Elektrikli Opel Corsa'nın üretim bandına çıkacağı tarih belli oldu

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Geçtiğimiz aylarda tanıtılan altıncı nesil Opel Corsa, PSA Grubu’nun Zaragoza’daki tesislerinde üretim bandına çıktı. Tamamen elektrikli Opel Corsa-e’nin ise 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren üretilmeye başlanacaği açıklandı.

Opel, General Motors’un (GM) bir parçası olduğu dönemde elektrikli araç sınıfında rekabet etmek için Bolt EV’yi Ampera-e adıyla satmaya başlamıştı. Fakat markanın PSA Grubu’na satılmasıyla birlikte GM’nin desteği iyice azaldı. Bu da Opel’in pek çok ülkede Ampera-e siparişlerini durdurmasına ve aracın Avrupa fiyatlarını artırmasına neden oldu.

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Söz konusu gelişmelerin ardından Opel kendi elektrikli araçlarını üreteceğini duyurdu. Bu araçlardan ilki Avrupa’daki popüler şehir otomobili Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu oldu. 50 kWh bataryası ile 330 km menzile sahip olduğu söylenen Opel Corsa-e bundan dört ay önce tanıtıldı. Bugün yapılan açıklamayla da elektrikli şehir aracının 2020’nin ilk çeyreğinde üretim bandına çıkacağı duyuruldu.

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Opel Corsa-e modelinde 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, Corsa-e’nin 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Elektrik motorunu besleyen 50 kWh’lık batarya araca tek şarjla 330 km menzil sağlıyor ve 30 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Opel Corsa-e’nin Avrupa’da 29 bin 900 euro’dan başlayan fiyatlarla satılacağı açıklandı. Standart Opel Corsa’nın Almanya’daki başlangıç fiyatı ise 13 bin 990 euro. Yeni Opel Corsa’nın 2020’nin ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

https://int-media.opel.com/en/10-07-production-of-new-corsa-starts-in-zaragoza