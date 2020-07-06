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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi

    Yıllık 1 milyon araç teslimatı planları dahilinde yeni fabrikalar açmaya hız veren Tesla, yakın bir gelecekte Asya kıtasında ikinci bir fabrika açmayı düşünebilir.
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi
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    Elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden Tesla, Gigafactory adını verdiği fabrikaların sayısını artırmak konusunda oldukça kararlı adımlar atıyor. Hâlihazırda inşaatı devam eden Berlin’deki fabrikaya ilaveten Austin, Teksas’ta da bir fabrika kurma çalışmaları yapan şirket, Çin, Nevada ve Fremont fabrikalarında ise genişletme çalışmaları sürdürüyor.

    Tüm bu yoğun faaliyetlerin üzerine büyüme planlarından vaz geçmeyen CEO Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinde sorulan bir soruya yanıt verdi.

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    Tesla’nın Asya kıtasında ve Çin dışında bir ülkede yeni bir fabrika açma planı olup olmadığı sorusuna Musk, “Evet böyle bir olasılık var. Ancak öncelikle Giga Berlin’i bitirmek ve Kuzey Amerika’nın doğusunun ihtiyaçlarını karşılamak için ikinci bir ABD Giga’sı açmamız gerekli.” cevabını verdi.

    Tesla’nın yakın gelecek planları arasında bulunan yıllık 1 milyon araç hedefini tutturması kapsamında yeni fabrikalar açması zaten tahmin ediliyordu. Musk’ın cevabı da bu öngörüyü tesciller nitelikte. CEO’nun Asya kıtasındaki ülke adayları haliyle henüz belli değil. Ancak konuya yakın kişilerin aklından ilk geçen ülkeler, otomotiv sektöründeki tecrübeleri nedeniyle Güney Kore ve Japonya olmuş.

    Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi
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    Tesla’nın Kovid-19 salgını dönemine denk gelen ikinci çeyrek satışları, şirketin planlarını gerçekleştirme konusundaki azminin de adeta bir göstergesi niteliğinde. Sektör uzmanlarının en iyi ihtimalle 60 ila 70 bin araç teslimatı yapacağını öngördüğü Tesla, bu dönemde 90,650 araç teslim etti. Bakalım Elon Musk, önümüzdeki dönemde ne gibi sürpriz duyurularda bulunacak.



    https://electrek.co/2020/07/06/elon-musk-hints-tesla-factory-asia/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 2 gün
    Ulan Musk Türkiye'ye gelsene
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    interwap (Volkan ) 2 gün
    Türkiye'de Tesla fabrikası şart.
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 2 gün interwap
    Neden gelsin Tesla? Şu tarihte artık içten yanmalıları yasaklıyorum şeklinde bir karar alıp bir vizyon mu koydunuz ortaya? Bırakın vergi almayı üstüne araç başına 10 bin euroları bulan bir elektrikli araç teşvik sisteminiz mi var? Elektrikli aracın hem kendi hem lojistik maliyeti en yüksek parçası batarya, ülkenizde hücre üretimi yapılan bir fabrika var ucuz ve nakliyesi kolay batarya mı sağlıyorsunuz? Sürekli büyüyen bir elektrikli araç pazarınız mı var? Şarj altyapısı için bir projeksiyon koymuş durumda mısınız? (2 yıldır Şarj İstasyonu Yönetmeliği yayınlanamadı hala bu ülkede) Neden gelsin bir firma buraya da elektrikli araç yatırımı yapsın, bir ışık bir gelecek mi vaadediyoruz. İşçilik bizde ucuzmuş, fabrikalarda insan kalmıyor artık ucuz işçilik artık bir done olmaktan çıkıyor yavaş yavaş.
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    Whisper911 (murat kasapoglu) 2 gün
    Berlinde neden fabrika açmışlar acaba. Oradakiler maliyetten kaçayım diye bizim gibi ülkelere bakınıyor.
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 2 gün Whisper911
    Otomotivin çok farklı dinamikleri var. İşçiliği biz gözümüzde çok fazla büyütüyoruz ancak durum öyle değil. Türkiye'de bir elektrikli araç üretmek için önce gemilere parçaları ve özellikle bataryayı yükleyip buraya getireceksiniz, sonrasında ise ürettiğiniz araçları yine gemilere yükleyip AB'ye götüreceksiniz. Bu işçilikten çok daha büyük bir masraf ve lojistik ağı. Zaten, endüstri 4.0 ve elektrifikasyona geçiş ile insan gücü oldukça azalıyor, bununla birlikte artık batarya veya hücre üretimine yakın olmak ciddi değer kazanıyor. Tesla Türkiye'ye fabrika kurmak istese öncelikle bataryalar polonyadan buraya gelecek, birçok parça aynı şekilde AB ülkelerinden gelecek. Araç tamamlanacak ve tamamlanan araç tekrar satılması için AB'ye gidecek. Ayrıca Türkiye ortaya elektrikli araçlar ile ilgili bir vizyon koymuş durumda değil. Tesla Berlin fabrikası ile birçok kritik parçayı direkt bulunduğu lokasyondan temin edecek, bataryayı demiryolu ile hızlı ve ucuza fabrikasına getirecek, ürettiği araçların yüzbinlerce adedini ise belkide yarıçapı 1000 kmyi bulmayacak bir lokasyonda pazarlayacak. Siz olsanız siz de AB topraklarını tercih ederdiniz.
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    White Water 2 gün
    Ucuz işçilik de Türkiye gibisini bulamazlar. Keşke burayı seçse Elon Musk.
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    vonderplanitz 2 gün
    Togg ile rekabet edemezler. Togg bunların alayını piyasadan siler. (ironik yorum)
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