Cupra, en küçük ve en ucuz elektrikli otomobili Raval'i tanıttı

Cupra, yeni nesil küçük elektrikli otomobili Cupra Raval'i tanıttı. Volkswagen Grubu’nun uygun fiyatlı elektrikli otomobil stratejisinin merkezinde yer alan Raval, 26 bin eurodan başlayan fiyatıyla Renault 5 gibi rakiplerle boy ölçüşecek.

Yeni Cupra Raval özellikleri

Tam Boyutta Gör Cupra Raval'de Volkswagen Grubu’nun yeni nesil MEB Plus altyapısı yer alıyor. Aynı platform; Volkswagen ID Cross, Volkswagen ID Polo ve Skoda Epiq gibi modellerle de paylaşılacak. Mevcut Cupra Born modelinde kullanılan altyapının geliştirilmiş versiyonu olan MEB Plus, maliyetleri düşürmek için arka süspansiyonda çok bağlantılı yapı yerine torsiyon çubuğu kullanıyor.

Raval, rakibi Renault 5’ten biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Sportif karakterini vurgulamak için süspansiyon sistemi standart MEB Plus kurulumuna göre 15 mm daha alçak ayarlanmış. Kompakt boyutlarına rağmen 430 litre gibi iddialı bir bagaj hacmi sunuyor. Bu değer, daha büyük olan Cupra Born’dan bile fazla.

Tam Boyutta Gör Raval, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmek için dört donanım seviyesi, dört farklı motor seçeneği ve iki batarya paketiyle sunulacak. Giriş seviyesi Core versiyonunda 85 kW (114 hp) elektrik motoru ve 37 kWsa LFP batarya yer alıyor. Bu kombinasyonla yaklaşık 300 km menzil hedeflenirken, şarj tarafında 11 kW AC ve 50 kW DC desteği bulunuyor.

Motor, batarya ve menzil seçenekleri

Cupra Raval versiyonları Motor Batarya Menzil Şarj 85 kW 37 kWsa LFP 300 km 11 kW AC - 50 kW DC 99 kW 37 kWsa LFP 300 km 11 kW AC - 88 kW DC 155 kW 52 kWsa NMC 450 km 11 kW AC - 105 kW DC 166 kW 52 kWsa NMC 400 km 11 kW AC - 105 kW DC

Aynı bataryayla 99 kW'lık (135 hp) motor kombine edildiğinde ise DC şarj gücü 88 kW'a çıkıyor. Böylece %10-80 dolum yaklaşık 23 dakika sürüyor. 155 kW (211 hp) motor ve 52 kWsa NMC batarya kombinasyonu tercih edildiğinde ise menzil hedefi 450 km'ye kadar çıkarken, 105 kW DC hızlı şarj desteğiyle %10-80 dolum 24 dakika sürüyor.

Tam Boyutta Gör Serinin zirvesinde yer alan Raval VZ, yaklaşık 43.500 euro fiyat etiketiyle Alpine A290 modeline rakip olacak. Bu versiyon 166 kW (222 hp) güç üretiyor ve gücünü ön tekerleklere elektronik sınırlı kaydırmalı diferansiyel üzerinden aktarıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı ise 174 km/s. Performans artışıyla birlikte menzil yaklaşık 400 km seviyesine geriliyor.

VZ versiyonu ayrıca geliştirilmiş ön süspansiyon geometrisi, daha yüksek yol tutuş için negatif kamber açısı ve Volkswagen Grubu’nun adaptif süspansiyon sistemi DCC Sport ile geliyor.

Raval, Cupra’nın bugüne kadarki en küçük ve en uygun fiyatlı modeli olacak. Marka içinde büyük beklentiler yaratan modelin, 2028 yılına kadar Cupra Formentor modelini geride bırakarak en çok satan Cupra olması hedefleniyor.

