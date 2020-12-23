Exynos 2100 ve Snapdragon 888 benchmark skorları birbirine yakın

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Samsung’un bu yıl Exynos amiral gemilerinin Snapdragon muadillerinden geride kalması nedeniyle başı epey ağrımıştı. Firma içerisinde dahi eleştirilerin yapıldığı başarısızlık sonrasında Samsung özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını da askıya almıştı. Exynos 2100 yonga seti bu eleştirileri unutturacak gibi görünüyor.

Exynos 2100 neler sunacak?

Samsung’un yeni amiral gemileri için tasarladığı Exynos 2100 yonga seti için umutlar oldukça büyük. Sızdırılan benchmark skorlarına göre de Snapdragon 888 ile başa baş bir mücadele sergiliyor.

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Samsung’un yeni yonga setinde 1 adet Cortex-X1 özelleştirilmiş çekirdek, 3 adet Cortex-A78 çekirdeği ve 4 adet Cortex-A55 çekirdeği kullanacağı tahmin ediliyor. Grafik tarafında ise Mali çözümü olacak. Bilindiği üzere AMD Ryzen destekli grafikler 2021 sonlarında bekleniyor

Benchmark skorlarında Exynos 2100 yonga setinin 1103 tek çekirdek ve 3785 çok çekirdek skoru aldığı görülmüş. Snapdragon 888 ise 1135 tek çekirdek ve 3794 çok çekirdek skoruna sahipti. Henüz yazılım desteği erken aşamada olduğu için her iki yonga setinin skorları gelişecektir.

Exynos 2100 yonga setinin yapılan iyileştirmeler ile birlikte Android tarafının en iyilerinden olacağı anlaşılıyor. Üstelik Snapdragon 888 ile hemen hemen benzer bir performans sunacak. Bu ikisi yine Galaxy S21 amiral gemisinde bölgeye göre kullanılacak ancak bu yıl ki performans farkı eleştirilerini dindirecek gibi.

https://wccftech.com/exynos-2100-geekbench-5-score-puts-it-close-to-snapdragon-888/

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