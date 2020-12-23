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    Exynos 2100 ve Snapdragon 888 benchmark skorları birbirine yakın

    Exynos 2100 amiral gemisi yonga seti ilk benchmark skorlarına göre önceki neslin konu olduğu eleştirileri unutturacak gibi görünüyor. Android tarafında yeni lider olmaya aday.
    18 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Exynos 2100 ve Snapdragon 888 benchmark skorları birbirine yakın
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    Samsung’un bu yıl Exynos amiral gemilerinin Snapdragon muadillerinden geride kalması nedeniyle başı epey ağrımıştı. Firma içerisinde dahi eleştirilerin yapıldığı başarısızlık sonrasında Samsung özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını da askıya almıştı. Exynos 2100 yonga seti bu eleştirileri unutturacak gibi görünüyor.

    Exynos 2100 neler sunacak?

    Samsung’un yeni amiral gemileri için tasarladığı Exynos 2100 yonga seti için umutlar oldukça büyük. Sızdırılan benchmark skorlarına göre de Snapdragon 888 ile başa baş bir mücadele sergiliyor.

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    Samsung’un yeni yonga setinde 1 adet Cortex-X1 özelleştirilmiş çekirdek, 3 adet Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği kullanacağı tahmin ediliyor. Grafik tarafında ise Mali çözümü olacak. Bilindiği üzere AMD Ryzen destekli grafikler 2021 sonlarında bekleniyor

    Benchmark skorlarında Exynos 2100 yonga setinin 1103 tek çekirdek ve 3785 çok çekirdek skoru aldığı görülmüş. Snapdragon 888 ise 1135 tek çekirdek ve 3794 çok çekirdek skoruna sahipti. Henüz yazılım desteği erken aşamada olduğu için her iki yonga setinin skorları gelişecektir.

    Exynos 2100 yonga setinin yapılan iyileştirmeler ile birlikte Android tarafının en iyilerinden olacağı anlaşılıyor. Üstelik Snapdragon 888 ile hemen hemen benzer bir performans sunacak. Bu ikisi yine Galaxy S21 amiral gemisinde bölgeye göre kullanılacak ancak bu yıl ki performans farkı eleştirilerini dindirecek gibi.



    https://wccftech.com/exynos-2100-geekbench-5-score-puts-it-close-to-snapdragon-888/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fhrstw 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Onurmsq
    Hay ağzına sağlık ya ama merak etmeyin apple kafalarına vura vura öğretecektir. İşlemciye 5 ghz diyorlar işlemciye işlemci 1 saniyeliğine dokunup geri 3 lere çekiliyor. Şimdi bu işlemcilere 5 ghz yazmak doğru mu? Bu sahtekarlığı daha çok laptop ve daha az da olsa masaüstülerde yapılıyor.
    Hay ağzına sağlık ya ama merak etmeyin apple kafalarına vura vura öğretecektir. İşlemciye 5 ghz diyorlar işlemciye işlemci 1 saniyeliğine dokunup geri 3 lere çe...
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    Onurmsq (--- ----) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala anlamiyorlar ya. Önemli olan performans değil. Stabilligi.

    Niye 20 ultra

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    Hala anlamiyorlar ya. Önemli olan performans değil. Stabilligi. Niye 20 ultra ...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    khaos (sami lale) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 şeye bir türlü anlam veremiyorum ilki fabrika binasından ürününü taşıyacağı gemisine kadar telefonla yakından uzaktan alakalı herşeyi üretebilen bir o kadar da ekonomik gücü olan samsung neden bu kadar beceriksiz (bir noktada vizyonsuz) ikinci olarak donanımhaber edtörlerinin bir kısmı neden samsung a halk tabiriyle babasının düşmanı gözüyle bakıyor?
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    Fortune 4 12 sa. ( Mesaj Silindi ) khaos
    Bunlar ABD'ye snapdragon veriyor Türkiye'ye falan exynos ittiriyorlar.. Almayın almak mecburiyetinde değilsiniz.. Xiaomi fiyat performans acısından cok güzel bazı ufak sorunları var tabii ama o fiyata alınca bunlar da göze görünmüyor.. Xiaomi istemiyorsanız baska markalar da var.. Neden özellikle samsung alacaksınız ki..
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    smart1978 (X Y) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sustainable olamamistir Exynos :/ .

    Exynos rafa kaldirilacak sanmistim :/ .

    Rezalet...


    Snapdragon 888 mevcut Android 11 uzerine 3 major guncellemesi icin binary image leri Qualcomm yayinlama sozu verdi Google ile ortaklasma kararindan bu netice anlasilmaktadir.


    AKLI olan Snapdragon 888 her turlu her daim tercih eder ...
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    palamutix 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Corc ayni sözü samsung daha önce verdi
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    ltxtg2 (Adnan Zortuk) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    GsmArena'ya göre farklı skorlar https://m.gsmarena.com/exynos_2100_benchmarked_again_shows_an_even_higher_score_than_sd888-news-46861.php Bu arada Snapdragon 865/865+ Apple A13/14 Bionic'den güçsüzdü hem GPU hem CPU anlamında ama yeni çipsetler yakın, CPU olmasada GPU performansında. Mesela Mate 40 Pro ile iPhone 12'ler arasında fark eskisi gibi değil. GFXBench'de yaklaşıyor Mate 40. Snapdragon 888 ve Exynos 2100'ünde Kirin 9000'den daha iyi olacağını düşünürsek Apple'a daha yakın rekate girebilirler. (GPU tarafında). GFXBench skorları (şuanlık sadece Mate 40 var):

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    Greylights (THE E ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) ltxtg2
    Kirin'in 24 birimli gpu su ile yarışmaları için benzer bir konfigirasyon kullanmaları gerekir. Ne SD nede EX tarafında ben düşünmüyorum 20 üzeri konfigirasyon. Fakat yeni Mali Gpu ile belki 14-18 birim ile yakalarlar aynı performansı.
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    ahmetbmyo (ahme t) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Exynos cep sobasidir hiç bir ısı kaynağı yokken yaz kış ısıtır bilen biliyor s7 dege cep sobası
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    nuksws_99 (dasasd ) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) ahmetbmyo
    s7 kullanıyorum 4 yıldır hiç ısınma sorunu yaşamadım plajdayken hariç.
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    V4LKyR 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Exynos sıkıntıdır.
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    Onurmsq (--- ----) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala anlamiyorlar ya. Önemli olan performans değil. Stabilligi.

    Niye 20 ultra

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    fhrstw 16 sa. ( Mesaj Silindi ) Onurmsq
    Hay ağzına sağlık ya ama merak etmeyin apple kafalarına vura vura öğretecektir. İşlemciye 5 ghz diyorlar işlemciye işlemci 1 saniyeliğine dokunup geri 3 lere çekiliyor. Şimdi bu işlemcilere 5 ghz yazmak doğru mu? Bu sahtekarlığı daha çok laptop ve daha az da olsa masaüstülerde yapılıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    palamutix 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://www.youtube.com/watch?v=jDqsbz3ITF4&amp;feature=youtu.be

    Bakın erdi ne diyor
    Yanıtla
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    Aether (Altan Duman) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung sponsorlu bir ölçümdür. Snapdragon'u hız için değil 2 saat ekstra ekran zamanı veriyor diye isteniyor.
    Yanıtla
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    astegon (astegon CF) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    E multicore'da exynos hep bir adım öndeydi şimdi geride kalmış.

    Exynos'lu son cihazım elimdeki S7. Bir daha exynos'lu cep telefonu almam. Izdırap.
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    palamutix 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) astegon
    Seninki atış olmuş olması gereken tam tersi
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    tplon (şükrü kılıbık) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Problem Exynos'un sunabilidiği maksimum performans değildi diye düşünüyorum. S10e kullanıyorum ve en ufak yükte aşırı ısınma ve pilinin hızlı bitmesi en büyük sorun.
    Ayrıca bu Exynos bana son bir kazık daha attı şöyle ki pahalı bir kulaklık aldım, evde iphone 11 de mevcut s10e'ye ek, iphone 11 kulaklığa bariz daha kaliteli ses veriyor. Telefonda ne yapıyorumki zaten diyip geçiştiriyordum s10e'nin eksilerini ama bu kulaklık olayı canımı sıktı bariz bir kalite farkı mevcut. Konuyla doğrudan alakası yok ama exynos ve snapdragon arasında da böyle bluetooth ses aktarım kalitesi farkı falan olabilir ona da bakmak lazım aslında.
    4 Yanıt Yanıtla +3
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    palamutix 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) tplon
    Senin sıkıntılarında çözülmüş olması lazım samsung standart arm tasarımına geçti.
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    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) tplon
    Samsung ses kalitesinde iddialı değildir.Ses kalitesi ve yüksekliği sırasıyla HTC > İphone > LG dir. HTC ve LG artık yoklar. Xiaomi nin mi serisi Pro versiyonlarında da ses çipi vardır ve samsungdan daha kaliteli sese sahiptir.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) tplon
    bende de hem samsung s9 var hem iphone var.bu senaryonu hoparlörde ve arabada denedim iyi sistemlerde ama yaşamadım.acaba sizin s10'da dolby atmos ayarları mı farklı?bende sürekli açık ve otomatik modda çalışıyor.ekolayzer ayarlarını kişiselleştirmek farkettirebilir.bu da kesmezse samsung'da codec değiştirmek farklı sonuç verebilir belki.bu da gizli geliştirici ayarları altından değiştirilebiliyor.
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    samsung, Exynos 2100 ve
    2 etiket daha snapdragon 888 Mobil Teknolojiler
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