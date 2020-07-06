Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu

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Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) kısa süre önce Türkiye otomotiv pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 30,2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.

Pick-up segmentinin iddialı üyesi Mitsubishi L200, ODD verilerine göre yüzde 33’lük pay ile bu yılın ilk yarısında segmentinin lideri oldu. 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye’nin en çok tercih edilen pick-up’ı olan Mitsubishi L200, böylece bu başarısını 2020 yılının ilk yarısında da sürdürmüş oldu.

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Bu sonuçla birlikte, geçen yıl yüzde 27 olan pazar payı ile yılı lider kapatan Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında pazar payını yüzde 22 oranında artırmış oldu. 2020’nin Ocak-Haziran döneminde satılan her 3 pick-up’tan biri L200 olurken, Haziran ayındaki pazar payı ise yüzde 49 ile rekor kırdı. Buna göre, bir ayda satılan pick-up’ların yarısında L200 tercih edildi.

Yeni nesil L200, güvenlik donanımları, geliştirilmiş yol ve arazi performansı, tam zamanlı “Super Select 4WD II” dört tekerlekten çekiş sistemi, yeni eklenen “Off Road” modu, “Yokuş İniş Kontrolü” sistemi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Mitsubishi Motors’un en iddialı 4x4 modeli olan L200, bugüne dek Türkiye’de 75 bin adetten fazla satıldı. Güncel 2020 Mitsubishi L200 fiyat listesi şöyle:

L200 4x2 Tornado MT 236.250 TL L200 4x2 Tornado AT 243.500 TL L200 4x4 Storm MT 265.750 TL L200 4x4 Tornado MT 276.500 TL L200 4x4 Blizzard AT 281.500 TL L200 4x4 Premium AT 299.900 TL

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