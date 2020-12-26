Elektronik eşyalarda taksit değişikliği Resmi Gazete’de

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Geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayısının düşürülmesi kararı alınmıştı. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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Elektronikte taksit sayısı azalıyor

Bilgisayar, tablet ve telefon haricindeki ürünler elektronik eşya olarak tanımlanıyor. Bu bakımdan video, kamera, konsol, ses sistemi gibi ürünler bu gruba giriyor. Bu grupta taksit sayısı 6 aydan 4 aya çekildi. Yine 3500TL üzeri televizyonlarda taksit sayısı 4 olarak belirlendi.

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Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli beyaz eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı yine 12 olarak belirlenmiş durumda.

Diğer taraftan perakende işletmeler tarafından basılan ve külçe halinde olmayan kuyum ürünleri satışlarında taksitlendirme sayısı yine 8 aydan 6 aya indirildi. Son olarak seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı 18 olarak devam ediyor.

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/televizyon-beyaz-esya-mobilya-ve-kuyumda-taksit-sayisi-azaltildi/2089226#

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