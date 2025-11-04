Giriş
    Switch 2, ilk nesil Switch'i ikiye katladı: 10 milyonu geçti

    Nintendo Switch 2, 2025'in ilk yarısında 10 milyon satış barajını geçti. Nintendo, rekor performansın ardından yıllık satış tahminini 19 milyona yükseltti.     

    Switch 2, ilk nesil Switch'i ikiye katladı: 10 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Nintendo, 2025 yılına ait ikinci çeyrek ve yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Nisan-Eylül dönemini kapsayan rapora göre Nintendo Switch 2, 10.36 milyon satışa ulaşarak önceki modelin aynı dönemdeki performansını geride bıraktı. İlk altı ayda kaydedilen bu rakam, orijinal Switch'in benzer satış miktarına ulaşması için geçen sürenin neredeyse yarısı.

    Yarım yılda 10 milyon

    Nintendo Switch 2'nin satış rakamlarına ek olarak yazılım satışları da güçlü bir ivme yakaladı. Nintendo, toplam 20.62 milyon oyun satıldığını ve her Switch 2 sahibi kullanıcı başına ortalama iki oyun satın alındığını söylüyor. Çıkış oyunu Mario Kart World, 9.57 milyon kopya satarak toplam yazılım satışlarının neredeyse yarısını oluşturdu. Yaz aylarında çıkış yapan Donkey Kong Bananza ise Temmuz-Eylül döneminde 3.49 milyon satış elde etti.

    Nintendo, mali yıl sonu için belirlediği 15 milyon adetlik satış hedefini 19 milyona yükseltti. Böylece Switch 2'nin, piyasadaki ilk yılında bile orijinal modelin satış ivmesini ikiye katlaması bekleniyor. Öte yandan orijinal Nintendo Switch, aynı dönemde 1.89 milyon adet donanım ve 61.56 milyon adet yazılım satışı gerçekleştirdi.

    Eski modelin yıllık satış tahmini 4.5 milyondan 4 milyona düşürülürken, yazılım satış hedefi 105 milyondan 125 milyona çıkarıldı. Genel tabloya bakıldığında, Mart 2017'den bu yana toplam Switch satışları 154 milyon adedi aştı. Bu rakam, konsolu tarihsel olarak PlayStation 2'nin ardından ikinci sırada tutmaya devam ediyor. 

    Switch 2 satışlarının yıl sonuna kadar 15 milyon eşiğini aşması ve 2026 mali yılı sonunda 19 milyona ulaşması halinde, şirketin tarihindeki en hızlı büyüyen donanım olacak.

