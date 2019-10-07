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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, performans modellerinde kullandığı R logosunu yeniledi

    Geçtiğimiz haftalarda marka logosunu değiştirerek daha sade ve iki boyutlu hale getiren Alman üretici, şimdi de Volkswagen R departmanının logosunu güncelledi.
    4 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen, performans modellerinde kullandığı R logosunu yeniledi
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    Daha genç ve dinamik bir marka imajı yaratmak için yenilenme sürecine giren Volkswagen, bu kapsamda 2000 yılından bu yana kullandığı logosunu da değiştirmişti. Benzer bir değişiklik markanın ‘R’ logosunda da yapıldı.

    Alman otomotiv devi Volkswagen, yüksek performanslı araçlarında kullandığı ‘R’ logosunu güncelledi. Yeni logoya baktığımızda R harfinin eskiye göre daha geniş olduğunu ve iki parçadan meydana geldiğini görüyoruz. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni logonun performans departmanı için taze bir başlangıcı simgelediği ifade edildi.

    Volkswagen, performans modellerinde kullandığı R logosunu yeniledi
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    "Daha modern, fark edilir ve şık"

    Volkswagen Design Center’da tasarlanan yeni R logosunun daha modern, fark edilir ve şık olduğu vurgusu yapıldı. Bunun yanı sıra, farklı amaçlarla kullanılabilecek logonun dijital medya için daha uygun olduğu belirtildi. Hatırlanacak olursa Alman otomotiv devinin marka logosunu değiştirip 2 boyutlu hale getirmesindeki sebeplerden biri de buydu.

    Bundan sonraki R ve R-Line logolarının bu doğrultuda yenileneceğini belirten Volkswagen, yeniden tasarlanan R-Line rozetinin ilk olarak Kuzey Amerika’da tanıtılacak Atlas Cross Sport R-Line modelinde görüleceğini belirtti. Söz konusu aracın dünya prömiyeri 11 Ekim tarihinde yapılacak.



    https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/new-volkswagen-r-5410 Yorum Yaz
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    parker48 1 gün
    Apaçiler bu haberle yıkıldı
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    sankii 1 gün
    Logo tasarımı güzel ama üründe yenilik olmadan logo yenilenir mı? Logoyu degistigine değecek yenilik yapıldı mı ki?
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    bestgr 1 gün
    Başka bir şey yenileyemedikleri için
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    RX 480 2 gün
    R oldugu bile belli olmuyor , bu VW 2010'dan beri niye tasarimda bu kadar agir miciyor bilen arkadaslar var mi ? Tasarim ekibi mi degisti
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    nikony 2 gün
    eskisi daha belirgindi.
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    AsiretinMarjinalCocugu 3 gün
    Uf fena olmuş mu demeliyiz.Klasik Vw yenilemesi.
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    drjacob 3 gün
    Volkswagen 'de Performans ne arar [:\-]
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    haberelectro 3 gün
    VW ve performans
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    lojistisyen 3 gün
    R olduğunu bilmesek anlamayız
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    Sirchade 3 gün
    Eskisi biraz daha çekici duruyordu.
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