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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elektronik eşyalarda taksit değişikliği Resmi Gazete’de

    Elektronik eşya satışlarında taksit sayısını 4 olarak beyaz eşyalarda da 12 olarak belirleyen değişiklik yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Elektronik eşyalarda taksit değişikliği Resmi Gazete’de
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    Geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından televizyon, beyaz eşya, mobilya ve kuyum satışlarında taksit sayısının düşürülmesi kararı alınmıştı. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

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    Elektronikte taksit sayısı azalıyor

    Bilgisayar, tablet ve telefon haricindeki ürünler elektronik eşya olarak tanımlanıyor. Bu bakımdan video, kamera, konsol, ses sistemi gibi ürünler bu gruba giriyor. Bu grupta taksit sayısı 6 aydan 4 aya çekildi. Yine 3500TL üzeri televizyonlarda taksit sayısı 4 olarak belirlendi.

    Ayrıca Bkz. "Exynos 2100 ve Snapdragon 888 benchmark skorları birbirine yakın"

    Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli beyaz eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı yine 12 olarak belirlenmiş durumda.

    Diğer taraftan perakende işletmeler tarafından basılan ve külçe halinde olmayan kuyum ürünleri satışlarında taksitlendirme sayısı yine 8 aydan 6 aya indirildi. Son olarak seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sayısı 18 olarak devam ediyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/televizyon-beyaz-esya-mobilya-ve-kuyumda-taksit-sayisi-azaltildi/2089226# Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hükümet diyor ki ALMA, ŞÜKRET. Tüplü televizyonun var mi? Varsa şükret, yeni televizyon alma.
    Var mi 10 yıllık bilgisayarın? Varsa şükret, yeni televizyon alma.
    Zenginsen al orta gelirli veya düşük gelirliysen ALMA. ALDIRTMAM!

    Neyse, Ejder meyveli smoothie içmeye devam.
    Hükümet diyor ki ALMA, ŞÜKRET. Tüplü televizyonun var mi? Varsa şükret, yeni televizyon alma. Var mi 10 yıllık bilgisayarın? Varsa şükret, yeni televizyon a...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xenom (Cihan ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kendilerine gelince jetler uçaklar. Devlet dairelerinde audiden Mercedes ten bi zahmet Passat a gecemezler (o da 300 binlik araba ama neyse) ama sen ben 3-4 binlik TV yi biraz daha rahat alalım desek yok olmaz.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Valla ben kendimden söyleyeyim, taksit sayısı çok olunca almayacak bile olsam kaşınıyorum şeytan dürtüyor "al, al" diye. Taksit sayısı az, dolayısıyla ödenecek taksit miktarı yükselince "otur oturduğun yere illa da ihtiyacın yok, elini düzeltince alırsın" diyorum kendi kendime. Hoşunuza gider, gitmez, durum bu.
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    nuksws_99 (dasasd ) 48 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    almıyorsun, sonra zam geliyor, elindeki ürün bozuluyor daha fazla para veriyorsun ya da hayatın boyunca eski teknolojide kalabiliyorsun.
    Yanıtla +1
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    th9 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    bunlar gitmeden huzur yok.hem ekonomiyi batırıp hemde alımı daha zor hale getiriyolar ama bizim akp seçmeni yine bir kılıf bulup savunuyor Clap
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    volcy123 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Halkin yararina birşey yapmamaya devam yani, gerci ne zaman yaptilar ki....
    Yanıtla +2
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    6 aydan 4 aya cektigi icin mi alma demis oluyor hukumet?



    Bence bu alma demek degil, ayagini yorganina gore uzat, saticilarin yok kasim indirimi yok yilbasi indirimi laflarina kanipta gereksiz harcama yapma demek daha dogru olur
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    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Herkes özgür istediğini alır. Hükümet her şeyimize de karışmasın. Zaten beceriksizlikleri yüzünden her şeyi 10 kati fiyatına alıyoruz. Bari bıraksınlar da insanlar alabilsinler.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Rachsuchtig 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hükümet diyor ki ALMA, ŞÜKRET. Tüplü televizyonun var mi? Varsa şükret, yeni televizyon alma.
    Var mi 10 yıllık bilgisayarın? Varsa şükret, yeni televizyon alma.
    Zenginsen al orta gelirli veya düşük gelirliysen ALMA. ALDIRTMAM!

    Neyse, Ejder meyveli smoothie içmeye devam.
    Yanıtla +15
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    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şahsen benim için taksit sayısı bir noktadan sonra çok önemli değil öyle çok yüksek rakamlara birşey almayacaksam 4 ile 6 taksit hatta bu 12 bile olsa çokda bir anlam ifade etmiyor peşin almak daha akılcı bir çözüm hemde pazarlıkta elimi güçlendiriyor
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