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    Elektrikli Opel Corsa'nın üretim bandına çıkacağı tarih belli oldu

    Altıncı jenerasyonla birlikte tamamen elektrikli versiyona da kavuşan Opel Corsa'nın üretimine başlandı. Elektrikli Opel Corsa-e'nin üretimi için de 2020'nin ilk çeyreği işaret edildi.
    3 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elektrikli Opel Corsa'nın üretim bandına çıkacağı tarih belli oldu
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    Geçtiğimiz aylarda tanıtılan altıncı nesil Opel Corsa, PSA Grubu’nun Zaragoza’daki tesislerinde üretim bandına çıktı. Tamamen elektrikli Opel Corsa-e’nin ise 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren üretilmeye başlanacaği açıklandı.

    Opel, General Motors’un (GM) bir parçası olduğu dönemde elektrikli araç sınıfında rekabet etmek için Bolt EV’yi Ampera-e adıyla satmaya başlamıştı. Fakat markanın PSA Grubu’na satılmasıyla birlikte GM’nin desteği iyice azaldı. Bu da Opel’in pek çok ülkede Ampera-e siparişlerini durdurmasına ve aracın Avrupa fiyatlarını artırmasına neden oldu.

    Ayrıca Bkz. "Volkswagen, performans modellerinde kullandığı R logosunu yeniledi"

    Söz konusu gelişmelerin ardından Opel kendi elektrikli araçlarını üreteceğini duyurdu. Bu araçlardan ilki Avrupa’daki popüler şehir otomobili Corsa’nın tamamen elektrikli versiyonu oldu. 50 kWh bataryası ile 330 km menzile sahip olduğu söylenen Opel Corsa-e bundan dört ay önce tanıtıldı. Bugün yapılan açıklamayla da elektrikli şehir aracının 2020’nin ilk çeyreğinde üretim bandına çıkacağı duyuruldu.

    Elektrikli Opel Corsa'nın üretim bandına çıkacağı tarih belli oldu
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    Opel Corsa-e modelinde 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, Corsa-e’nin 0-100 km/s hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlamasını sağlıyor. Elektrik motorunu besleyen 50 kWh’lık batarya araca tek şarjla 330 km menzil sağlıyor ve 30 dakikada yüzde 80 doluluk oranına ulaşabiliyor.

    Opel Corsa-e’nin Avrupa’da 29 bin 900 euro’dan başlayan fiyatlarla satılacağı açıklandı. Standart Opel Corsa’nın Almanya’daki başlangıç fiyatı ise 13 bin 990 euro. Yeni Opel Corsa’nın 2020’nin ikinci yarısında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.



    https://int-media.opel.com/en/10-07-production-of-new-corsa-starts-in-zaragoza Yorum Yaz
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    funnel 3 gün en beğenilen
    E-Corsa: 29900*6,4*1,07(ötv)*1.18(kdv)=241,611TL
    Yakıtlı Corsa: 13990*6,4*1.5(ötv)*1.18(kdv)= 158,478TL
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    DH Misafiri 5 sa.
    çöp değil mi
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    sankii 1 gün
    Opel mevcuttaki araclardan dolayı pek güven vermiyor. Alman olduğunu unutuyorsun bir an.
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    SayınOzi 2 gün
    Performansi iyi, Menzil kabul edilebilir, şarj süresi de güzel ama fiyat b segment bir otomobil için fazla.
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    LGatakan 2 gün
    Jantları hariç aracı beğenmedim..
    Nedense Opel bana ikinci sınıf alman otomobili gibi geliyor..
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    wolwes 2 gün
    Tasarım güzelde hızlanma süresi,menzil olmamış gibi sanki biraz daha iyi olabilirdi. Mesela Tesla model 3 ler 3.2 saniyede 0-100 km/h yapabiliyor 380km civarı menzili var ve 36.000$.
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    DoğanGörünümlüToros 2 gün wolwes
    Hocam 0-100 u 3.5 sn olan model 3 un fiyati 74.000 dolar
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    TIGERSHARK 2 gün
    Ben corsa nın bu serisini çok beğendim özellikle içi. Keşke benimde olsa tabiki alamayacağız ama ne mutlu ki beğenmek bedava
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    bende345 2 gün
    Dünya, gözümüzün önünde akıp gidiyor. Biz takıldık kaldık.
    250'lik motorlar bile 30 000 olmuş.
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    V2 2 gün
    dosta gider 500.000 TL
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    firat_kilic 3 gün
    Yerli elektrikli araç çıktı çıkıyor diye milleti bekletip yabancılara zaman sağlayan iktidar.... sonra dolar neden bugun 5.8TL... yerli araç çıksa bile 200bin+ olacak.. bu anda geçti... geçmişte kaldı...
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    Ussuz 3 gün
    Tasarımı güzel olmuş.
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