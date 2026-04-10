Cupra, en küçük ve en ucuz elektrikli otomobili Raval'i tanıttı

Cupra, yeni nesil küçük elektrikli otomobili Cupra Raval'i tanıttı. Volkswagen Grubu’nun uygun fiyatlı elektrikli otomobil stratejisinin merkezinde yer alan Raval, 26 bin eurodan başlayan fiyatıyla Renault 5 gibi rakiplerle boy ölçüşecek.
Yeni Cupra Raval özellikleri
Raval, rakibi Renault 5’ten biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Sportif karakterini vurgulamak için süspansiyon sistemi standart MEB Plus kurulumuna göre 15 mm daha alçak ayarlanmış. Kompakt boyutlarına rağmen 430 litre gibi iddialı bir bagaj hacmi sunuyor. Bu değer, daha büyük olan Cupra Born’dan bile fazla.
Motor, batarya ve menzil seçenekleri
|Motor
|Batarya
|Menzil
|Şarj
|85 kW
|37 kWsa LFP
|300 km
|11 kW AC - 50 kW DC
|99 kW
|37 kWsa LFP
|300 km
|11 kW AC - 88 kW DC
|155 kW
|52 kWsa NMC
|450 km
|11 kW AC - 105 kW DC
|166 kW
|52 kWsa NMC
|400 km
|11 kW AC - 105 kW DC
Aynı bataryayla 99 kW'lık (135 hp) motor kombine edildiğinde ise DC şarj gücü 88 kW'a çıkıyor. Böylece %10-80 dolum yaklaşık 23 dakika sürüyor. 155 kW (211 hp) motor ve 52 kWsa NMC batarya kombinasyonu tercih edildiğinde ise menzil hedefi 450 km'ye kadar çıkarken, 105 kW DC hızlı şarj desteğiyle %10-80 dolum 24 dakika sürüyor.
VZ versiyonu ayrıca geliştirilmiş ön süspansiyon geometrisi, daha yüksek yol tutuş için negatif kamber açısı ve Volkswagen Grubu’nun adaptif süspansiyon sistemi DCC Sport ile geliyor.
Raval, Cupra’nın bugüne kadarki en küçük ve en uygun fiyatlı modeli olacak. Marka içinde büyük beklentiler yaratan modelin, 2028 yılına kadar Cupra Formentor modelini geride bırakarak en çok satan Cupra olması hedefleniyor.
