlobalFoundries bir iştirakini daha sattı 2 hf. Cep telefonu işletim sistemi KaiOS, 100 milyondan fazla cihazda kullanılıyor 2 hf. Android Go telefonu Alcatel 1 satışa çıktı 2 hf. Gigabyte yayınladığı BIOS’la mevcut anakartına PCIe 4.0 desteği ekledi 2 hf. Karşınızda en ilginç oyun konsolu: Playdate 2 hf. Genetiği değiştirilmiş sinekler kanser tedavilerinde kullanılacak 2 hf. Aşıları sıcakta saklamanın yolu bulundu 2 hf. İşlevsel oyun kısayolları sunan Windows 10 için Xbox Game Bar kullanıma sunuldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni nesil Opel Corsa'nın elektrikli versiyonu tanıtıldı: Karşınızda Corsa-e Sonraki Audi resmen açıkladı: TT üretimi sona eriyor, elektrikli model yolda 2 hf. Acer Nitro 5 ve Swift 3 laptoplar AMD Ryzen işlemciler ile güncellendi 2 hf. Yeni rapora göre Amazon ‘insan duygularını okuyabilen’ giyilebilir cihaz üzerinde çalışıyor 2 hf. Apple, LG UltraFine ekranları tekrar satışa sundu 2 hf. Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi 2 hf. Google, 14 yıldır bazı şifreleri düz metin olarak sakladığını itiraf etti 2 hf. Samsung herkesi şaşırtacak bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 2 hf. Chevrolet'in yeni güvenlik önlemi, emniyet kemeri takmayı zorunlu hale getiriyor 2 hf. Hindistan’dan elektrikli araç seferberliği 2 hf. OnePlus 3 ve 3T, Android Pie güncellemesi aldı 2 hf. Huawei, Google Play Store alternatifi açık kaynaklı Aptoide ile anlaşma yolunda 2 hf. Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark Fate filminin fragmanı yayınlandı 2 hf. Tek bir fotoğraf ile yüzleri canlandıran sistem 2 hf. 2019 Skoda Superb tanıtıldı: Hibrit seçeneği ve yeni teknolojiler 2 hf. Google Arama yeni tasarımında web sitelerinin adlarını ve logolarını gösteriyor 2 hf. Google Duplex aramalarının çoğunu insan operatörler yapıyor 2 hf. Açılır-kapanır ön kameraya sahip Oppo K3 resmen duyuruldu 2 hf. Mario Kart Tour oyununun beta test görüntüleri ortaya çıktı 2 hf. DJI drone modelleri uçakları ve helikopterleri tespit edebilecek 2 hf. Yeni Kia kompakt SUV'un kabininden ilk görüntüler geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim