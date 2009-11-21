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Elpida, Almaya'da yeni bir DRAM test laboratuvarı açıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Elpida, Almaya'da yeni bir DRAM test laboratuvarı açıyor
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Qimonda'nın GDDR bellek üretiminde kullandığı varlıkları lisanslayarak grafik kartları için bellek üretimine hazırlanan ve ürün gamının ilk GDDR5 çözümü için geliştirme çalışmalarını tamamladığını açıklayan Elpida yeni test laboratuvarını hizmete sokuyor. Yüksek hızlı DRAM Test Laboratuvarı, yine firmaya ait olan ve Mayıs ayında devreye giren Münih Tasarım Merkezi altında kuruldu.

Planlama veya geliştirme aşamasındaki yeni nesil ürünler için bellek testleri ve cihaz analiz yeteneklerine sahip olan yeni test laboratuvarının, Elpida'nın tasarım ve geliştirme çalışmalarında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Qimonda'dan doğan boşluğu doldurmak ve hem GDDR3 hem de GDDR5 pazarına girerek 2010 yılında rekabetçi olmak isteyen Elpida, çalışmalarına devam ediyor.


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