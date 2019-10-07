Volkswagen, performans modellerinde kullandığı R logosunu yeniledi

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Daha genç ve dinamik bir marka imajı yaratmak için yenilenme sürecine giren Volkswagen, bu kapsamda 2000 yılından bu yana kullandığı logosunu da değiştirmişti. Benzer bir değişiklik markanın ‘R’ logosunda da yapıldı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, yüksek performanslı araçlarında kullandığı ‘R’ logosunu güncelledi. Yeni logoya baktığımızda R harfinin eskiye göre daha geniş olduğunu ve iki parçadan meydana geldiğini görüyoruz. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni logonun performans departmanı için taze bir başlangıcı simgelediği ifade edildi.

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"Daha modern, fark edilir ve şık"

Volkswagen Design Center’da tasarlanan yeni R logosunun daha modern, fark edilir ve şık olduğu vurgusu yapıldı. Bunun yanı sıra, farklı amaçlarla kullanılabilecek logonun dijital medya için daha uygun olduğu belirtildi. Hatırlanacak olursa Alman otomotiv devinin marka logosunu değiştirip 2 boyutlu hale getirmesindeki sebeplerden biri de buydu.

Bundan sonraki R ve R-Line logolarının bu doğrultuda yenileneceğini belirten Volkswagen, yeniden tasarlanan R-Line rozetinin ilk olarak Kuzey Amerika’da tanıtılacak Atlas Cross Sport R-Line modelinde görüleceğini belirtti. Söz konusu aracın dünya prömiyeri 11 Ekim tarihinde yapılacak.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/new-volkswagen-r-5410