    Projeksiyonlu tablet Armor Pad 5 Ultra tanıtıldı

    Ulefone, 200 lümen projektör, Dimensity 7400X işlemci ve gece görüş kamerasıyla donatılmış sağlam tablet modelini tanıttı. Ulefone Armor Pad 5 Ultra, 11 Kasım'da satışa sunulacak.

    Ulefone Armor Pad 5 Ultra Tam Boyutta Gör
    Ulefone, dayanıklı akıllı telefonlar alanında önde gelen markalardan. Şirket, mükemmel özellikler ve teknolojilerle dolu cihazlarla sınırları sürekli zorluyor. Dayanıklı telefonların ardından tabletlerle sektörde cesur bir adım atmak istiyor. Marka, yakın zamanda Armor Pad 5 serisini tanıttı. Bu seri, dahili projeksiyon gibi kullanışlı özelliklere sahip büyük bir ekrana ihtiyaç duyan maceraperestler ve sürekli güzen profesyoneller için yeni bir standart belirliyor.

    UIefone Armor Pad 5 Ultra özellikleri ile neler sunuyor?

    UIefone Armor Pad 5 Ultra özellikleri Tam Boyutta Gör
    Armor Pad 5 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri; 200 Lümen ultra parlak projektörü. Bu projektör 960x540 piksel çözünürlüğe sahip. Hem otomatik hem de manuel odaklamayı destekliyor ve 26 derece yukarı atım yapabiliyor. Düz bir yüzeye yerleştirildiğinde bile mükemmel yansıtma sağlıyor. Ayrı bir projektör kontrol düğmesi de bulunuyor. Projeksiyon işlevine sorunsuz ve tek tuşla erişim sağlamak için kullanışlı Kontrol Merkezi araç takımı mevcut.

    Armor Pad 5 serisi, gelişmiş aydınlatma sistemine sahip. Her biri 1000 lümene kadar ulaşan toplam 754 LED'li iki adet çok yönlü LED ışıkla donatılmış. Sıcak, soğuk ve karışık aydınlatma modları, özel bir tuşla kolayca değiştirilebiliyor. 64 LED'li çift uyarı ışığı, sinyal vermek için sürekli ve yanıp sönme modlarını içeriyor. Görüntüleme açısından, her türlü ışıkta net fotoğraflar için 64 MP ana sensör ve 64 MP kızılötesi gece görüş kamerası olmak üzere çift arka kamera sistemi mevcut. Önde de 32 MP kamera bulunuyor.

    11 inç ekranlı tablet, MediaTek’in Dimensity 7400X işlemcisiyle geliyor. 12GB RAM 512GB depolama (2TB’a kadar artırılabilir) sunuyor. 11 inç FHD+ çözünürlük, 600 nit parlaklık sağlayan ekran, Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. IP68, IP69K ve MIL-STD-810H sertifikaları mevcut ki bu tabletin toza, suya ve düşmelere karşı son derece dayanıklı olduğunu ifade ediyor. 5G, WiFi 6E ve Bluetooth 5.4 bağlantıları destekleniyor. Tablette 120W şarj, 10W ters şarjı destekleyen 24200 mAh batarya bulunuyor.

    Ulefone Armor Pad 5 Ultra, 11 Kasım’da satışa çıkacak.

