Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu

    Pick-up segmentinin iddialı üyesi Mitsubishi L200, ODD verilerine göre yüzde 33’lük pay ile bu yılın ilk yarısında segmentinin lideri oldu. Böylece 2018 ve 2019 yıllarındaki başarısını sürdürdü.
    3 gün
    3,8b
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu
    Tam Boyutta Gör

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) kısa süre önce Türkiye otomotiv pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.

    Pick-up segmentinin iddialı üyesi Mitsubishi L200, ODD verilerine göre yüzde 33’lük pay ile bu yılın ilk yarısında segmentinin lideri oldu. 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’nin en çok tercih edilen pick-up’ı olan Mitsubishi L200, böylece bu başarısını 2020 yılının ilk yarısında da sürdürmüş oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Makyajlı Toyota Hilux ortaya çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Ayrıca Bkz. "Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    Bu sonuçla birlikte, geçen yıl yüzde 27 olan pazar payı ile yılı lider kapatan Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında pazar payını yüzde 22 oranında artırmış oldu. 2020’nin Ocak-Haziran döneminde satılan her 3 pick-up’tan biri L200 olurken, Haziran ayındaki pazar payı ise yüzde 49 ile rekor kırdı. Buna göre, bir ayda satılan pick-up’ların yarısında L200 tercih edildi.

    Yeni nesil L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Mitsubishi Motors’un en iddialı 4x4 modeli olan L200, bugüne dek Türkiye’de 75 bin adetten fazla satıldı. Güncel 2020 Mitsubishi L200 fiyat listesi şöyle:

    L200 4x2 Tornado MT 236.250 TL
    L200 4x2 Tornado AT 243.500 TL
    L200 4x4 Storm MT 265.750 TL
    L200 4x4 Tornado MT 276.500 TL
    L200 4x4 Blizzard AT 281.500 TL
    L200 4x4 Premium AT 299.900 TL



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır 2 gün TSMC daha fazla Sony sensör üretecek 2 gün WB Games, Microsoft’a satılabilir 2 gün Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir 2 gün Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak 2 gün AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı 2 gün Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi 2 gün HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 2 gün Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor 2 gün Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi 2 gün Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor 2 gün Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı 2 gün AMD Ryzen'a orta sınıfa büyük destek "MSI MAG B550 Tomahawk inceleme" 2 gün Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu 2 gün DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor 3 gün Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi 3 gün Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi 3 gün MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu 3 gün Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu Sonraki Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı 3 gün Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor 3 gün Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı 3 gün Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi) 3 gün Game Garaj hakkında merak edilenleri sorduk 3 gün DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı 3 gün Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor 3 gün iOS 14 ifşa etti: Bu uygulamalar panodaki verilere erişerek casusluk yapıyor 3 gün Apple Arcade'de Bu Ay - Temmuz 2020 3 gün Mustang şanzımanlı Ford Transit Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 gün Intel uygun fiyatlı Core i9-10900K hazırlığında 3 gün Samsung koronavirüse karşı antimikrobiyal kılıf çıkarıyor 3 gün OnePlus Nord'un hangi pazarlarda piyasaya sürüleceği belli oldu 3 gün Intel Xe GPU’su, GeForce MX350 ile eşleşiyor 3 gün Samsung Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra'nın fiyatı ortaya çıktı 3 gün Huawei'den yeni akıllı saat ve bileklik geliyor 4 gün TSMC, Apple'a 80 milyon 5nm A14 yonga seti üretecek 4 gün Horizon Zero Dawn’un Steam fiyatına yüzde 250 oranında zam 4 gün Xiaomi'nin 120W hızlı şarj aleti sertifika aldı 4 gün Vivo Y70'in teknik özellikleri sızdırıldı: Exynos 880'den güç alacak Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi