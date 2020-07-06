Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi

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Elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden Tesla, Gigafactory adını verdiği fabrikaların sayısını artırmak konusunda oldukça kararlı adımlar atıyor. Hâlihazırda inşaatı devam eden Berlin’deki fabrikaya ilaveten Austin, Teksas’ta da bir fabrika kurma çalışmaları yapan şirket, Çin, Nevada ve Fremont fabrikalarında ise genişletme çalışmaları sürdürüyor.

Tüm bu yoğun faaliyetlerin üzerine büyüme planlarından vaz geçmeyen CEO Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinde sorulan bir soruya yanıt verdi.

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Tesla’nın Asya kıtasında ve Çin dışında bir ülkede yeni bir fabrika açma planı olup olmadığı sorusuna Musk, “Evet böyle bir olasılık var. Ancak öncelikle Giga Berlin’i bitirmek ve Kuzey Amerika’nın doğusunun ihtiyaçlarını karşılamak için ikinci bir ABD Giga’sı açmamız gerekli.” cevabını verdi.

Tesla’nın yakın gelecek planları arasında bulunan yıllık 1 milyon araç hedefini tutturması kapsamında yeni fabrikalar açması zaten tahmin ediliyordu. Musk’ın cevabı da bu öngörüyü tesciller nitelikte. CEO’nun Asya kıtasındaki ülke adayları haliyle henüz belli değil. Ancak konuya yakın kişilerin aklından ilk geçen ülkeler, otomotiv sektöründeki tecrübeleri nedeniyle Güney Kore ve Japonya olmuş.

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Tesla’nın Kovid-19 salgını dönemine denk gelen ikinci çeyrek satışları, şirketin planlarını gerçekleştirme konusundaki azminin de adeta bir göstergesi niteliğinde. Sektör uzmanlarının en iyi ihtimalle 60 ila 70 bin araç teslimatı yapacağını öngördüğü Tesla, bu dönemde 90,650 araç teslim etti. Bakalım Elon Musk, önümüzdeki dönemde ne gibi sürpriz duyurularda bulunacak.

https://electrek.co/2020/07/06/elon-musk-hints-tesla-factory-asia/

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